Lavar toallas con vinagre: para qué sirve y cada cuánto hacerlo

Lavar toallas con vinagre blanco ayuda a eliminar cal, restos de suavizante y bacterias que causan rigidez, menor absorción y olor a humedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las toallas acumulan, con cada uso, residuos de detergente, suavizante, sales minerales y materia orgánica que los ciclos de lavado convencionales no siempre logran eliminar. Con el tiempo, esa acumulación se traduce en fibras ásperas, pérdida de absorción y un olor característico a humedad que persiste incluso después del lavado. Ante eso, cada vez más personas recurren al vinagre blanco como parte de la rutina de mantenimiento del textil doméstico.

El vinagre es un producto de uso cotidiano que, en el ámbito de la limpieza del hogar, tiene aplicaciones concretas en distintas superficies y materiales. Su acción sobre los tejidos se debe a sus propiedades ácidas, que permiten disolver cierto tipo de depósitos y actuar sobre microorganismos. En el caso de las toallas, esa capacidad lo convierte en un recurso útil para ciclos de mantenimiento periódico, distintos al lavado habitual.

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El cuidado de las toallas va más allá del lavado frecuente. La forma en que se secan, los productos que se usan y la periodicidad con la que se realiza una limpieza más profunda inciden directamente en su durabilidad, su textura y la ausencia de olores. El vinagre blanco, usado de forma puntual y en las proporciones correctas, puede formar parte de esa rutina de cuidado.

El vinagre blanco actúa por sus propiedades ácidas sobre los tejidos y se usa como mantenimiento periódico, no como sustituto del detergente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué recomiendan lavar las toallas con vinagre

Las toallas de algodón retienen agua en la profundidad de sus fibras, lo que genera un entorno favorable para la proliferación de bacterias y hongos. Según un estudio publicado en en iMeta, estos microorganismos producen compuestos orgánicos volátiles —entre ellos ácidos grasos y compuestos organosulfurados— responsables del hedor que persiste tras el lavado.

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A ese proceso se suma la acumulación de residuos de detergente y suavizante. El uso repetido de suavizantes comerciales deposita una capa sobre las fibras que dificulta el secado completo y favorece la supervivencia de bacterias. Las sales minerales del agua dura, por su parte, reaccionan con los detergentes y forman incrustaciones que endurecen el tejido y crean condiciones aún más propicias para los microorganismos.

El vinagre blanco actúa sobre esos depósitos de forma química: disuelve restos de cal, suavizante y otros minerales acumulados en las fibras, y destruye colonias bacterianas responsables del mal olor, lo que con el tiempo también ayuda a recuperar la capacidad de absorción de la tela.

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El efecto no es inmediato, pero muchas personas notan una mejora en la textura y el olor de las toallas después de uno o dos ciclos de mantenimiento con este producto.

Las toallas de algodón retienen agua en sus fibras y eso favorece la proliferación de bacterias y hongos que generan mal olor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuánto conviene lavar las toallas con vinagre

La recomendación es realizar este lavado de mantenimiento aproximadamente una vez al mes. Esa frecuencia busca evitar que los residuos se acumulen durante periodos prolongados, sin que sea necesario incorporar el vinagre en cada lavado.

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Esa periodicidad resulta suficiente para la mayoría de los hogares, especialmente cuando las toallas comienzan a mostrar signos de rigidez o retienen olores después del ciclo regular. Si las toallas se mantienen suaves y sin olor, es posible espaciar aún más esta práctica.

El vinagre no reemplaza al detergente. La pauta más extendida es usarlo en el lavado mensual de mantenimiento y reservar el detergente para los lavados regulares.

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Paso a paso, cómo lavar toallas con vinagre

El protocolo para recuperar toallas con olor a humedad combina acción ácida y alcalina en dos fases y ciclos separados:

Añadir vinagre blanco al compartimento del suavizante o directamente al tambor, y lavar con agua a temperatura alta. Realizar un segundo ciclo con bicarbonato de sodio, también con agua caliente. En el caso de toallas blancas, el bicarbonato puede sustituirse por percarbonato de sodio para lograr un efecto blanqueador adicional. Es indispensable no mezclar vinagre y bicarbonato en el mismo ciclo: la reacción entre ambos neutraliza sus propiedades y reduce la eficacia del tratamiento. Tras el lavado, sacudir las toallas con energía para abrir las fibras y facilitar la circulación de aire. Secar las toallas al sol y al aire libre, dado el efecto bactericida de la radiación ultravioleta. En días húmedos o con bajas temperaturas, se puede usar un deshumidificador o, si se dispone de secadora, optar por ciclos de temperatura media con bolas de secado para mantener la esponjosidad.

Hay una combinación que debe evitarse siempre: el vinagre con cloro, amoníaco o peróxido de hidrógeno. Según el organismo federal canadiense de seguridad en materiales peligrosos (CANUTEC), esa mezcla libera gases tóxicos —gas cloro en el caso del hipoclorito, ácido peracético corrosivo con el peróxido— que pueden requerir atención médica urgente.

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El lavado de toallas con vinagre requiere un primer ciclo con agua caliente y un segundo ciclo separado con bicarbonato o percarbonato en las toallas blancas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lavar las toallas para no estropearlas

Más allá del lavado con vinagre, el cuidado cotidiano de las toallas también incide en su estado.

El uso excesivo de suavizante puede reducir la capacidad de absorción del tejido, por lo que alternar su uso o disminuir la cantidad empleada suele dar mejores resultados a largo plazo.

El secado es una etapa tan relevante como el lavado. Tender las toallas sin que queden completamente secas mantiene la humedad en el tejido y reactiva el ciclo de mal olor.

La lavadora también puede ser una fuente de contaminación si no recibe mantenimiento. La acumulación de depósitos en el tambor y la falta de ventilación tras cada uso favorecen la formación de moho en las juntas de goma. Por eso, se recomienda realizar ciclos de autolimpieza periódicos en la máquina y mantener la puerta abierta después de cada lavado.