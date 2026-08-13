Día internacional de las personas zurdas: curiosidades, desafíos y grandes figuras de la historia

El 13 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Personas Zurdas a nivel mundial (Rassol-Imagn Images)

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Cada año, el 13 de agosto señala una fecha particular en el calendario: el Día Internacional de las Personas Zurdas. Esta jornada invita a reflexionar sobre las características y desafíos de quienes forman parte de un grupo minoritario a nivel global, compuesto por poco más del 10% de la población.

El reconocimiento oficial de la efeméride surgió en 1992 por iniciativa del Left-Handers Club, con la intención de generar conciencia sobre las adaptaciones cotidianas que enfrentan las personas zurdas y destacar sus aportes en distintas disciplinas.

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La explicación biológica parte de la organización del cerebro humano en dos hemisferios, derecho e izquierdo, conectados de manera cruzada con brazos y piernas.

En las personas zurdas, el hemisferio derecho muestra mayor protagonismo porque controla la mano izquierda.

Diferencias en el lenguaje y el desarrollo

La Universidad Abierta de Cataluña explicó que el lenguaje en las personas zurdas puede lateralizarse en el hemisferio derecho, a diferencia de lo que ocurre con las diestras, o incluso repartirse entre ambos hemisferios. Esa distribución ofrecería cierta protección ante lesiones cerebrales.

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El Left-Handers Club impulsó en 1992 el reconocimiento oficial de la efeméride (Grosby)

La Universidad de Oxford identificó regiones genéticas vinculadas con la zurdera, en especial las relacionadas con proteínas que influyen en el desarrollo cerebral. Esa diferencia morfológica impacta sobre todo en áreas asociadas al lenguaje y la motricidad.

Además, a las personas zurdas se les atribuyen ventajas en memoria, velocidad mental, oratoria y desempeño en deportes como el fútbol, el boxeo y el tenis. También, mientras las personas diestras se vinculan más con funciones de lógica, matemática y razonamiento, las zurdas suelen asociarse con la creatividad y la concepción visoespacial.

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La efeméride también funciona como una excusa para revisar trayectorias de figuras conocidas cuya lateralidad formó parte de su identidad pública o de su modo de trabajo.

En algunos casos, esa marca apareció en la ejecución musical; en otros, en la potencia de una pierna, en la firma de documentos o en la manera de adaptar instrumentos.

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La música, el deporte y la política reúnen varios de los casos más conocidos

La conexión cruzada entre hemisferios cerebrales y extremidades explica parte de la lateralidad (REUTERS)

Entre los nombres más citados aparece Paul McCartney, quien compuso y tocó el bajo con la mano izquierda desde sus comienzos en The Beatles. La configuración de los instrumentos y parte de la puesta en escena del grupo se adaptaron a esa lateralidad.

También integran esa lista Oprah Winfrey, figura central de la televisión estadounidense; Bill Gates, cofundador de Microsoft; y Barack Obama, 44º presidente de Estados Unidos, cuya condición de zurdo se hacía visible cada vez que firmaba acuerdos oficiales.

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La Universidad Abierta de Cataluña plantea que el lenguaje puede lateralizarse distinto en personas zurdas (Europa Press)

En el deporte, el caso de Diego Maradona quedó asociado a su dominio de la pierna izquierda, con la que marcó goles como “La mano de Dios” y el “Gol del Siglo” en 1986. Aunque jugaba como zurdo, en la vida cotidiana escribía y realizaba otras tareas con la derecha.

La misma combinación aparece en Lionel Messi y Rafael Nadal. Messi construyó gran parte de su carrera con la precisión y la potencia de su izquierda, aunque escribe con la derecha, mientras que Nadal ganó 22 títulos de Grand Slam con una zurda convertida en ventaja competitiva, pese a ser diestro para escribir y otras actividades cotidianas.

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La Universidad de Oxford vinculó regiones genéticas con el desarrollo cerebral asociado a la zurdera (REUTERS/Juan Medina)

La lista incluye además al basquetbolista Emanuel Ginóbili, al tenista Guillermo Vilas y al boxeador Sergio “Maravilla” Martínez, entre los argentinos zurdos más reconocidos.

El rock también mostró adaptaciones concretas a la mano izquierda

En la música argentina, Charly García aparece como uno de los referentes zurdos más conocidos. El relevamiento también menciona a Gustavo Cerati, quien era zurdo aunque tocaba la guitarra como diestro, una particularidad que el artículo vincula con un estilo propio dentro del rock en español.

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A nivel internacional, Jimi Hendrix desarrolló un modo de tocar asociado a guitarras adaptadas para zurdos, elemento decisivo en la construcción de su sonido.

La lateralidad se asocia a diferencias en motricidad, lenguaje y organización neurológica

En el mismo universo de The Beatles, el baterista Ringo Starr configuró un estilo personal al tocar una batería para diestros con predominio de su mano izquierda.

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La nómina de figuras históricas incluye además a Marie Curie, que trabajaba en el laboratorio con la mano izquierda y fue pionera en el estudio de la radiactividad.

La efeméride repasa figuras públicas cuya identidad incluyó adaptaciones cotidianas e instrumentales

Además, existen otros nombres internacionales como Albert Einstein, Neil Armstrong, Leonardo da Vinci, Beethoven, David Bowie, Bob Dylan, Kurt Cobain, Marilyn Monroe, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Jim Carrey, Keanu Reeves, Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence, Tom Cruise, Justin Bieber y Lady Gaga.