Receta de crema de pistacho y chocolate blanco, rápida y fácil

La preparación se volvió un recurso habitual en la pastelería moderna por su uso en rellenos, coberturas, tartas y desayunos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La crema de pistacho y chocolate blanco se consolidó como una de las preparaciones más versátiles dentro de la pastelería moderna. Su textura uniforme y su color característico la convirtieron en una opción cada vez más presente tanto en el ámbito profesional como en el doméstico. Este producto se destaca por su facilidad de preparación y por la calidad de los ingredientes, que permiten obtener un resultado satisfactorio sin recurrir a técnicas complejas ni utensilios especializados.

El pistacho, fruto seco originario de Asia Occidental y ampliamente cultivado en países como Irán, Turquía y Estados Unidos, se integró de forma progresiva en recetas tradicionales y contemporáneas. En combinación con el chocolate blanco, aporta un perfil particular que favorece el uso de la crema en múltiples aplicaciones, desde el relleno de tortas hasta su utilización en coberturas, tartas y preparaciones para desayuno o merienda. En Argentina, la incorporación comenzó en círculos de pastelería artesanal y, en los últimos años, se amplió al consumo cotidiano.

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Actualmente, representa una de las tendencias más notorias en la repostería. Su versatilidad permite incorporarla en recetas clásicas y modernas, adaptándose a propuestas de alta pastelería, productos de panadería, postres individuales y variantes caseras. La facilidad para combinarla con otros ingredientes y su rápida aceptación en el mercado la posicionan como un recurso útil para quienes buscan innovar en sus preparaciones dulces.

Receta de crema de pistacho y chocolate blanco

La crema de pistacho y chocolate blanco es una preparación untable, suave y sedosa, donde se procesan pistachos tostados y pelados con chocolate blanco derretido, un poco de crema de leche y azúcar para lograr una textura ideal. Es rápida, no necesita horno ni batidora profesional.

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La crema resultante permite obtener una mezcla homogénea y estable, fácil de untar y de integrar en cualquier elaboración. Su consistencia la hace adecuada tanto para rellenos como para coberturas. Además, se conserva bien en frío, lo que facilita su almacenamiento y uso prolongado.

El tiempo total es de 15 minutos, con 10 minutos de preparación y 5 minutos destinados a derretir el chocolate blanco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 15 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 5 minutos (solo derretir el chocolate)

Ingredientes

120 gr de pistachos pelados y tostados (sin sal)

150 gr de chocolate blanco

50 ml de crema de leche (nata)

2 cucharadas de azúcar impalpable

1 pizca de sal

Cómo hacer crema de pistacho y chocolate blanco, paso a paso

Procesar los pistachos hasta que queden bien finos y empiecen a largar su aceite, formando una pasta (usar procesadora o licuadora potente). Derretir el chocolate blanco con la crema de leche a baño María o microondas en intervalos de 20 segundos, mezclando bien para evitar que se queme. Unir la pasta de pistacho con el chocolate blanco derretido y el azúcar impalpable en la procesadora. Agregar la pizca de sal. Procesar todo junto hasta lograr una crema homogénea y brillante. Si queda muy espesa, sumar una cucharadita extra de crema de leche. Consejo clave: Dejar enfriar 1 hora en la heladera para que tome cuerpo antes de usar o untar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 1 frasco pequeño (aprox. 350 gr), ideal para 8 a 10 porciones.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 170 kcal

Grasas: 11 gr

Carbohidratos: 13 gr

Proteínas: 3 gr

Los datos son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En un frasco hermético, en la heladera, dura hasta 7 días. Si se desea, se puede freezar hasta 2 meses (descongelar en heladera y mezclar antes de usar).

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