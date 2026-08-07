Receta de pan relleno con dulce de batata, rápida y fácil

Un pan con dulce de batata horneado y cortado sobre una tabla de madera, acompañado de un mate con bombilla en un mantel colorido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El olor a pan recién horneado con dulce de batata es uno de esos recuerdos que no tienen explicación racional. Aparece en la cocina de la abuela, en la merienda de los chicos, en cualquier tarde de invierno en la que el frío pide algo dulce y casero. Es una de esas preparaciones que no necesita ocasión especial para justificarse.

En Argentina, el pan relleno con dulce de batata forma parte de la tradición merendera más arraigada. Se lo encuentra en panaderías artesanales de todo el país y en versiones caseras que van desde lo más sencillo hasta combinaciones con queso crema o coco rallado. La receta que sigue es la versión rápida, sin levadura, ideal para hacerla en el día.

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Receta de pan relleno con dulce de batata

Se trata de un pan casero de miga tierna, preparado con una masa leudante sin necesidad de levadura fresca, relleno generosamente con dulce de batata y horneado hasta dorar. Su textura es suave por dentro y ligeramente crocante por fuera, con un corte que revela el relleno oscuro y brillante en el centro.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

300 gr de harina leudante

1 pizca de sal

2 cucharadas de azúcar

50 gr de manteca fría cortada en cubos

150 cc de leche

1 huevo (más 1 yema para pintar)

300 gr de dulce de batata

Azúcar impalpable para decorar (opcional)

Un grupo de panes caseros rellenos con dulce de batata reposa sobre una rústica tabla de madera, con una porción cortada que revela el dulce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pan relleno con dulce de batata, paso a paso

Precalentar el horno a 180 ℃ con calor arriba y abajo. Colocar la harina leudante, la sal y el azúcar en un bol. Mezclar. Incorporar la manteca fría y trabajarla con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa, similar al pan rallado grueso. Agregar el huevo y la leche de a poco. Integrar hasta formar un bollo liso. No amasar de más: la masa debe quedar tierna y manejable, no elástica. Dividir el bollo en 2 partes iguales. Estirar cada una sobre la mesada enharinada hasta obtener un rectángulo de aproximadamente 1 cm de espesor. Cubrir 1 de los rectángulos con el dulce de batata, dejando un borde libre de 1,5 cm alrededor. Se puede cortar el dulce en fetas o aplastarlo un poco para distribuirlo mejor. Colocar el segundo rectángulo encima y presionar los bordes con un tenedor para sellar bien. Pasar el pan a una placa enmantecada o con papel manteca. Pintar la superficie con la yema batida con un chorrito de leche. Hacer 3 cortes superficiales en la parte superior para que el vapor escape durante la cocción. Hornear durante 28 a 30 minutos, o hasta que la superficie esté dorada. Dejar templar antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 48 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan relleno con dulce de batata se conserva bien hasta 3 días a temperatura ambiente, envuelto en film o dentro de una bolsa hermética. En heladera dura hasta 5 días; se recomienda llevarlo a temperatura ambiente o darlo vuelta unos segundos en la sartén antes de servir para recuperar su textura. También puede freezarse por hasta 2 meses, envuelto en papel film y luego en papel aluminio.