Receta de pan sin levadura en sartén, rápida y fácil

El pan sin levadura cocinado en sartén es común en muchas zonas de Argentina, especialmente en el interior, donde se hace al fuego directo. Se destaca por su preparación rápida, ingredientes económicos y por no requerir levado, lo que lo vuelve una opción habitual, casera y sencilla, con buen sabor.
Receta de pan sin levadura en sartén
El pan sin levadura preparado en sartén comienza con una mezcla de harina, agua, sal y algún tipo de materia grasa, como aceite o manteca. Estos ingredientes se integran hasta obtener una masa sencilla que luego se cocina directamente sobre una sartén caliente, sin necesidad de horno.
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El resultado es un pan de forma chata, textura flexible y color dorado, ideal para comer tibio, rellenar o untar con distintas preparaciones. Este tipo de pan, también conocido como pan ácimo o pan plano, no requiere tiempo de levado, lo que lo convierte en una opción rápida y práctica para hacer pan casero sin esperar largas horas.
Además, su preparación puede personalizarse fácilmente con ingredientes como hierbas secas, ajo en polvo, semillas o incluso yogur, que aportan distintos aromas y texturas. Es una propuesta ideal para acompañar platos como hummus, curris, guisos o para usar como base de pizzas y wraps caseros.
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Su elaboración simple la convierte en una opción muy conveniente tanto para quienes se inician en la panadería como para quienes buscan una alternativa económica, versátil y sin levadura. Si se guarda en un recipiente hermético, puede conservarse en buen estado durante varios días.
Tiempo de preparación
El tiempo total requerido para completar la receta es de 25 minutos.
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
Ingredientes
- 300 g de harina 0000
- 180 ml de agua (aproximadamente)
- Dos cucharadas de aceite —de girasol o de oliva— o 30 g de manteca derretida
- Una cucharadita de sal
- Una cucharadita de polvo de hornear (opcional; mejora la esponjosidad)
Cómo hacer pan sin levadura en sartén, paso a paso
- Mezclar la harina con la sal y el polvo de hornear en un bol.
- Agregar el aceite o la manteca derretida y mezclar.
- Incorporar el agua de a poco, uniendo hasta lograr una masa blanda y apenas pegajosa. Si hace falta, sumar un poco más de agua o harina.
- Amasar 2 minutos sobre la mesada hasta que la masa esté lisa. Tapar y dejar descansar 5 minutos (esto ayuda a que el pan quede más tierno).
- Dividir la masa en 6 bollitos y estirar con palo de amasar hasta tener discos de 1 cm de espesor.
- Calentar una sartén amplia (sin aceite, bien caliente).
- Cocinar los discos de masa 2-3 minutos por lado, hasta que se inflen y doren. No pinchar la masa durante la cocción.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta rinde en total 6 panes individuales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 4 gr
- Carbohidratos: 33 gr
- Proteínas: 4 gr
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conserva 2 días en heladera, envuelto en repasador o bolsa. También puede congelarse hasta 1 mes. Para recuperar la textura, calentar 1 minuto en sartén o tostadora antes de consumir.
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