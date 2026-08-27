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Receta de crema de pistacho y chocolate blanco, rápida y fácil

Una preparación untable hecha con frutos secos tostados que puede usarse como relleno o cobertura en cualquier preparación de pastelería

Cuchara de madera con crema verde sostenida sobre un cuenco, rodeada por pistachos, chocolate blanco y un frasco en una mesa de madera.
La preparación se volvió un recurso habitual en la pastelería moderna por su uso en rellenos, coberturas, tartas y desayunos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La crema de pistacho y chocolate blanco se consolidó como una de las preparaciones más versátiles dentro de la pastelería moderna. Su textura uniforme y su color característico la convirtieron en una opción cada vez más presente tanto en el ámbito profesional como en el doméstico. Este producto se destaca por su facilidad de preparación y por la calidad de los ingredientes, que permiten obtener un resultado satisfactorio sin recurrir a técnicas complejas ni utensilios especializados.

El pistacho, fruto seco originario de Asia Occidental y ampliamente cultivado en países como Irán, Turquía y Estados Unidos, se integró de forma progresiva en recetas tradicionales y contemporáneas. En combinación con el chocolate blanco, aporta un perfil particular que favorece el uso de la crema en múltiples aplicaciones, desde el relleno de tortas hasta su utilización en coberturas, tartas y preparaciones para desayuno o merienda. En Argentina, la incorporación comenzó en círculos de pastelería artesanal y, en los últimos años, se amplió al consumo cotidiano.

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Actualmente, representa una de las tendencias más notorias en la repostería. Su versatilidad permite incorporarla en recetas clásicas y modernas, adaptándose a propuestas de alta pastelería, productos de panadería, postres individuales y variantes caseras. La facilidad para combinarla con otros ingredientes y su rápida aceptación en el mercado la posicionan como un recurso útil para quienes buscan innovar en sus preparaciones dulces.

Receta de crema de pistacho y chocolate blanco

La crema de pistacho y chocolate blanco es una preparación untable, suave y sedosa, donde se procesan pistachos tostados y pelados con chocolate blanco derretido, un poco de crema de leche y azúcar para lograr una textura ideal. Es rápida, no necesita horno ni batidora profesional.

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La crema resultante permite obtener una mezcla homogénea y estable, fácil de untar y de integrar en cualquier elaboración. Su consistencia la hace adecuada tanto para rellenos como para coberturas. Además, se conserva bien en frío, lo que facilita su almacenamiento y uso prolongado.

Un recipiente con pistachos pelados al lado de un bol de vidrio con chocolate blanco derretido sobre una hornalla de cocina.
El tiempo total es de 15 minutos, con 10 minutos de preparación y 5 minutos destinados a derretir el chocolate blanco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 15 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 5 minutos (solo derretir el chocolate)

Ingredientes

  • 120 gr de pistachos pelados y tostados (sin sal)
  • 150 gr de chocolate blanco
  • 50 ml de crema de leche (nata)
  • 2 cucharadas de azúcar impalpable
  • 1 pizca de sal

Cómo hacer crema de pistacho y chocolate blanco, paso a paso

  1. Procesar los pistachos hasta que queden bien finos y empiecen a largar su aceite, formando una pasta (usar procesadora o licuadora potente).
  2. Derretir el chocolate blanco con la crema de leche a baño María o microondas en intervalos de 20 segundos, mezclando bien para evitar que se queme.
  3. Unir la pasta de pistacho con el chocolate blanco derretido y el azúcar impalpable en la procesadora. Agregar la pizca de sal.
  4. Procesar todo junto hasta lograr una crema homogénea y brillante. Si queda muy espesa, sumar una cucharadita extra de crema de leche.
  5. Consejo clave: Dejar enfriar 1 hora en la heladera para que tome cuerpo antes de usar o untar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 1 frasco pequeño (aprox. 350 gr), ideal para 8 a 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 170 kcal
  • Grasas: 11 gr
  • Carbohidratos: 13 gr
  • Proteínas: 3 gr

Los datos son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En un frasco hermético, en la heladera, dura hasta 7 días. Si se desea, se puede freezar hasta 2 meses (descongelar en heladera y mezclar antes de usar).

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