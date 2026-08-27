Receta de croquetas de brócoli con cebolla y huevo, rápida y fácil

Hay algo en el aroma de unas croquetas recién fritas que transporta directo a la cocina de casa. Pocos bocados son tan tentadores como el crujido inicial y ese interior cremoso cargado de sabor vegetal. Las croquetas de brócoli con cebolla y huevo se han ganado su lugar como una opción ideal para resolver una comida rápida, nutritiva y rendidora.
Son protagonistas en reuniones familiares, viandas para el trabajo o como entrada en cualquier menú casero. En Argentina, se disfrutan tanto en inviernos fríos como en almuerzos veraniegos, y resultan una excelente manera de incluir verduras en la dieta diaria, sobre todo para quienes buscan recetas sencillas y sabrosas.
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Receta de croquetas de brócoli con cebolla y huevo
Las croquetas de brócoli con cebolla y huevo son bocados dorados y crujientes por fuera, suaves y húmedos por dentro. Se preparan mezclando brócoli cocido y picado con cebolla salteada, huevo, pan rallado y condimentos, formando pequeñas porciones que se cocinan al horno o fritas.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 400 gr de brócoli
- 1 cebolla mediana
- 2 huevos
- 80 gr de pan rallado
- 40 gr de queso rallado (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite de girasol (para freír o pincelar)
Cómo hacer croquetas de brócoli con cebolla y huevo, paso a paso
- Hervir el brócoli en agua con sal durante 7 minutos, hasta que esté tierno. Escurrir bien y picar finamente.
- Picar la cebolla y saltearla en una sartén con un poco de aceite hasta que quede transparente.
- En un bol grande, mezclar el brócoli picado, la cebolla y el queso rallado.
- Agregar los huevos y mezclar bien. Incorporar el pan rallado hasta lograr una mezcla moldeable. Salar y pimentar.
- Formar bolitas o cilindros pequeños con las manos. Si la mezcla está muy blanda, añadir un poco más de pan rallado.
- Para horno: Disponer las croquetas en una placa aceitada y pincelar la superficie con aceite. Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 20 minutos, girando a mitad de cocción.
- Para fritas: Calentar abundante aceite y freír las croquetas hasta que estén doradas. Escurrir sobre papel absorbente.
- Consejo técnico: No manipules demasiado la mezcla para que no se desarme; el brócoli debe estar bien escurrido para evitar que las croquetas se abran.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 12 croquetas (3 a 4 porciones).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 140 kcal
- Grasas: 6 gr
- Carbohidratos: 15 gr
- Proteínas: 7 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: Hasta 3 días, en recipiente hermético. En freezer: Hasta 2 meses, ya cocidas y bien envueltas. Recalentar directamente al horno o sartén.
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