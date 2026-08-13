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Receta de sopa de tomate turca, rápida y fácil

Sencilla, cremosa y lista en menos de media hora, combina ingredientes básicos con un toque de queso rallado para una comida reconfortante

Cuenco de sopa de tomate humeante con crema y perejil, cucharón de acero en una tela de cuadros verdes, tomates, cebollas y ajo sobre una mesa de madera clara.
La receta de sopa de tomate turca se prepara en 25 minutos y ofrece una opción rápida y fácil para la cena (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay días en los que alcanza con una preparación simple y caliente para resolver la cena. La sopa de tomate es una de esas recetas: cremosa, sabrosa y fácil de hacer, con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina.

En Turquía, esta sopa (“Domates Çorbası”) es infaltable en las mesas de invierno y verano. En Argentina, la adoptamos como opción rápida para cenas livianas, especialmente cuando buscamos algo rico, económico y sin complicaciones.

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Receta de sopa de tomate turca, rápida y fácil

La sopa de tomate turca es una preparación cremosa y ligera, hecha a base de tomates frescos y pulpa de tomate, con un toque de manteca, harina, leche o caldo y condimentos suaves. Se termina con queso rallado y, a veces, un toque de orégano. Ideal para esos días donde el tiempo apremia, pero el cuerpo pide un plato casero.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

Un tazón blanco con sopa de tomate y queso rallado, dos tomates rojos, una cebolla, un diente de ajo, un cuenco con queso rallado y otro con orégano seco.
La receta de sopa de tomate turca indica rehogar cebolla y ajo, sumar tomate y puré, e incorporar harina y caldo para evitar grumos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 4 tomates medianos bien maduros
  • 2 cucharadas de puré de tomate
  • 1 cebolla chica
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharada de harina común
  • 500 ml de caldo de verduras o de pollo
  • 200 ml de leche
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 pizca de azúcar (opcional, para corregir acidez)
  • Queso rallado (tipo reggianito o sardo)
  • Orégano seco (opcional)

Cómo hacer sopa de tomate turca, paso a paso

  1. Picar los tomates, la cebolla y el ajo en cubos pequeños.
  2. En una olla, derretir la manteca a fuego medio. Agregar la cebolla y el ajo, y rehogar hasta que estén transparentes.
  3. Sumar los tomates picados y el puré de tomate. Cocinar 5 minutos, removiendo para que no se peguen.
  4. Incorporar la harina y mezclar bien durante 1 minuto.
  5. Verter el caldo caliente de a poco, mezclando constantemente para evitar grumos.
  6. Dejar cocinar 10 minutos a fuego bajo, con la olla tapada.
  7. Retirar del fuego y procesar con batidora de mano o licuadora hasta obtener una textura cremosa.
  8. Volver la sopa a la olla, añadir la leche, salpimentar y corregir la acidez con azúcar si es necesario.
  9. Calentar 2 minutos más sin hervir. Servir caliente, terminando con queso rallado por encima y orégano seco si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Primer plano de una olla negra con sopa de tomate burbujeante, una cuchara de madera sumergida y rebanadas de pan rústico desenfocadas.
La sopa de tomate turca combina tomates frescos, puré de tomate, manteca, harina, caldo y leche para lograr una textura cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 140 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 14 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses. Descongelar y recalentar suavemente antes de consumir.

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