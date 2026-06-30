El brócoli y la calabaza se encuentran entre las verduras más recomendadas para mejorar la salud digestiva.
Por su alto contenido de fibra, ambas opciones resultan aliadas para quienes buscan prevenir o combatir el estreñimiento.
Incorporarlas en la dieta diaria puede favorecer el tránsito intestinal y aportar nutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo.
Qué verdura aporta más fibra y es ideal para combatir el estreñimiento: la calabaza o el brócoli
El brócoli aporta más fibra que la calabaza y es considerado más eficaz para combatir el estreñimiento.
Por cada 100 gramos, el brócoli contiene aproximadamente 2.6 gramos de fibra, mientras que la calabaza aporta entre 0.5 y 1.3 gramos, dependiendo de la variedad.
PUBLICIDAD
Además, el brócoli es rico en agua y tiene compuestos que favorecen el tránsito intestinal, lo que lo convierte en una verdura recomendada para mejorar la digestión y prevenir el estreñimiento.
Por su mayor contenido de fibra y sus propiedades, el brócoli es la mejor opción entre las dos para quienes buscan combatir el estreñimiento.
Cuáles son los beneficios del brócoli y de la calabaza para obtener fibra y combatir el estreñimiento
Beneficios del brócoli
- Alto contenido de fibra: El brócoli aporta alrededor de 2.6 gramos de fibra por cada 100 gramos. La fibra ayuda a aumentar el volumen de las heces y facilita su paso por el intestino.
- Estimula el tránsito intestinal: La fibra insoluble del brócoli acelera el movimiento intestinal, lo que reduce el riesgo de estreñimiento.
- Rico en agua: El brócoli contiene aproximadamente 90% de agua, lo que favorece la hidratación de las heces y mejora la digestión.
- Aporta vitaminas y minerales: Además de fibra, el brócoli aporta vitamina C, vitamina K, ácido fólico y antioxidantes que apoyan la salud digestiva y general.
Beneficios de la calabaza
- Fuente de fibra soluble e insoluble: La calabaza contiene entre 0.5 y 1.3 gramos de fibra por cada 100 gramos. Aunque es menor en comparación con el brócoli, sigue contribuyendo al consumo diario de fibra.
- Favorece la digestión suave: La fibra soluble de la calabaza ayuda a suavizar las heces y facilita su eliminación, lo que puede ser útil en casos de estreñimiento leve.
- Buena hidratación: La calabaza tiene un alto contenido de agua, lo que también ayuda a mantener las heces blandas.
- Aporta micronutrientes: Es rica en vitamina A, potasio y antioxidantes, que contribuyen a la salud intestinal.
El brócoli es superior en contenido de fibra y tiene mayor efecto para combatir el estreñimiento, pero la calabaza también es útil, sobre todo por su aporte de agua y fibra soluble.
PUBLICIDAD
Cómo consumir brócoli y calabaza para aprovechar su aporte de fibra
Para aprovechar al máximo el aporte de fibra en el brócoli y la calabaza, considera las siguientes recomendaciones:
Brócoli
- Consúmelo crudo o ligeramente cocido: El brócoli crudo mantiene intacta la fibra. Si prefieres cocerlo, hazlo al vapor o salteado por pocos minutos para conservar la mayor cantidad posible de fibra y nutrientes.
- Incluye el tallo: No solo las flores contienen fibra, también el tallo. Pela la parte externa y córtalo en trozos pequeños para ensaladas, sopas o salteados.
- Agrega a ensaladas, jugos verdes o como snack: El brócoli crudo puede rallarse o cortarse en trozos pequeños e incluirse en ensaladas, o comerse con hummus o guacamole.
Calabaza
- Consúmela con cáscara cuando sea posible: En variedades como la calabaza italiana o zucchini, la cáscara es comestible y aporta fibra adicional.
- Cocción ligera: Al vapor, al horno o salteada. Evita sobrecocerla para que no pierda textura ni fibra.
- Úsala en sopas, guisos, ensaladas o asada: Integra la calabaza en preparaciones donde no tengas que pelarla, y acompáñala con otros vegetales para incrementar el aporte de fibra.
Consejos adicionales
- Evita licuar o colar: Al licuar y colar se pierde gran parte de la fibra de ambos vegetales.
- Combina con otras fuentes de fibra: Mezcla brócoli y calabaza con legumbres, granos integrales o semillas para mejorar el aporte total.
Consumir estos vegetales en preparaciones simples y poco procesadas ayuda a conservar su fibra y beneficios para la digestión.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD