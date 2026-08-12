De La Odisea al living: 5 claves con diseño griego para incorporar al hogar

El diseño griego reaparece en interiores actuales mediante códigos formales adaptados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El interés por la estética clásica encontró una nueva vidriera en la decoración, y se puso el foco en la vigencia del diseño de la antigua Grecia en los interiores actuales a partir de una serie de recursos que reaparecen en casas y departamentos.

Según Vogue, el artículo reúne la mirada de diseñadores y decoradores que retoman formas, materiales y motivos asociados al mundo helénico sin trasladarlos de forma literal al hogar contemporáneo.

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La proporción ordena el ambiente con ritmo, armonía y belleza visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los ejes que ordena esta recuperación es la idea de proporción. El diseñador de interiores Max Rollitt señaló al medio que este foco sigue presente y que buena parte de su permanencia se explica por una combinación de belleza visual, ritmo y armonía.

En esa línea, la nota ubica a los patrones griegos entre los elementos más reconocibles, sobre todo por su capacidad para construir una sensación de orden dentro de un ambiente.

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Detalles de greca griega

La guarda Greek key introduce una referencia helénica sin alterar la estructura del espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre esos recursos aparece la guarda Greek key, uno de los motivos más repetidos cuando se busca introducir una referencia helénica sin alterar por completo la estructura de una habitación.

La diseñadora Rachel Chudley la utilizó como borde de empapelados alrededor de architrabes, la parte inferior del entablamento en la arquitectura clásica. Ese mismo motivo puede trasladarse a tapizados, cortinas o pisos de mosaico, en especial en espacios pequeños, donde el detalle adquiere mayor visibilidad.

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Detalle arquitectónico pintado

La pintura ornamental crea ilusiones arquitectónicas sin obras mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se registra una vía menos estructural y más accesible para sumar clasicismo: la pintura decorativa. El embajador global de una empresa británica especializada en pinturas y papeles decorativos, Paddy O’Donnell, incorporó sobre una puerta de su casa una representación pintada de un frontón partido.

El recurso apuntó a crear una ilusión arquitectónica en una vivienda de escala ordinaria. El artículo precisa que este tipo de intervención puede añadir carácter a una habitación sin requerir obras mayores ni piezas históricas.

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Paredes con acabado de cal

El limewash aporta pátina y profundidad con tonos suaves vinculados a la piedra caliza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las claves señaladas pasa por los tratamientos murales. O’Donnell recomendó al medio el uso de limewash y de tonos suaves vinculados a la piedra caliza, con matices entre blancos quebrados, ocres apagados y marrones claros.

Ese acabado permite aportar pátina y profundidad a las paredes sin recurrir a estampados. También se consignó una preferencia concreta para exhibir moldes de yeso y detalles clásicos.

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Moldes de yeso y fragmentos escultóricos

Los moldes de yeso y los detalles clásicos ganan protagonismo con acabados sobrios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los objetos escultóricos ocupan un lugar central en esta recuperación del repertorio griego. Bustos, fragmentos de pies, frisos y pedestales de yeso o mármol siguen asociados a una atmósfera de estudio y colección.

Rollitt sostuvo ante el medio que esas piezas pueden ubicarse en bibliotecas, escritorios o sobre plintos propios, y que aportan una dimensión humana al ambiente. Chudley compró miniaturas del friso del Partenón y las instaló en el interior de la puerta de entrada de su casa, con la intención de producir un efecto de sorpresa.

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Mosaicos

Los mosaicos incorporan calidez e imperfección en arquitecturas de líneas nítidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mosaico aparece en el tramo final del artículo como uno de los procedimientos de mayor impacto visual. El arquitecto y diseñador de interiores Nicholas Hodson-Taylor tomó como referencia los mosaicos cortados a mano de Villa Kerylos, una residencia de comienzos del siglo XX concebida por el arqueólogo francés Théodore Reinach. El objetivo, señaló al medio, consiste en introducir calidez y cierta imperfección en arquitecturas de líneas nítidas a través de bandas suaves de terracota, marfil y rosa.

Chudley aportó una alternativa menos costosa para incorporar ese recurso. En un baño infantil, explicó, su equipo trabajó sobre baldosas de terrazo a las que se les abrieron espacios para incrustar escenas de mosaico, con peces, caracoles y algas. La solución redujo la superficie intervenida sin abandonar la técnica.

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El diseño griego conserva presencia no por una reproducción exacta del pasado, sino por la adaptación de ciertos códigos formales a usos actuales. El criterio que repiten los especialistas consultados consiste en evitar una ambientación temática y combinar las referencias clásicas con muebles y objetos de distintas épocas, una fórmula que busca mantener el equilibrio entre cita histórica y vida doméstica contemporánea.