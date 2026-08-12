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Cómo el estrés mental puede frenar el rendimiento deportivo , según expertos

La evidencia científica y especialistas advierten que la carga psicológica diaria puede hacer que los entrenamientos suaves se sientan más pesados y que la recuperación se alargue

Deportistas salud mental
La carga mental de la vida cotidiana puede afectar el rendimiento de los corredores y aumentar la sensación de esfuerzo en el entrenamiento (Imagen ilustrativa Infobae)
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La carga mental de la vida cotidiana puede afectar el rendimiento de los corredores, volver más exigente un entrenamiento habitual, extender los tiempos de recuperación y aumentar la sensación de esfuerzo. Un artículo publicado en la revista Runner’s World puso el foco en cómo el estrés externo incide en el deporte de resistencia y altera la respuesta del cuerpo ante la carga de trabajo.

Según el informe, el entrenador de atletismo y responsable del programa de alto rendimiento en resistencia de UK Athletics, Tom Craggs, explicó que el organismo no distingue con precisión entre el estrés del ejercicio y el estrés cotidiano. Correos de trabajo, presión familiar, redes sociales, pantallas y exceso de datos deportivos se suman a la carga física. Cuando esa presión aumenta, la capacidad de adaptación disminuye y el corredor afronta cada sesión con menos margen para asimilar el esfuerzo.

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Cuando la cabeza altera el cuerpo

El artículo plantea que el entrenamiento necesita una cuota de estrés para generar adaptación, aunque ese proceso solo funciona si existe una recuperación suficiente. La falta de descanso o la acumulación de presión externa reducen la eficacia de esa dinámica.

Maratonista sentada en la acera con expresión de dolor, sujetando su tobillo derecho. Viste top blanco y shorts negros. Fondo borroso con otros corredores.
El estrés externo altera la respuesta del cuerpo ante la carga de trabajo en los deportes de resistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Craggs advirtió que muchos corredores llegan mentalmente agotados a sus sesiones. En ese escenario, la percepción del esfuerzo cambia y un trabajo que en otra jornada sería manejable puede sentirse mucho más pesado.

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El artículo también menciona a Samuele Marcora, científico y experto en ciencias del deporte, quien vincula la fatiga mental con un menor rendimiento en pruebas de resistencia. Cuando el cerebro ya soporta una carga previa, el ejercicio se percibe como más difícil. Esa respuesta reduce la calidad del entrenamiento y también puede repercutir en la competencia.

A partir de ese cuadro, algunos atletas interpretan mal un entrenamiento flojo, toman decisiones apresuradas y aumentan la intensidad en lugar de ajustar la carga. Esa reacción agrega más presión sobre un sistema ya exigido.

Señales de alerta en la rutina del corredor

Hombre sudoroso con camiseta sin mangas y pantalones cortos sentado en un banco de pesas con las manos en la cabeza en un gimnasio. Se ven equipos de entrenamiento y otras personas
Tom Craggs explicó que el organismo no distingue con precisión entre el estrés del ejercicio y el estrés cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Runner’s World identificó la inconsistencia como uno de los efectos más frecuentes de la fatiga mental. Aparecen más sesiones salteadas, menor motivación y una recuperación más lenta. No se trata solo de falta de voluntad, sino de una caída en la capacidad de decidir, ordenar prioridades y sostener la rutina.

El especialista señaló que los rodajes suaves pueden sentirse más pesados y que las sesiones intensas pierden calidad. También aparecen con mayor frecuencia molestias menores, que no siempre responden a un problema físico, sino a una sobrecarga global.

La tecnología suma otro factor de desgaste. Relojes, aplicaciones, plataformas de entrenamiento y redes sociales ofrecen datos y comparaciones constantes. Según Craggs, esa información puede servir de apoyo, aunque también puede elevar la tensión por el análisis excesivo sin aportar mejoras concretas.

El artículo remarca que más datos no garantizan mejores decisiones. Revisar con frecuencia puntajes, parciales o entrenamientos de otros puede desviar la atención de aspectos centrales como la continuidad, la progresión ordenada y el criterio semanal.

Un estudio reciente respalda esa relación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La tecnología, las aplicaciones y las redes sociales pueden elevar la tensión en los corredores por el análisis excesivo de datos deportivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista científica Journal of Sports Sciences respaldó esa observación. La investigación evaluó a 60 atletas de élite de running, ciclismo y triatlón. Tras una tarea cognitiva exigente de 90 minutos, el rendimiento de resistencia cayó en comparación con una condición de descanso.

El trabajo registró cambios en la oxigenación prefrontal asociados con la baja del rendimiento, con una correlación de r = 0,81, además de variaciones neuromusculares y metabólicas. Los autores sostuvieron que la carga cognitiva previa empeora el desempeño en pruebas de resistencia, en línea con la advertencia de Craggs sobre el desgaste mental en el deporte.

Qué estrategias ayudan a reducir la carga

La recomendación principal no apunta a eliminar el estrés, sino a reducir el ruido controlable. El artículo propone reservar momentos de baja estimulación a lo largo del día para aliviar la presión mental acumulada.

Una mujer con cabello castaño duerme boca arriba sobre una almohada gris, cubierta con una manta gris oscuro en una habitación a oscuras.
Las estrategias para reducir la carga mental incluyen dormir bien, limitar pantallas, ordenar la semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenador sugiere correr sin teléfono, evitar pantallas al menos 30 minutos antes de dormir y caminar sin música ni podcasts, con el fin de bajar la alerta mental. Dormir bien sigue como una herramienta central para la recuperación física y la claridad mental.

Otra medida consiste en simplificar la semana, sostener horarios definidos y evitar sesiones clave en días de alta demanda laboral o familiar. Esa organización permite liberar energía para entrenar y recuperarse mejor.

También recomienda seleccionar pocas fuentes confiables, limitarse a métricas útiles y observar patrones durante varias semanas antes de reaccionar ante una mala sesión. En la semana previa a una carrera, la prioridad pasa por llegar en buenas condiciones físicas y mentales, reducir comparaciones en redes sociales, sostener rutinas conocidas y evitar cambios bruscos.

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