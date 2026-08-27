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Receta de tarta de zapallitos y queso, rápida y fácil

Ideal para acompañar con una guarnición fresca, esta preparación se adapta a todo tipo de reuniones y permite resolver comidas de manera práctica

Tarta de zapallitos y queso en molde, tazón con ensalada verde y tomates, tenedor sobre servilleta y una jarra en mesa de madera.
La receta de tarta de zapallitos y queso requiere 40 minutos en total, con 20 minutos de preparación y 20 de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tarta de zapallitos y queso es un clásico de las mesas argentinas, ideal para los días en que el tiempo escasea pero igual queremos comer rico y casero. Simple, económica y versátil, suele ser una de las primeras recetas que aprendemos a preparar.

Por lo general, la tarta aparece en los almuerzos o cenas familiares, acompañada de una ensalada fresca. Es la salvación de cualquier vianda y en cualquier provincia, seguro alguien tiene su versión, heredada o adaptada, pero siempre irresistible.

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Receta de tarta de zapallitos y queso

La tarta de zapallitos y queso consiste en una base de masa (puede ser de hojaldre, criolla o casera) rellena con zapallitos salteados, cebolla, huevo y abundante queso, todo horneado hasta dorar. Es rápida de hacer y perfecta para aprovechar esos zapallitos que esperan en la heladera.

Tiempo de preparación

  • Total: 40 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Vista cenital de dos zapallitos redondos, cebolla picada, un cuenco con huevos, queso fresco y un molde con masa sobre una mesada de mármol.
El paso a paso indica cocinar primero la cebolla, sumar los zapallitos y colar el exceso de líquido para evitar que la masa se humedezca (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 masa de hojaldre o criolla para tarta
  • 3 zapallitos redondos
  • 2 cebollas medianas
  • 4 huevos
  • 200 gr de queso fresco (tipo Quartirolo o mozzarella)
  • Aceite vegetal, cantidad necesaria
  • Sal y pimienta, a gusto

Cómo hacer tarta de zapallitos y queso, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C. Rociar con aceite un molde para tarta y estirar la masa sobre la base y los bordes.
  2. Cortar los zapallitos y las cebollas en rodajas finas.
  3. En una sartén con un poco de aceite caliente, rehogar primero las cebollas durante 3 minutos. Agregar sal y pimienta. Sumar los zapallitos y cocinar hasta que estén tiernos y hayan soltado algo de líquido.
  4. Añadir el queso fresco en cubos y retirar del fuego. (Consejo: colá el exceso de líquido para que la masa no se humedezca).
  5. Batir ligeramente los huevos aparte con un poco de sal. Incorporarlos a la mezcla de verduras y queso.
  6. Volcar el relleno sobre la masa en el molde. Llevar al horno durante 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el relleno firme (Consejo: no sobrecocinar, el huevo debe quedar jugoso).
  7. Retirar, dejar entibiar unos minutos y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Porción de tarta de zapallitos y queso sobre un plato claro junto a un tenedor de metal y una servilleta verde.
La tarta de zapallitos y queso rinde aproximadamente cuatro porciones y cada una aporta unas 320 calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 25 gr
  • Proteínas: 14 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días bien tapada. En freezer, hasta 2 meses (ideal cortada en porciones y envuelta). Para recalentar, usar horno o sartén para mantener la textura.

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