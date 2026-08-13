Hay días en los que alcanza con una preparación simple y caliente para resolver la cena. La sopa de tomate es una de esas recetas: cremosa, sabrosa y fácil de hacer, con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina.
En Turquía, esta sopa (“Domates Çorbası”) es infaltable en las mesas de invierno y verano. En Argentina, la adoptamos como opción rápida para cenas livianas, especialmente cuando buscamos algo rico, económico y sin complicaciones.
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Receta de sopa de tomate turca, rápida y fácil
La sopa de tomate turca es una preparación cremosa y ligera, hecha a base de tomates frescos y pulpa de tomate, con un toque de manteca, harina, leche o caldo y condimentos suaves. Se termina con queso rallado y, a veces, un toque de orégano. Ideal para esos días donde el tiempo apremia, pero el cuerpo pide un plato casero.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 4 tomates medianos bien maduros
- 2 cucharadas de puré de tomate
- 1 cebolla chica
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de manteca
- 1 cucharada de harina común
- 500 ml de caldo de verduras o de pollo
- 200 ml de leche
- Sal y pimienta a gusto
- 1 pizca de azúcar (opcional, para corregir acidez)
- Queso rallado (tipo reggianito o sardo)
- Orégano seco (opcional)
Cómo hacer sopa de tomate turca, paso a paso
- Picar los tomates, la cebolla y el ajo en cubos pequeños.
- En una olla, derretir la manteca a fuego medio. Agregar la cebolla y el ajo, y rehogar hasta que estén transparentes.
- Sumar los tomates picados y el puré de tomate. Cocinar 5 minutos, removiendo para que no se peguen.
- Incorporar la harina y mezclar bien durante 1 minuto.
- Verter el caldo caliente de a poco, mezclando constantemente para evitar grumos.
- Dejar cocinar 10 minutos a fuego bajo, con la olla tapada.
- Retirar del fuego y procesar con batidora de mano o licuadora hasta obtener una textura cremosa.
- Volver la sopa a la olla, añadir la leche, salpimentar y corregir la acidez con azúcar si es necesario.
- Calentar 2 minutos más sin hervir. Servir caliente, terminando con queso rallado por encima y orégano seco si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 140 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 14 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 2 meses. Descongelar y recalentar suavemente antes de consumir.
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