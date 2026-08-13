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Receta de buñuelos de ricota con miel, rápida y fácil

El paso a paso propone una opción fácil para compartir con mate, desde reuniones familiares hasta desayunos especiales, con una cobertura tibia al final y un resultado esponjoso

Pila de buñuelos dorados en plato blanco con miel, cuenco de miel con dipper, mate negro con bombilla y migas sobre mesa de madera.
Buñuelos de ricota recién hechos, dorados y bañados en miel, listos para disfrutar en familia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pocos aromas despiertan tanta nostalgia en la cocina argentina como el de unos buñuelos recién hechos, dorados y perfumados con miel. Son el típico antojo de tarde fría, cuando el mate pide algo dulce y casero, fácil de compartir.

En todo el país, los buñuelos de ricota con miel se disfrutan tanto en reuniones familiares como en meriendas improvisadas. Son una receta que atraviesa generaciones y se adapta a cualquier ocasión, desde un desayuno especial hasta una sobremesa extendida.

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Receta de buñuelos de ricota con miel

Los buñuelos de ricota con miel son pequeñas esferas doradas, crujientes por fuera y tiernas por dentro, elaboradas con una mezcla simple de ricota, harina, huevos y azúcar. Se fríen en aceite y se sirven bañados en miel, logrando un balance perfecto entre lo esponjoso y lo dulce.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 250 g de ricota fresca
  • 2 huevos
  • 4 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 150 g de harina 0000 (aprox.)
  • Aceite neutro para freír (cantidad necesaria)
  • 120 ml de miel

Cómo hacer buñuelos de ricota con miel, paso a paso

Buñuelos de ricota dorados en un plato blanco con miel derramada, un cuenco de miel con cuchara, un mate y migas sobre una mesa de madera.
Una merienda típica argentina: buñuelos esponjosos y dulces, perfectos para compartir con mate o café (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Colocar la ricota en un bol y desgranarla bien con un tenedor.
  2. Agregar los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
  3. Incorporar el polvo de hornear y la harina de a poco, mezclando hasta formar una masa blanda pero consistente. Si está muy líquida, sumar un poco más de harina.
  4. Calentar el aceite en una olla profunda a fuego medio (ideal: 170-180°C). El aceite debe estar bien caliente pero no humeante.
  5. Tomar porciones de masa con una cucharita y, ayudándose con otra, formar bolitas. Freírlas en tandas, girándolas para que doren de manera pareja.
  6. Cuando estén bien doradas, retirar y escurrir sobre papel absorbente.
  7. Calentar la miel suavemente (sin que hierva) y bañar los buñuelos justo antes de servir.
  8. Consejo clave: No sobrecargar la olla, así mantienen la temperatura y quedan bien aireados.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 18 buñuelos (4-6 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 6 g
  • Carbohidratos: 34 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Buñuelos de ricota con miel sobre una fuente blanca en mesa de madera, con cuenco de miel, cuchara, mate negro, vapor y migas de comida.
Textura crujiente por fuera y suave por dentro, los buñuelos de ricota con miel son un clásico que nunca falla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se conservan hasta 2 días en heladera, en recipiente hermético. Si se desea guardar más tiempo, es posible congelarlos sin la miel hasta 1 mes. Para consumir, calentar en horno bajo y bañar con miel al servir.

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