Las 10 mejores ciudades para disfrutar comida callejera: sabores, cultura y tradición

La comida callejera en diferentes ciudades conecta a locales y turistas con recetas ancestrales y nuevas tendencias culinarias en espacios públicos

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El panorama global de la comida callejera exhibe una diversidad que refleja identidades culturales, creatividad y accesibilidad. Cada ciudad ofrece sabores únicos y una experiencia donde la gastronomía se fusiona con la vida cotidiana. En los mercados, esquinas y calles concurridas, la comida servida en puestos ambulantes conecta a locales y visitantes con tradiciones ancestrales y nuevas tendencias.

De acuerdo con un ranking publicado recientemente por Time Out, la selección de las mejores ciudades para comida callejera en 2026 se basa en un extenso relevamiento a 24.000 personas residentes en metrópolis de todo el mundo. La encuesta contempló aspectos como asequibilidad, calidad y variedad de platos disponibles en la vía pública, además de la valoración del ambiente y la autenticidad de cada destino.

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1. Ho Chi Minh City, Vietnam

La vibrante escena de comida callejera de Ho Chi Minh City destaca por su pho y banh mi, presentes en cada rincón de la ciudad (REUTERS/Yen Duong)

Ho Chi Minh City encabeza la lista con un 63% de aprobación. Esta metrópolis asiática representa un epicentro culinario donde la comida callejera cobra protagonismo en cada rincón. Los alrededores del Bến Thành Market concentran numerosos puestos en los que la variedad sorprende. Destaca el pho, sopa de fideos con carne y hierbas aromáticas, servida humeante y lista para degustar.

El tradicional banh mi, un sándwich de pan francés relleno de carnes, vegetales y salsas, constituye otra referencia ineludible de la cocina local. La ciudad suma seis restaurantes con estrellas Michelin, pero la preferencia popular sigue enfocada en los puestos ambulantes.

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2. Kuala Lumpur, Malasia

En Kuala Lumpur, los sabores invitan a recorrer Jalan Alor, donde la influencia del wok hei define la experiencia nocturna (REUTERS/Hasnoor Hussain)

La capital malaya transforma la calle Jalan Alor en un comedor a cielo abierto después del atardecer. El ambiente se caracteriza por el bullicio, luces de faroles rojos y el aroma de los alimentos cocinados al carbón.

Los platos más buscados incluyen el satay, brochetas de carne asada acompañadas de salsa de maní, y el char kway teow, fideos de arroz salteados con camarones y brotes de soja. El concepto de wok hei, que significa “aliento del wok”, define el sabor ahumado que distingue a estas preparaciones. La escena gastronómica local se nutre de influencias chinas, indias y malayas, integrando una diversidad de recetas y técnicas.

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3. Jakarta, Indonesia

Los warungs de Jakarta ofrecen nasi goreng y gado-gado, con porciones generosas y precios accesibles, lo que refleja una cultura gastronómica popular (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Jakarta despliega una cultura de warungs, pequeños puestos callejeros en los que la comida se sirve en porciones abundantes y a precios accesibles. Entre los platos emblemáticos sobresale el nasi goreng, arroz frito con especias, vegetales y proteínas, y el gado-gado, ensalada tibia de vegetales bañados en salsa de maní.

La vida nocturna de la ciudad gira en torno a estos puntos de encuentro, donde familias y grupos de amigos se reúnen a cualquier hora. La facilidad de acceso y la amplia oferta convierten a la cocina callejera en un pilar de la rutina diaria.

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4. Taipei, Taiwán

Los mercados nocturnos de Taipei, como Shilin, atraen con tortilla de ostras y stinky tofu, convirtiendo la ciudad en un destino para quienes buscan variedad (REUTERS/Ann Wang)

La capital taiwanesa se distingue por sus mercados nocturnos, como el famoso Shilin, donde la variedad de platos atrae a miles de personas. Entre las especialidades más populares figuran la tortilla de ostras y el stinky tofu, un tofu fermentado de aroma penetrante que desafía a quienes buscan sabores intensos.

El ambiente en estos mercados combina luces de neón, música, y una multitud que explora puestos alineados con opciones dulces, saladas y picantes.

5. Ciudad de México, México

Ciudad de México es reconocida por sus tacos al pastor y una extensa variedad de antojitos, consolidando su reputación en la escena gastronómica mundial (REUTERS/Claudia Daut)

Ciudad de México alcanza el quinto lugar con un 58% de aprobación. El taco al pastor representa el ícono indiscutido de la oferta callejera local. Servido en tortillas calientes y preparado con carne de cerdo marinada y cocida en asador vertical, este platillo se consolidó como uno de los grandes aportes mexicanos a la gastronomía global.

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La variedad de antojitos abarca desde tamales hasta quesadillas y esquites, con ingredientes frescos y salsas de elaboración casera.

6. Manila, Filipinas

Manila sobresale por su creatividad en bocados como balut y brochetas, integrando tradición y originalidad en la comida que se disfruta en sus calles (REUTERS/Romeo Ranoco)

En Manila, la cultura de la comida callejera se refleja en la diversidad de bocados disponibles. Destaca por su inventiva y capacidad de adaptación. Platos locales como el balut (huevo de pato fertilizado cocido) y las brochetas de carne o mariscos forman parte de la identidad urbana.

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7. Hanói, Vietnam

En Hanói, la mezcla de aromas y colores se aprecia en platos donde la preparación se vive como un espectáculo cotidiano (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Hanói sobresale por sus puestos de bun cha (fideos de arroz con cerdo a la parrilla) y bun rieu (sopa de cangrejo). La escena gastronómica en la vía pública se caracteriza por la mezcla de olores y colores, en un entorno donde la preparación de los alimentos forma parte del espectáculo.

La influencia francesa y china aparece en técnicas y recetas, pero la identidad local domina cada esquina.

8. Johannesburgo, Sudáfrica

La oferta callejera de Johannesburgo integra platos como bunny chow y boerewors roll, que fusionan tradiciones africanas y sabores de diversas comunidades (REUTERS/Ihsaan Haffejee)

Johannesburgo resalta entre las ciudades africanas por la variedad de su oferta callejera. La ciudad presenta platos como el bunny chow, pan ahuecado relleno de curry, y el boerewors roll, un embutido tradicional. Los mercados y ferias gastronómicas crecieron en popularidad, integrando influencias de diversas comunidades y países del continente.

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9. Bangkok, Tailandia

Bangkok se distingue por su pad thai y som tam, donde los aromas intensos y la facilidad para llevar la comida forman parte de la experiencia urbana (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Bangkok ocupa otra de las posiciones destacadas. Se ganó un lugar en la memoria de quienes probaron su pad thai, fideos de arroz salteados, y el som tam, ensalada de papaya verde. Las calles se llenan de aromas exóticos, y la presentación en envases sencillos favorece la portabilidad.

10. Mumbai, India

Mumbai brinda vada pav y panipuri en mercados y estaciones, garantizando opciones frescas e innovadoras para quienes buscan sabores diferentes cada día (REUTERS/Danish Siddiqui)

Cierra el ranking Mumbai. La ciudad india es famosa por su vada pav, un pan relleno de croqueta de papa con especias, y el panipuri, esferas crujientes rellenas de agua aromatizada y condimentos. La presencia de vendedores ambulantes en estaciones de tren, mercados y esquinas asegura una oferta constante y accesible.

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