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Beyoncé cumple 45 años: la reinvención de su vestuario entre la alta costura y la estética western

Cristales, plumas, cuero, sombreros de ala ancha y siluetas ceñidas forman parte del repertorio visual de la cantante, que transformó cada aparición pública en una extensión de su identidad artística y cultural

Beyoncé utiliza la moda para comunicar empoderamiento, identidad y pertenencia cultural (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Beyoncé utiliza la moda para comunicar empoderamiento, identidad y pertenencia cultural (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
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A sus 45 años, la cantante Beyoncé consolidó una trayectoria de moda definida por la teatralidad, la precisión visual y el uso del vestuario como herramienta de identidad.

La artista reúne en sus apariciones públicas propuestas de gala, referencias de la cultura popular y elementos identitarios dentro de una misma construcción estética.

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Sus elecciones de vestuario evitan responder a modas pasajeras. El repertorio visual de Beyoncé integra desde el glamour clásico de Hollywood y la indumentaria urbana hasta la alta costura y las manifestaciones folk de Estados Unidos.

El estilo de la artista combina alta costura, referencias western y poder escénico (REUTERS)
El estilo de la artista combina alta costura, referencias western y poder escénico (REUTERS)

Cada conjunto acompaña su presencia escénica y proyecta mensajes vinculados al empoderamiento y las raíces de la cultura afroamericana.

La estética western se resignifica como propuesta de alta indumentaria

Dentro de su catálogo de imagen, la estética del lejano oeste ocupa un espacio preponderante. Los sombreros de ala ancha confeccionados en fieltro negro o blanco, chaquetas de cuero oscuro, anteojos de gran tamaño y cinturones anchos con hebillas ornamentales recuperan los códigos visuales de la frontera de Estados Unidos para situarlos en el segmento del lujo.

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Beyonce Cowboy Carter
Los acabados metalizados y los botones dorados refuerzan la sofisticación de sus conjuntos (Facebook)

Los acabados metalizados, las aplicaciones con símbolos reconocibles y los botones dorados alteran el sentido original de estas prendas. En diversas producciones de vestuario, la casa de moda Versace sirve como referencia de diseño para combinar cuero negro, relieves brillantes y accesorios de gran escala, sin apartarse de los rasgos distintivos del estilo western.

Los sombreros vaqueros y las chaquetas de cuero trasladan el imaginario cowboy al lujo (AP Foto/David J. Phillip)
Los sombreros vaqueros y las chaquetas de cuero trasladan el imaginario cowboy al lujo (AP Foto/David J. Phillip)

El resultado se apoya en contrastes definidos: la sobriedad del negro frente al dorado, la textura mate del fieltro ante el brillo de los metales y la tradición del sombrero vaquero trasladada a una puesta de alto impacto visual.

Beyonce Cowboy Carter
Las prendas de escenario utilizan lentejuelas y flecos para amplificar el movimiento (Facebook)

Vestidos de gala entre transparencias, cristales y plumas

En las galas y alfombras rojas, utiliza vestidos largos que combinan transparencias y pedrería.

El tul, las gasas y las aplicaciones brillantes permiten que el cuerpo forme parte de la composición, mientras los bordados dibujan estructuras sobre la silueta.

Los vestidos de gala incorporan transparencias, cristales, plumas y siluetas ceñidas (REUTERS/Daniel Cole)
Los vestidos de gala incorporan transparencias, cristales, plumas y siluetas ceñidas (REUTERS/Daniel Cole)

Estas piezas suelen mantener líneas ceñidas, con cortes que marcan la cintura y aberturas en piernas o escotes pronunciados. La elección de materiales deja ver el contraste entre superficies ligeras y ornamentos de gran densidad.

Uno de los conjuntos destacados de su repertorio fue un vestido con una estructura de esqueleto realizada en cristales sobre tul color piel que usó para la Met Gala 2026.

La prenda se completó con una capa voluminosa de plumas grises y una corona-joya elaborada en sintonía con el resto del atuendo. La unión entre cristales, plumas y una silueta que reproduce una figura ósea introduce alusiones a imágenes mitológicas y divinas.

Beyoncé, visita de lujo para el GP de Las Vegas
Los monos de cuero integran parches y cremalleras como elementos decorativos

Otro de los registros presentes en su estilo toma elementos de la indumentaria automovilística y motera. Los monos y trajes de cuero blanco, negro y rojo se apartan de los vestidos de gala, aunque conservan el interés por las formas ajustadas y los detalles visibles.

Los parches y las cremalleras pasan a formar parte de la decoración de las prendas. En lugar de quedar ocultos como elementos funcionales, se integran a la imagen exterior y refuerzan el vínculo con la ropa deportiva y urbana.

Beyonce
La artista cambia de registro sin perder coherencia visual en sus apariciones públicas (Foto AP/Susan Walsh, Archivo)

El escote y la cintura concentran la construcción de estas siluetas. Los cortes ajustados definen el cuerpo, mientras la combinación de colores intensifica la apariencia de uniformes transformados para un contexto de espectáculo.

Los accesorios tienen un peso propio dentro de esta composición. Cadenas gruesas, guantes largos, cinturones anchos y pendientes circulares añaden nuevas capas de textura, además de concentrar la mirada en zonas específicas del cuerpo y el rostro.

La paleta recurre al oro, la plata, el negro, el blanco, el rojo y el nude. Cada color se relaciona con materiales de acabado brillante, cuero o tejidos translúcidos, en combinaciones donde el contraste entre volumen y superficie ordena el conjunto.

La paleta de Beyoncé recurre al oro, la plata, el negro, el blanco, el rojo y el nude (REUTERS/Mario Anzuoni)
La paleta de Beyoncé recurre al oro, la plata, el negro, el blanco, el rojo y el nude (REUTERS/Mario Anzuoni)

El estilismo de Beyoncé puede pasar de un vestido-joya a un traje motero o a una propuesta de cowboy glam. La variedad no elimina la continuidad: las distintas elecciones conservan siluetas definidas, materiales de fuerte presencia y accesorios que amplían la puesta visual.

Las prendas no cumplen solo una función de vestimenta. En cada aparición construyen personajes y escenarios, ya sea por medio de cristales, cuero, sombreros, flecos o capas de plumas.

La precisión en la elección de los elementos y la atención sobre cada acabado sostienen una imagen donde conviven teatralidad, herencia cultural y sofisticación contemporánea.

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