Receta de panqueques con huevos revueltos y palta, rápida y fácil

El huevo aporta proteínas de alta calidad, vitaminas del grupo B y minerales dentro del perfil nutricional del plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Argentina, los panqueques forman parte de la rutina de desayuno o brunch en muchos hogares. Esta preparación puede adaptarse fácilmente con diversos ingredientes, lo que la convierte en una receta flexible para quienes buscan variar su alimentación diaria. Resultan prácticos porque requieren pocos componentes básicos y se adaptan tanto a opciones dulces como saladas. Su preparación no demanda equipamiento especial, lo que facilita su incorporación en la vida cotidiana.

La inclusión de huevo y palta responde a una tendencia que creció en los últimos años en distintas regiones del país. El huevo ofrece proteínas de alta calidad y nutrientes esenciales, como vitaminas del grupo B y minerales. La palta incorpora grasas saludables, fibra y micronutrientes, aportando valor nutricional y textura al plato. Ambos ingredientes complementan el perfil nutricional y transforman el plato en una alternativa más completa.

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Además de los ingredientes principales, se pueden sumar otros complementos según preferencia, como quesos, semillas o hierbas frescas. Estos agregados permiten ajustar el contenido nutricional y la variedad de la receta según las necesidades de cada persona. De este modo, los panqueques con huevo y palta pueden integrarse tanto en desayunos energéticos como en almuerzos rápidos, adaptándose a diferentes estilos de vida.

Receta de panqueques con huevos revueltos y palta

La receta utiliza panqueques finos que se rellenan con huevos revueltos de textura cremosa y rodajas de palta fresca. Esta combinación resulta en una preparación salada, sencilla de elaborar y adaptable para cualquier horario. La propuesta reúne ingredientes básicos y puede personalizarse según preferencias.

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Para prepararla, se cocina una mezcla simple para panqueques y luego se rellenan con huevos batidos y cocidos hasta quedar suaves. Se añaden rodajas de palta antes de doblar los panqueques y servir. El resultado es un plato equilibrado, con aporte de proteínas, grasas saludables y una textura suave en cada bocado.

La elaboración usa una masa con leche, harina 0000, sal y manteca, que debe descansar 10 minutos en heladera para mejorar la textura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

2 huevos (para la masa)

1 taza de leche (250 ml)

1 taza de harina 0000 (120 gr)

1 pizca de sal

1 cucharada de manteca derretida (15 gr)

2 huevos (para el revuelto)

1 cucharada de leche (15 ml)

1 palta grande madura

Sal y pimienta a gusto

1 chorrito de aceite o manteca extra para la sartén

Cómo hacer panqueques con huevos revueltos y palta, paso a paso

Batir los 2 huevos con la leche y la pizca de sal. Sumar la harina y mezclar hasta obtener una masa lisa, sin grumos. Incorporar la manteca derretida. Dejar descansar la mezcla en la heladera por al menos 10 minutos. Esto mejora la textura final. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y pasar apenas un poco de manteca o aceite. Vertir un cucharón de masa y girar la sartén para cubrir el fondo. Cocinar un minuto hasta que los bordes se despeguen. Darlo vuelta y cocinar 30 segundos más. Reservar los panqueques apilados y tapados. Para los huevos, batir los 2 huevos con la cucharada de leche, sal y pimienta. Calentar la sartén a fuego bajo, agregar un poco de manteca y cocinar los huevos lentamente, revolviendo suavemente hasta que queden cremosos. No sobrecocinar: el secreto es sacarlos apenas coagulan. Cortar la palta en rodajas finas justo antes de armar el plato, para evitar que se oxide. Rellenar cada panqueque con una porción de huevos revueltos y palta. Doblar en triángulo o enrollar, a gusto. Servir inmediatamente, se puede sumar un toque de pimienta negra o unas gotas de limón sobre la palta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 2 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 350 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 32 gr

Proteínas: 12 gr

Los datos son estimados y cada valor nutricional dependerá de los ingredientes y de las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera (hermético): hasta 1 día (separar la palta y armar en el momento).

Freezer: solo los panqueques, hasta 2 meses (los huevos y la palta se preparan frescos).