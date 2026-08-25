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Las reservas del Banco Central se acercaron a los USD 51.000 millones y volvieron a marcar un máximo en la era Milei

Si bien se redujo el ritmo de compras por parte de la autoridad monetaria, sus tenencias brutas experimentaron un nuevo crecimiento potenciado por la suba de la cotización del oro

La autoridad monetaria hilvanó 19 jornadas consecutivas con saldo comprador. (REUTERS/Enrique Marcarian)
La autoridad monetaria hilvanó 19 jornadas consecutivas con saldo comprador. (REUTERS/Enrique Marcarian)
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) suma 19 jornadas consecutivas con resultado positivo en la compra de divisas, tras incorporar este martes 9 millones de dólares. En paralelo, las reservas internacionales brutas registraron un nuevo máximo durante la administración de Javier Milei y alcanzaron el nivel más alto de los últimos siete años.

Desde el inicio de la cuarta fase del plan monetario en enero, la entidad presidida por Santiago Bausili sumó 13.813 millones de dólares. Durante agosto, el ritmo de compras del BCRA disminuyó y acumuló 486 millones de dólares en lo que va del mes.

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El objetivo de acumulación de reservas para este año se fijó entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, una meta alcanzada por el BCRA a principios de junio. En el primer trimestre, la atención se centró en atender las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía, lo que limitó la capacidad del Banco Central para comprar divisas en ese período.

Con el propósito de sostener la intervención cambiaria y preservar la estabilidad, el BCRA incrementó la emisión de pesos sin recurrir a herramientas de esterilización. De manera complementaria, el Tesoro retiró parte del excedente de liquidez a través de la colocación de deuda en moneda local, con el fin de proteger el valor del peso y contener la inflación.

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Las reservas internacionales brutas se ubicaron en USD 50.912 millones, el nivel más alto desde que Milei asumió la presidencia, tras un aumento diario de 136 millones de dólares. Esta cifra representa el mayor monto desde septiembre de 2019. El récord anterior de la gestión actual se había alcanzado el lunes, con 50.776 millones de dólares. La suba de la cotización del oro permitió que las tenencias del BCRA crezcan día a día. El metal precioso forma parte del stock de la autoridad monetaria.

Aunque el Banco Central ya cumplió la meta anual de compras, el equipo económico considera factible alcanzar los 17.000 millones de dólares. Este volumen es clave para respaldar el programa financiero delineado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en relación a los vencimientos de deuda de 2026 y 2027, y para disponer de respaldo ante eventuales movimientos del mercado cambiario antes de las elecciones.

En combinación con los acuerdos de swap con Estados Unidos y China, la acumulación de reservas se consolida como un factor estratégico para moderar posibles presiones sobre el dólar, especialmente ante escenarios de volatilidad similares a los previos a las elecciones legislativas de 2025.

El dólar operó con una leve suba

El monto negociado en el mercado de contado alcanzó los USD 421,4 millones, y el dólar mayorista registró un aumento leve de 1,50 pesos, equivalente a 0,1%, ubicándose en 1.511,50 pesos. De esta manera, el tipo de cambio oficial reafirmó su máximo nominal, tras encadenar tres jornadas consecutivas de subas.

Durante agosto, el dólar mayorista acumula un alza de 26,50 pesos, es decir, 1,8%, en línea con la inflación estimada del período. En lo que va de 2026, el avance es de 56,50 pesos o 3,9 por ciento.

El Banco Central elevó el tope de su esquema de bandas cambiarias a 1.873,08 pesos, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 361,58 pesos o 23,9% por debajo de ese máximo.

En el segmento minorista, el dólar se mantuvo estable en 1.530 pesos para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue retrocedió cinco pesos, un 0,3%, y cerró en 1.560 pesos.

En el mercado de futuros, se observaron movimientos mínimos, con contratos en pesos equivalentes a USD 1.108,2 millones. Las posiciones para el cierre de agosto fueron las más operadas y subieron 50 centavos, hasta 1.514 pesos.

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