¿Por qué las infecciones urinarias causan micción frecuente y dolorosa? El estudio con ratones ofrece información

MARTES, 19 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Las infecciones del tracto urinario tienden a ser extremadamente dolorosas y perturbadoras, lo que hace que los pacientes orinen con más frecuencia con una horrible sensación de ardor.

Pero un nuevo estudio con ratones ha arrojado algo de luz sobre por qué las infecciones urinarias causan micción frecuente y dolorosa, el primer paso para crear un tratamiento para estos síntomas.

Las infecciones urinarias parecen afectar los nervios de la vejiga que le indican al cerebro que es hora de irse, informaron investigadores recientemente en la revista Brain, Behavior & Immunity-Health.

"Las infecciones urinarias hacen que los nervios de la vejiga se vuelvan demasiado sensibles, lo que significa que incluso cuando la vejiga solo está parcialmente llena, puede desencadenar sensaciones dolorosas en la vejiga que indicarían la necesidad de orinar", dijo en un comunicado de prensa el Dr. Luke Grundy, jefe de investigación de neurourología de la Universidad de Flinders, en Australia.

"Teóricamente, deberíamos poder encontrar una forma de abordar los nervios hipersensibles en la vejiga y reducir o eliminar los síntomas dolorosos y debilitantes de una infección urinaria", agregó Grundy.

Las infecciones urinarias son una de las infecciones bacterianas más prevalentes en todo el mundo, con más de 400 millones de casos reportados cada año, dijeron los investigadores en las notas de respaldo. Casi 1 de cada 3 mujeres experimentará una infección urinaria antes de los 24 años.

Para averiguar por qué estas infecciones causan una necesidad extremadamente dolorosa y frecuente de orinar, los investigadores estudiaron ratones de laboratorio hembras con infecciones urinarias causadas por E. coli.

Normalmente, las vejigas se expanden para almacenar orina, reteniendo en los humanos hasta dos tazas de orina durante varias horas, dijeron los investigadores. Una vez lleno, los nervios de la vejiga indican que es hora de buscar alivio.

Pero los nervios de la vejiga en los ratones con infecciones urinarias habían sido sensibilizados por su infección, según muestran los resultados de laboratorio.

"Encontramos que las infecciones urinarias, provocadas por infecciones bacterianas como la E. coli, pueden alterar significativamente la función y la sensibilidad de los nervios que generalmente detectan la plenitud de la vejiga, un fenómeno conocido como 'hipersensibilidad aferente de la vejiga'", dijo Grundy.

Los nervios afectados envían señales de que es hora de irse incluso si la vejiga no está ni cerca de estar llena, justo cuando la infección de la persona también hace que la micción sea dolorosa, dijeron los investigadores.

"Creemos que estas respuestas sensoriales intensificadas pueden servir como un mecanismo de protección, alertando al cuerpo sobre la infección y provocando una micción más frecuente para expulsar las bacterias", dijo Grundy.

Es probable que se pueda usar algún medicamento para calmar los nervios de la vejiga, reduciendo la necesidad de orinar mientras los antibióticos eliminan la infección, dijo.

Los investigadores planean explorar tratamientos que podrían ayudar a calmar los nervios de la vejiga afectados por las infecciones urinarias.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre las infecciones urinarias.

FUENTES: Universidad de Flinders, comunicado de prensa, 5 de febrero de 2025; Cerebro, comportamiento e inmunidad-Salud, 15 de enero de 2025