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Receta de sopa de cebolla con vino blanco, rápida y fácil

Puede funcionar como entrada o comida principal, se hace en 30 minutos y admite guardado en heladera por hasta 3 días o en freezer durante un mes

Dos cuencos de sopa de cebolla con pan gratinado, un vaso de agua, una panera con tostadas, cubiertos y servilletas en una mesa de madera.
La sopa de cebolla con vino blanco se sirve como entrada o como plato principal en la temporada invernal en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La sopa de cebolla con vino blanco se consolida como una preparación sólida en la cocina. Su preparación requiere pocos ingredientes y una técnica sencilla, lo que permite incorporar esta receta a la rutina diaria sin complicaciones. Esta combinación permite obtener un plato que se adapta tanto a una comida ligera como a una cena completa.

En Argentina, emerge entre los menús durante la temporada invernal. Puede servirse como entrada o como plato principal, según la ocasión y las preferencias de quienes la consumen. Es común encontrarla tanto en reuniones familiares como en contextos cotidianos, debido a su facilidad de preparación y su perfil versátil. El agregado de la bebida blanca diferencia esta variante de otras versiones presentes en la gastronomía internacional.

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La receta admite ajustes en función de los ingredientes disponibles y el tiempo destinado a la cocción. Puede prepararse en cantidades mayores para conservar y utilizar durante varios días, facilitando la organización de las comidas semanales. Además, su método de cocción permite una integración adecuada de los ingredientes, lo que la convierte en una opción práctica para quienes buscan incorporar preparaciones caseras con bajo nivel de complejidad. La sopa de cebolla con vino blanco permanece vigente como una propuesta accesible en distintas temporadas.

Receta de sopa de cebolla con vino blanco

La preparación comienza con el corte en juliana de las cebollas, que se cocinan a fuego bajo en una olla con manteca o aceite hasta que adquieren una textura tierna y translúcida. El proceso demanda paciencia, ya que el objetivo es lograr que la verdura libere sus azúcares naturales sin quemarse. Luego se incorpora el vino blanco, que se deja evaporar para concentrar los sabores y aportar un matiz particular al conjunto. El caldo va al final y se cocina todo junto durante varios minutos para integrar bien los ingredientes.

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El resultado es una sopa de consistencia cremosa. Al momento de servir, se coloca una rodaja de pan tostado sobre la superficie y se espolvorea con queso rallado, que puede gratinarse al horno o dejar que se funda suavemente con el calor de la sopa. Este último paso aporta una cobertura dorada y un contraste de texturas que complementa la preparación y la transforma en un plato completo.

Olla con sopa de cebolla humeante sobre una estufa, mano revolviendo con cuchara de madera, botella y copa de vino blanco, pan tostado, tazón de queso rallado.
El vino blanco distingue esta receta de sopa de cebolla de otras versiones presentes en la gastronomía internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 4 cebollas grandes
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 diente de ajo
  • 150 ml de vino blanco seco
  • 1 litro de caldo de verduras (puede ser de cubito)
  • 2 rebanadas de pan casero
  • 50 g de queso rallado (tipo reggianito, pategrás o similar)
  • Sal y pimienta negra a gusto

Cómo hacer sopa de cebolla con vino blanco, paso a paso

  1. Pelar y cortar las cebollas en juliana.
  2. En una olla grande, calentar la manteca y el aceite de oliva juntos.
  3. Agregar la cebolla y el ajo picado. Cocinar a fuego bajo, revolviendo cada tanto, hasta que la cebolla esté bien blanda y apenas dorada (unos 10 minutos). Evitar que se queme: el secreto es el fuego bajo.
  4. Subir el fuego, incorporar el vino blanco y dejar que se evapore el alcohol (2 minutos).
  5. Añadir el caldo caliente, mezclar bien y cocinar a fuego bajo por 10 minutos más. Salpimentar.
  6. Mientras tanto, tostar el pan en horno o sartén.
  7. Servir la sopa caliente en cazuelas, con el pan tostado encima y el queso rallado por arriba. Se puede gratinar unos minutos al horno si se desea.
  8. Servir inmediatamente para aprovechar el queso fundido.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 200 kcal
  • Grasas: 9 g
  • Carbohidratos: 25 g
  • Proteínas: 5 g

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico, como así también las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. Se puede freezar hasta 1 mes (sin el pan ni el queso).

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