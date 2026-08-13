4 especias que pueden ayudar a aliviar el estreñimiento

La evidencia reciente indica que el jengibre, la cúrcuma, las semillas de hinojo y la canela pueden aliviar el estreñimiento, aunque no sustituyen la fibra, el agua ni la actividad física - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ir al baño debería ser algo rutinario, pero para millones de personas con el estreñimiento, este momento se convierte en una fuente de incomodidad, hinchazón y pesadez. Cuando el intestino no coopera, la primera reacción suele ser buscar un laxante. Lo que pocos saben es que en el especiero de la cocina hay cuatro ingredientes —jengibre, cúrcuma, semillas de hinojo y canela— que la ciencia empieza a estudiar con seriedad como aliados del tránsito intestinal.

Estudios publicados documentan de qué manera estos condimentos actúan sobre los músculos del intestino, las bacterias que viven en él y las señales químicas que regulan el movimiento digestivo. No son un remedio mágico ni reemplazan una dieta con fibra, pero la evidencia acumulada explica por qué el instinto de recurrir a ellos no es del todo descabellado.

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Jengibre: el que más estudios tiene a su favor

El jengibre es la especia con más respaldo científico en el campo digestivo. Sus compuestos activos —llamados gingeroles y shogaoles— actúan sobre receptores del intestino que controlan su movimiento. En términos simples: le indican al intestino que se mueva y empuje el contenido hacia afuera más rápido.

El jengibre es la especia con más respaldo científico y sus compuestos activos actúan sobre receptores del intestino que favorecen el movimiento digestivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ensayo clínico publicado en la revista Food Function —el tipo de estudio más riguroso que existe en medicina, con grupo de control y placebo— evaluó un extracto de jengibre durante 12 semanas en personas con problemas digestivos. El grupo que tomó el extracto redujo el estreñimiento de forma estadísticamente significativa, mientras que el grupo que tomó el placebo empeoró. Los autores lo describieron como el primer ensayo de esa duración y diseño en evaluar ese extracto específico.

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Una revisión de estudios publicada en Food Chemistry confirmó que el jengibre también actúa como prebiótico: alimenta a las bacterias buenas del intestino, frena el crecimiento de las dañinas y refuerza la pared intestinal para que funcione mejor. Otra revisión en Nutrients encontró que pacientes con digestión lenta y pesada que tomaron suplementos de jengibre durante dos meses mejoraron sus síntomas y los toleraron bien.

La advertencia que repiten todos los estudios es la misma: las dosis usadas en los ensayos clínicos son mucho más altas que las de una cucharadita de jengibre en polvo o una infusión. Los beneficios observados corresponden a cápsulas y extractos concentrados, no al jengibre de la cocina. Eso no significa que añadirlo a la comida no aporte nada, pero sí que no se puede esperar el mismo efecto.

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Cúrcuma: funciona en suplementos, con matices

La cúrcuma mejoró el estreñimiento en un ensayo con curcumina, pero un estudio en Nature Scientific Reports señaló que sus cambios sobre las bacterias intestinales fueron temporales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cúrcuma debe su color amarillo —y buena parte de sus propiedades— a un compuesto llamado curcumina. Un ensayo doble ciego publicado en Nutrients evaluó 1.500 mg diarios de curcumina durante 13 semanas en 31 mujeres con obesidad severa. Al final del período, las participantes que tomaron curcumina mejoraron el estreñimiento de forma estadísticamente significativa frente a las que tomaron placebo, que no registraron cambios.

Una revisión publicada en World Journal of Experimental Medicine explicó el mecanismo: la curcumina modifica la composición de las bacterias intestinales, aumenta la producción de butirato —una molécula que ayuda al colon a contraerse y moverse— y mejora la comunicación entre el intestino y el cerebro, que también regula la digestión.

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El contrapeso lo aportó un estudio publicado en Nature Scientific Reports: incluso a dosis muy altas —6 gramos diarios durante ocho semanas—, los cambios en las bacterias intestinales fueron temporales. A las cuatro semanas hubo mejoras, pero al final del experimento el microbioma volvió a ser el mismo de antes. Los investigadores concluyeron que la curcumina sola, sin otros cambios en la dieta, probablemente no alcanza para transformar el intestino de forma duradera.

Semillas de hinojo: relajan y activan al mismo tiempo

Las semillas de hinojo relajan músculos del estómago y aumentan las contracciones en la parte inferior del sistema digestivo, un mecanismo asociado al alivio del estreñimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de hinojo tienen un doble efecto que las hace particulares: relajan los músculos del estómago en la parte superior —lo que alivia calambres y distensión— y al mismo tiempo aumentan las contracciones en la parte inferior, lo que empuja el contenido hacia el intestino.

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Ese mecanismo fue documentado en un estudio publicado en Neurogastroenterology & Motility: el té de hinojo produjo relajación en la zona proximal del estómago y aumentó la intensidad de las contracciones en la zona distal. Los investigadores identificaron que el efecto relajante se produce al bloquear canales de calcio en el músculo liso intestinal.

El compuesto responsable del efecto sobre el tránsito es la fenchona. Estudios en modelos animales con estreñimiento mostraron que la fenchona aumenta la velocidad del tránsito intestinal, la humedad de las heces —lo que las hace más blandas y fáciles de evacuar— y el número de deposiciones. Un ensayo en 121 pacientes con síndrome del intestino irritable leve a moderado, recogido en una revisión de PMC sobre plantas medicinales, evaluó una combinación de curcumina y aceite esencial de hinojo durante 30 días. El grupo tratado redujo sus síntomas en un 50%, frente al 26% del grupo placebo.

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La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) mantiene en suspenso las alegaciones de salud sobre el hinojo por falta de evidencia suficiente en humanos. La mayoría de los estudios disponibles se hicieron en animales o con combinaciones de plantas, lo que dificulta aislar el efecto exclusivo del hinojo.

Canela: serotonina y bacterias como aliadas

La canela actúa sobre el tránsito intestinal a través de la serotonina, el canal TRPA1 y el microbioma, y junto con jengibre y yogur mostró efectos simbióticos en ensayos clínicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela actúa sobre el intestino por dos vías distintas. La primera es directa: su compuesto principal, el cinamaldehído, activa un canal en las células intestinales —llamado TRPA1— presente en neuronas sensoriales y células enteroendocrinas del intestino. Al activarse, ese canal libera señales que estimulan la contracción del músculo intestinal y favorecen el movimiento del contenido digestivo hacia afuera, según una revisión publicada en Nutrient.

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La segunda vía es a través del microbioma. Un estudio ex vivo publicado en PLOS ONE, analizó el efecto del extracto de canela de Ceilán sobre muestras de microbiota humana. Los resultados mostraron que el extracto aumentó la presencia de Faecalibacterium prausnitzii y Dysosmobacter welbionis, dos bacterias asociadas a la salud intestinal y a la producción de ácidos grasos de cadena corta —moléculas que favorecen las contracciones del colon—. Los investigadores concluyeron que la canela puede tener un impacto en el microbioma humano que explicaría parte de sus efectos digestivos documentados.

Una revisión de Nutrition Reviews, basada en ocho ensayos clínicos del Centro de Nutrición Humana de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), concluyó que la canela y el jengibre, al combinarse con yogur, potencian el crecimiento de bacterias productoras de ácidos grasos beneficiosos para el intestino. Los investigadores describieron esa combinación como una intervención “simbiótica” —prebiótico más probiótico— con efectos medibles a las cuatro semanas.

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