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Receta de pollo a la cúrcuma con puré de batata, rápida y fácil

El secreto está en sellar los cubos hasta tomar color y terminar la cocción a fuego bajo, mientras la especia aporta aroma y el acompañamiento suma dulzor

Plato con muslo de pollo en salsa amarilla, puré naranja, hojas verdes y almendras. Al lado hay pan, un cuenco con salsa y una ventana con luz.
El pollo a la cúrcuma con puré de batata se prepara en 35 minutos, con 10 minutos de preparación y 25 de cocción - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nada une mejor la calidez de un plato casero con un toque vibrante y exótico que el pollo a la cúrcuma. Es una combinación ganadora para cuando buscamos romper la rutina de la semana con algo distinto pero profundamente reconfortante, donde el dorado intenso y el aroma terroso de esta especia logran transformar una pieza de pollo cotidiana en un bocado lleno de carácter y color. Es esa clase de receta que, al entrar en la cocina, inunda el ambiente con una fragancia cálida que invita a sentarse a la mesa sin más preámbulos.

El puré de batata se presenta como el compañero ideal para esta preparación, aportando ese dulzor sutil y una textura aterciopelada que equilibra perfectamente la potencia de la cúrcuma. Es una receta que suele aparecer en nuestras mesas cuando el tiempo apremia, pero el deseo de disfrutar de una comida nutritiva, equilibrada y bien casera sigue siendo la prioridad absoluta al llegar a casa.

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En la cultura culinaria argentina, donde el pollo es protagonista de tantas cenas familiares, incorporar especias como la cúrcuma es una forma sencilla de elevar el menú diario. No solo aporta una estética visual sumamente atractiva, sino que también suma matices que transforman un plato simple en una experiencia de sabor completa, ideal para compartir en cualquier noche de la semana.

Receta de pollo a la cúrcuma con puré de batata

Esta técnica de cocción rápida permite que el pollo conserve toda su jugosidad interior mientras la cúrcuma, al entrar en contacto con la materia grasa y la crema, libera sus aceites esenciales y tiñe la preparación de un amarillo dorado vibrante. Es una receta pensada para ejecutarse en un solo movimiento, donde el puré se prepara de forma paralela para asegurar que ambos componentes lleguen a la mesa en su temperatura óptima.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos.
  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 25 minutos.
Un plato contiene tres porciones de pollo, puré amarillo, cebolla morada encurtida y almendras. Un vaso con vino blanco y una servilleta están al lado.
El puré de batata equilibra el sabor de la cúrcuma y acompaña el pollo en una cena rápida y nutritiva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo grandes, cortadas en cubos.
  • 2 batatas medianas.
  • 1 cebolla blanca pequeña, picada bien fina.
  • 200 cc de crema de leche.
  • 1 cucharada generosa de cúrcuma en polvo.
  • 2 cucharadas de manteca.
  • Aceite de oliva, cantidad necesaria.
  • Sal y pimienta a gusto.

Cómo hacer pollo a la cúrcuma con puré de batata, paso a paso

  1. Pelar las batatas, cortarlas en cubos pequeños y ponerlas a hervir en una olla con agua y sal hasta que estén bien tiernas.
  2. Mientras, calentar un chorrito de aceite en una sartén grande a fuego medio-alto. Incorporar los cubos de pollo y sellarlos hasta que tomen color dorado parejo; retirar y reservar.
  3. En la misma sartén, bajar el fuego y rehogar la cebolla hasta que esté transparente.
  4. Agregar la cúrcuma y revolver durante 30 segundos para que suelte su aroma sin quemarse.
  5. Verter la crema de leche, integrar con la cebolla y devolver el pollo a la sartén. Cocinar a fuego bajo por 5 minutos hasta que la salsa espese levemente y el pollo esté a punto.
  6. Colar las batatas, pisarlas con la manteca y una pizca de sal hasta obtener un puré homogéneo.
  7. Servir el pollo con su salsa dorada sobre una base generosa de puré de batata.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 580 kcal
  • Grasas: 32 gr
  • Carbohidratos: 35 gr
  • Proteínas: 38 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar en un recipiente hermético en la heladera hasta por 2 días. No se recomienda freezar debido a la base de crema de leche, que puede separarse al descongelar.

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