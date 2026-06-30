Incluir ambas verduras en la dieta puede ayudar a mejorar la digestión y prevenir el estreñimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brócoli y la calabaza se encuentran entre las verduras más recomendadas para mejorar la salud digestiva.

Por su alto contenido de fibra, ambas opciones resultan aliadas para quienes buscan prevenir o combatir el estreñimiento.

Incorporarlas en la dieta diaria puede favorecer el tránsito intestinal y aportar nutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo.

Incorporarlas en la dieta diaria puede favorecer el tránsito intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué verdura aporta más fibra y es ideal para combatir el estreñimiento: la calabaza o el brócoli

El brócoli aporta más fibra que la calabaza y es considerado más eficaz para combatir el estreñimiento.

Por cada 100 gramos, el brócoli contiene aproximadamente 2.6 gramos de fibra, mientras que la calabaza aporta entre 0.5 y 1.3 gramos, dependiendo de la variedad.

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Además, el brócoli es rico en agua y tiene compuestos que favorecen el tránsito intestinal, lo que lo convierte en una verdura recomendada para mejorar la digestión y prevenir el estreñimiento.

Por su mayor contenido de fibra y sus propiedades, el brócoli es la mejor opción entre las dos para quienes buscan combatir el estreñimiento.

Cuáles son los beneficios del brócoli y de la calabaza para obtener fibra y combatir el estreñimiento

Beneficios del brócoli

Alto contenido de fibra : El brócoli aporta alrededor de 2.6 gramos de fibra por cada 100 gramos. La fibra ayuda a aumentar el volumen de las heces y facilita su paso por el intestino.

Estimula el tránsito intestinal : La fibra insoluble del brócoli acelera el movimiento intestinal, lo que reduce el riesgo de estreñimiento.

Rico en agua : El brócoli contiene aproximadamente 90% de agua, lo que favorece la hidratación de las heces y mejora la digestión.

Aporta vitaminas y minerales: Además de fibra, el brócoli aporta vitamina C, vitamina K, ácido fólico y antioxidantes que apoyan la salud digestiva y general.

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Beneficios de la calabaza

Fuente de fibra soluble e insoluble : La calabaza contiene entre 0.5 y 1.3 gramos de fibra por cada 100 gramos. Aunque es menor en comparación con el brócoli, sigue contribuyendo al consumo diario de fibra.

Favorece la digestión suave : La fibra soluble de la calabaza ayuda a suavizar las heces y facilita su eliminación, lo que puede ser útil en casos de estreñimiento leve.

Buena hidratación : La calabaza tiene un alto contenido de agua, lo que también ayuda a mantener las heces blandas.

Aporta micronutrientes: Es rica en vitamina A, potasio y antioxidantes, que contribuyen a la salud intestinal.

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El brócoli es superior en contenido de fibra y tiene mayor efecto para combatir el estreñimiento, pero la calabaza también es útil, sobre todo por su aporte de agua y fibra soluble.

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Cómo consumir brócoli y calabaza para aprovechar su aporte de fibra

Para aprovechar al máximo el aporte de fibra en el brócoli y la calabaza, considera las siguientes recomendaciones:

Brócoli

Consúmelo crudo o ligeramente cocido : El brócoli crudo mantiene intacta la fibra. Si prefieres cocerlo, hazlo al vapor o salteado por pocos minutos para conservar la mayor cantidad posible de fibra y nutrientes.

Incluye el tallo : No solo las flores contienen fibra, también el tallo. Pela la parte externa y córtalo en trozos pequeños para ensaladas, sopas o salteados.

Agrega a ensaladas, jugos verdes o como snack: El brócoli crudo puede rallarse o cortarse en trozos pequeños e incluirse en ensaladas, o comerse con hummus o guacamole.

Calabaza

Consúmela con cáscara cuando sea posible : En variedades como la calabaza italiana o zucchini, la cáscara es comestible y aporta fibra adicional.

Cocción ligera : Al vapor, al horno o salteada. Evita sobrecocerla para que no pierda textura ni fibra.

Úsala en sopas, guisos, ensaladas o asada: Integra la calabaza en preparaciones donde no tengas que pelarla, y acompáñala con otros vegetales para incrementar el aporte de fibra.

Consejos adicionales

Evita licuar o colar : Al licuar y colar se pierde gran parte de la fibra de ambos vegetales.

Combina con otras fuentes de fibra: Mezcla brócoli y calabaza con legumbres, granos integrales o semillas para mejorar el aporte total.

Consumir estos vegetales en preparaciones simples y poco procesadas ayuda a conservar su fibra y beneficios para la digestión.