Receta de tarta de zapallitos y queso, rápida y fácil

La tarta de zapallitos y queso es un clásico de las mesas argentinas, ideal para los días en que el tiempo escasea pero igual queremos comer rico y casero. Simple, económica y versátil, suele ser una de las primeras recetas que aprendemos a preparar.
Por lo general, la tarta aparece en los almuerzos o cenas familiares, acompañada de una ensalada fresca. Es la salvación de cualquier vianda y en cualquier provincia, seguro alguien tiene su versión, heredada o adaptada, pero siempre irresistible.
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Receta de tarta de zapallitos y queso
La tarta de zapallitos y queso consiste en una base de masa (puede ser de hojaldre, criolla o casera) rellena con zapallitos salteados, cebolla, huevo y abundante queso, todo horneado hasta dorar. Es rápida de hacer y perfecta para aprovechar esos zapallitos que esperan en la heladera.
Tiempo de preparación
- Total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 masa de hojaldre o criolla para tarta
- 3 zapallitos redondos
- 2 cebollas medianas
- 4 huevos
- 200 gr de queso fresco (tipo Quartirolo o mozzarella)
- Aceite vegetal, cantidad necesaria
- Sal y pimienta, a gusto
Cómo hacer tarta de zapallitos y queso, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C. Rociar con aceite un molde para tarta y estirar la masa sobre la base y los bordes.
- Cortar los zapallitos y las cebollas en rodajas finas.
- En una sartén con un poco de aceite caliente, rehogar primero las cebollas durante 3 minutos. Agregar sal y pimienta. Sumar los zapallitos y cocinar hasta que estén tiernos y hayan soltado algo de líquido.
- Añadir el queso fresco en cubos y retirar del fuego. (Consejo: colá el exceso de líquido para que la masa no se humedezca).
- Batir ligeramente los huevos aparte con un poco de sal. Incorporarlos a la mezcla de verduras y queso.
- Volcar el relleno sobre la masa en el molde. Llevar al horno durante 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el relleno firme (Consejo: no sobrecocinar, el huevo debe quedar jugoso).
- Retirar, dejar entibiar unos minutos y servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 18 gr
- Carbohidratos: 25 gr
- Proteínas: 14 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días bien tapada. En freezer, hasta 2 meses (ideal cortada en porciones y envuelta). Para recalentar, usar horno o sartén para mantener la textura.
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