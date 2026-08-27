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Receta de croquetas de brócoli con cebolla y huevo, rápida y fácil

Esta preparación se realiza en 35 minutos, rinde hasta cuatro porciones y es una forma práctica de incorporar verduras

Croquetas de brócoli empanadas, algunas cortadas por la mitad, servidas en un plato ovalado blanco con un cuenco de salsa.
Croquetas de brócoli doradas por fuera y suaves por dentro, una opción práctica y sabrosa para cualquier comida (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay algo en el aroma de unas croquetas recién fritas que transporta directo a la cocina de casa. Pocos bocados son tan tentadores como el crujido inicial y ese interior cremoso cargado de sabor vegetal. Las croquetas de brócoli con cebolla y huevo se han ganado su lugar como una opción ideal para resolver una comida rápida, nutritiva y rendidora.

Son protagonistas en reuniones familiares, viandas para el trabajo o como entrada en cualquier menú casero. En Argentina, se disfrutan tanto en inviernos fríos como en almuerzos veraniegos, y resultan una excelente manera de incluir verduras en la dieta diaria, sobre todo para quienes buscan recetas sencillas y sabrosas.

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Receta de croquetas de brócoli con cebolla y huevo

Las croquetas de brócoli con cebolla y huevo son bocados dorados y crujientes por fuera, suaves y húmedos por dentro. Se preparan mezclando brócoli cocido y picado con cebolla salteada, huevo, pan rallado y condimentos, formando pequeñas porciones que se cocinan al horno o fritas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 400 gr de brócoli
  • 1 cebolla mediana
  • 2 huevos
  • 80 gr de pan rallado
  • 40 gr de queso rallado (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aceite de girasol (para freír o pincelar)
Plato blanco con seis croquetas de brócoli, una dividida al medio, cubiertos y un cuenco con salsa sobre una mesa de madera.
Ideales para compartir en familia o como vianda, las croquetas de brócoli conquistan con su sabor y textura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer croquetas de brócoli con cebolla y huevo, paso a paso

  1. Hervir el brócoli en agua con sal durante 7 minutos, hasta que esté tierno. Escurrir bien y picar finamente.
  2. Picar la cebolla y saltearla en una sartén con un poco de aceite hasta que quede transparente.
  3. En un bol grande, mezclar el brócoli picado, la cebolla y el queso rallado.
  4. Agregar los huevos y mezclar bien. Incorporar el pan rallado hasta lograr una mezcla moldeable. Salar y pimentar.
  5. Formar bolitas o cilindros pequeños con las manos. Si la mezcla está muy blanda, añadir un poco más de pan rallado.
  6. Para horno: Disponer las croquetas en una placa aceitada y pincelar la superficie con aceite. Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 20 minutos, girando a mitad de cocción.
  7. Para fritas: Calentar abundante aceite y freír las croquetas hasta que estén doradas. Escurrir sobre papel absorbente.
  8. Consejo técnico: No manipules demasiado la mezcla para que no se desarme; el brócoli debe estar bien escurrido para evitar que las croquetas se abran.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 croquetas (3 a 4 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 140 kcal
  • Grasas: 6 gr
  • Carbohidratos: 15 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Plato blanco con croquetas de brócoli, un cuenco de salsa, cubiertos de metal y una servilleta sobre una mesa de madera.
Una receta fácil y nutritiva que combina brócoli, cebolla y huevo en bocados irresistibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera: Hasta 3 días, en recipiente hermético. En freezer: Hasta 2 meses, ya cocidas y bien envueltas. Recalentar directamente al horno o sartén.

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