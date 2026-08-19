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Qué pasa si una persona con infección urinaria entra a una pileta

En el verano, se multiplican las consultas sobre actividades en el agua y sus efectos sobre la salud, con aspectos que se vinculan con el cloro, la humedad y la ropa mojada. Cuáles son las recomendaciones médicas

Dos pies descalzos sobre una toalla blanca doblada en el borde de hormigón de una piscina, junto a un cartel amarillo con un signo de exclamación negro.
Una infección urinaria no obliga siempre a suspender la pileta, la playa o el lago (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tener una infección urinaria no siempre obliga a suspender una salida a la pileta, a la playa o a un lago. Aunque el malestar suele llevar a extremar cuidados, según una publicación reciente que indica que nadar no vuelve más probable una infección de este tipo ni empeora, por sí mismo, ya que se trata de un cuadro ya diagnosticado.

La duda aparece con frecuencia porque el agua, el cloro y la humedad suelen asociarse con irritación o con infecciones. El punto central no pasa por el contacto con el agua, sino por cómo se siente la persona y por si los síntomas corresponden a una infección urinaria baja o a un cuadro con signos de mayor compromiso.

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Según publicó Cleveland Clinic, sistema de salud estadounidense, una persona con una infección urinaria diagnosticada y en tratamiento con antibióticos puede nadar si se siente en condiciones de hacerlo.

Persona adulta nadando de espaldas con brazada de crol en piscina cubierta, el agua muestra reflejos de luz solar y líneas de carril marcadas.
Cleveland Clinic indicó que una persona con infección urinaria diagnosticada y en tratamiento con antibióticos puede nadar si se siente en condiciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una infección urinaria puede generar ardor, urgencia para orinar, dolor y molestias persistentes, y algunas actividades pueden volver esos síntomas más notorios.

Eso no significa, de acuerdo con la explicación de Emily Slopnick, uróloga, que la natación agrave la infección en sí misma, sino que ciertos factores alrededor de la experiencia pueden intensificar la incomodidad.

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Qué pasa con el agua, el cloro y la infección urinaria

La especialista explicó que no hay datos que muestren que nadar en una pileta, un lago, un jacuzzi o el mar empeore una infección urinaria activa.

(Imagen ilustrativa Infobae)
La natación no empeora una infección urinaria activa ni aumenta por sí misma la probabilidad de este cuadro (Imagen Ilustrativa Infobae)

También indicó que las infecciones vesicales, que son el tipo más común dentro de las infecciones urinarias, no son contagiosas, de modo que entrar al agua no implica un riesgo para otras personas.

La especialista también señaló que muchas veces circula la idea de que la pileta “causa” este problema, cuando en realidad una persona podía presentar la infección antes de meterse al agua y advertir con más claridad los síntomas después.

El cloro y otros productos usados en piletas no causan infecciones urinarias ni las agravan, según indicó la uróloga. Lo que sí pueden hacer es irritar una zona que ya está sensible. Esa irritación no modifica la infección bacteriana, pero puede aumentar la percepción de ardor o incomodidad.

Imagen submarina de tres personas, dos adultos y un niño, en el agua de mar. El fondo marino muestra algas, peces, conchas y una estrella de mar. Se visualizan bacterias Vibrio alrededor
La natación no empeora una infección urinaria activa ni aumenta por sí misma la probabilidad de este cuadro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué algunos síntomas pueden sentirse más intensos

Aunque nadar no cambie el curso de la infección, hay condiciones asociadas a esa actividad que pueden hacerla menos tolerable. Slopnick indicó que quedarse con la malla mojada no provoca de forma directa una infección urinaria, pero sí puede generar un entorno cálido y húmedo que vuelva más molesto un cuadro que ya está presente.

La uróloga explicó que, incluso sin una infección urinaria, permanecer con un traje de baño ajustado y mojado puede resultar incómodo. Si la infección ya existe, esa sensación puede acentuarse.

A eso se suma el roce y la presión física que implica la natación, una actividad de bajo impacto en términos generales, pero con suficiente fricción como para aumentar la sensibilidad en una zona inflamada.

Persona sentada en una cama con una mano en el abdomen bajo y gesto de dolor, sin mostrar el rostro.
Las infecciones vesicales, el tipo más común de infección urinaria, no son contagiosas y no implican un riesgo para otras personas en el agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación también remarca que no todos los síntomas urinarios o genitales obedecen a una infección urinaria. Ardor, urgencia y molestias pueden aparecer en afecciones vaginales como candidiasis, vulvovaginitis o vaginosis bacteriana.

La especialista advirtió que estas condiciones tienen más probabilidades de desencadenarse a partir de la exposición al agua que una infección urinaria bacteriana propiamente dicha.

Ese punto ayuda a evitar interpretaciones erróneas. Si no existe una infección bacteriana, los antibióticos no sirven. Por eso, la publicación señala que un profesional puede pedir un análisis de orina para confirmar el diagnóstico antes de indicar tratamiento.

(Imagen ilustrativa Infobae)
El cloro y otros productos de la pileta no causan infección urinaria, aunque pueden irritar una zona sensible y aumentar el ardor o la incomodidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo conviene evitar el agua y consultar

La decisión de nadar no depende solo del diagnóstico, sino del estado general. La uróloga indicó que no recomienda meterse al agua si la persona no se siente bien, más allá de cuál sea la causa de los síntomas. El criterio, entonces, no es automático, sino clínico y práctico.

La especialista advirtió que hay señales de un cuadro más serio, con posible compromiso de los riñones. En esos casos, la recomendación es no ir al agua y consultar cuanto antes a un profesional de salud o a un servicio de atención urgente si no hay turno disponible.

Cistitis, infección urinaria - Perú - 07 de enero
La malla mojada, el traje de baño ajustado y la fricción de nadar pueden intensificar las molestias de una infección urinaria ya presente (Ecoceutics)

Aunque el artículo no enumera en el fragmento provisto todos esos signos, sí subraya que ciertos síntomas pueden indicar que la infección ya no es una infección vesical simple.

Otro dato central es el origen de la mayoría de estas infecciones. La publicación explicó que, en general, ocurren cuando bacterias del tracto gastrointestinal ingresan al tracto urinario. Esa descripción ayuda a entender por qué el agua no suele ser la causa principal.

Slopnick aclaró que la exposición a bacterias en aguas naturales o mal mantenidas es posible, pero que ese contacto tiene más probabilidades de provocar irritación y malestar que una infección urinaria verdadera.

Primer plano de una mujer de torso abajo, vestida con ropa negra, con ambas manos cubriendo su zona pélvica, donde se aprecia un tenue brillo rojo.
Ardor, urgencia y molestias urinarias también pueden responder a candidiasis, vulvovaginitis o vaginosis bacteriana, por lo que un análisis de orina puede confirmar el diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes tienen infecciones urinarias recurrentes o son propensos a presentar irritación después de nadar, la nota menciona que existen medidas para reducir el riesgo y atravesar la actividad con menos molestias.

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