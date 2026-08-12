Por qué un mensaje puede malinterpretarse aunque las palabras sean correctas, según la neurociencia

La comprensión de ironías y matices en el lenguaje depende en gran medida de la actividad del hemisferio derecho del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante décadas, los modelos clásicos sobre el lenguaje ubicaron el centro de la comprensión en el hemisferio izquierdo del cerebro. Ese esquema explica buena parte del procesamiento verbal —la producción de palabras, la gramática, la comprensión de oraciones directas—, pero deja sin respuesta un fenómeno cotidiano y desconcertante: hay personas que entienden cada palabra de lo que se les dice y, aun así, no logran captar lo que realmente se les está comunicando.

Investigaciones recientes confirman que hablar e interpretar ocurren en regiones distintas del cerebro, y que la dominancia hemisférica es más compleja de lo que los modelos clásicos suponían.

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Entender las palabras no es lo mismo que entender el mensaje

Cuando alguien dice “qué lindo día” mientras llueve, o lanza un comentario ambiguo en una reunión de trabajo, el oyente necesita algo más que procesar la frase: debe leer el tono, el contexto y la intención detrás de las palabras. Esa operación —que la lingüística llama pragmática del lenguaje— es la que permite reconstruir el sentido real de un enunciado a partir de señales que no están en el texto mismo, sino en quién lo dice, cómo lo dice y en qué circunstancia.

La prosodia, el ritmo y la entonación de una frase, esenciales para captar la intención comunicativa, también se procesan en áreas del hemisferio derecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sistemática publicada en PubMed que abarcó 55 años de investigación e incluyó datos de más de 4.300 pacientes con accidente cerebrovascular en el hemisferio derecho encontró déficits consistentes en lenguaje figurativo, inferencias, uso del contexto y humor —todos ellos con vocabulario y gramática intactos—.

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El hemisferio derecho cumple un papel que los modelos tradicionales subestimaron: mientras el izquierdo se ocupa de las funciones lingüísticas más básicas, el derecho interviene en la interpretación de significados implícitos, el reconocimiento de la ironía, el sarcasmo y los matices emocionales del discurso.

El resultado es que una persona puede no detectar si alguien le está “tomando el pelo”, o no registrar el cambio de tono que indica que una conversación se puso tensa, aunque su capacidad de hablar y comprender oraciones funcione sin problemas.

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Qué pasa cuando ese procesamiento falla

Las consecuencias de una falla en la pragmática del lenguaje no siempre son visibles. A diferencia de las afasias clásicas —donde la persona no puede hablar o no entiende lo que se le dice—, las dificultades en el procesamiento implícito pueden pasar desapercibidas durante mucho tiempo, incluso para quien las padece.

Estudios recientes muestran que entender lo que otro quiere decir va mucho más allá de las palabras literales e involucra procesos como la teoría de la mente y la integración de claves sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones en el hemisferio derecho pueden afectar específicamente este nivel de comprensión sin alterar el vocabulario ni la gramática. Un estudio publicado en PMC que analizó 1.625 narrativas de pacientes con lesión en ese hemisferio encontró un patrón llamativo: producían más palabras y más oraciones que los controles, pero con menor contenido informativo y más errores de coherencia global. La estructura formal del lenguaje quedaba intacta; el sentido, no.

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Ese mecanismo depende de recursos cognitivos que van más allá del lenguaje en sentido estricto. La interpretación de enunciados complejos involucra la capacidad de hacer inferencias, de leer el contexto y de lo que se conoce como teoría de la mente: la habilidad de atribuir pensamientos, intenciones y emociones a otras personas. Sin esa operación, la comunicación se vuelve literal, plana e incapaz de leer entre líneas.

La imagen del cerebro que habla empieza a cambiar

El avance de las técnicas de neuroimagen amplió esa comprensión de forma considerable. Los estudios en personas sin lesión cerebral confirmaron que ambos hemisferios se activan durante el procesamiento del lenguaje, con una contribución específica del derecho en tareas de carácter pragmático, inferencial y prosódico.

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El hemisferio izquierdo mantiene el predominio en las funciones lingüísticas centrales —fonología, sintaxis, semántica literal—, pero el derecho aumenta su participación cuando el procesamiento exige leer el contexto, captar la intención o interpretar el tono emocional.

Un estudio publicado en PMC que evaluó pacientes con daño en ambos hemisferios profundizó en esa línea: confirmó que el humor, el sarcasmo y la prosodia —el tono, el ritmo y la entonación con que se pronuncian las palabras— requieren la participación de redes distribuidas en todo el cerebro, no de una sola región. Esa arquitectura se aleja de la idea de una separación tajante entre áreas verbales y áreas emocionales, y acerca la comprensión del lenguaje a lo que realmente es: un proceso social, contextual y distribuido, que ningún hemisferio sostiene por sí solo.

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