Receta de tarta de zapallitos y queso, rápida y fácil

La receta de tarta de zapallitos y queso requiere 40 minutos en total, con 20 minutos de preparación y 20 de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tarta de zapallitos y queso es un clásico de las mesas argentinas, ideal para los días en que el tiempo escasea pero igual queremos comer rico y casero. Simple, económica y versátil, suele ser una de las primeras recetas que aprendemos a preparar.

Por lo general, la tarta aparece en los almuerzos o cenas familiares, acompañada de una ensalada fresca. Es la salvación de cualquier vianda y en cualquier provincia, seguro alguien tiene su versión, heredada o adaptada, pero siempre irresistible.

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Receta de tarta de zapallitos y queso

La tarta de zapallitos y queso consiste en una base de masa (puede ser de hojaldre, criolla o casera) rellena con zapallitos salteados, cebolla, huevo y abundante queso, todo horneado hasta dorar. Es rápida de hacer y perfecta para aprovechar esos zapallitos que esperan en la heladera.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

El paso a paso indica cocinar primero la cebolla, sumar los zapallitos y colar el exceso de líquido para evitar que la masa se humedezca (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 masa de hojaldre o criolla para tarta

3 zapallitos redondos

2 cebollas medianas

4 huevos

200 gr de queso fresco (tipo Quartirolo o mozzarella)

Aceite vegetal, cantidad necesaria

Sal y pimienta, a gusto

Cómo hacer tarta de zapallitos y queso, paso a paso

Precalentar el horno a 200 °C. Rociar con aceite un molde para tarta y estirar la masa sobre la base y los bordes. Cortar los zapallitos y las cebollas en rodajas finas. En una sartén con un poco de aceite caliente, rehogar primero las cebollas durante 3 minutos. Agregar sal y pimienta. Sumar los zapallitos y cocinar hasta que estén tiernos y hayan soltado algo de líquido. Añadir el queso fresco en cubos y retirar del fuego. (Consejo: colá el exceso de líquido para que la masa no se humedezca). Batir ligeramente los huevos aparte con un poco de sal. Incorporarlos a la mezcla de verduras y queso. Volcar el relleno sobre la masa en el molde. Llevar al horno durante 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el relleno firme (Consejo: no sobrecocinar, el huevo debe quedar jugoso). Retirar, dejar entibiar unos minutos y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La tarta de zapallitos y queso rinde aproximadamente cuatro porciones y cada una aporta unas 320 calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 25 gr

Proteínas: 14 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días bien tapada. En freezer, hasta 2 meses (ideal cortada en porciones y envuelta). Para recalentar, usar horno o sartén para mantener la textura.