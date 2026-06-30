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Qué verdura aporta más fibra y es ideal para combatir el estreñimiento: la calabaza o el brócoli

El alto consumo de fibra en la dieta diaria ayuda a prevenir o combatir el estreñimiento al favorecer el tránsito intestinal

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Incluir ambas verduras en la dieta puede ayudar a mejorar la digestión y prevenir el estreñimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brócoli y la calabaza se encuentran entre las verduras más recomendadas para mejorar la salud digestiva.

Por su alto contenido de fibra, ambas opciones resultan aliadas para quienes buscan prevenir o combatir el estreñimiento.

Incorporarlas en la dieta diaria puede favorecer el tránsito intestinal y aportar nutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo.

Torso humano semitransparente con órganos internos como el intestino grueso, el intestino delgado y el estómago, rodeados por miles de bacterias coloridas.
Incorporarlas en la dieta diaria puede favorecer el tránsito intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué verdura aporta más fibra y es ideal para combatir el estreñimiento: la calabaza o el brócoli

El brócoli aporta más fibra que la calabaza y es considerado más eficaz para combatir el estreñimiento.

Por cada 100 gramos, el brócoli contiene aproximadamente 2.6 gramos de fibra, mientras que la calabaza aporta entre 0.5 y 1.3 gramos, dependiendo de la variedad.

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Además, el brócoli es rico en agua y tiene compuestos que favorecen el tránsito intestinal, lo que lo convierte en una verdura recomendada para mejorar la digestión y prevenir el estreñimiento.

Por su mayor contenido de fibra y sus propiedades, el brócoli es la mejor opción entre las dos para quienes buscan combatir el estreñimiento.

Cuáles son los beneficios del brócoli y de la calabaza para obtener fibra y combatir el estreñimiento

Beneficios del brócoli

  • Alto contenido de fibra: El brócoli aporta alrededor de 2.6 gramos de fibra por cada 100 gramos. La fibra ayuda a aumentar el volumen de las heces y facilita su paso por el intestino.
  • Estimula el tránsito intestinal: La fibra insoluble del brócoli acelera el movimiento intestinal, lo que reduce el riesgo de estreñimiento.
  • Rico en agua: El brócoli contiene aproximadamente 90% de agua, lo que favorece la hidratación de las heces y mejora la digestión.
  • Aporta vitaminas y minerales: Además de fibra, el brócoli aporta vitamina C, vitamina K, ácido fólico y antioxidantes que apoyan la salud digestiva y general.
Brocoli - VisualesIA
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de la calabaza

  • Fuente de fibra soluble e insoluble: La calabaza contiene entre 0.5 y 1.3 gramos de fibra por cada 100 gramos. Aunque es menor en comparación con el brócoli, sigue contribuyendo al consumo diario de fibra.
  • Favorece la digestión suave: La fibra soluble de la calabaza ayuda a suavizar las heces y facilita su eliminación, lo que puede ser útil en casos de estreñimiento leve.
  • Buena hidratación: La calabaza tiene un alto contenido de agua, lo que también ayuda a mantener las heces blandas.
  • Aporta micronutrientes: Es rica en vitamina A, potasio y antioxidantes, que contribuyen a la salud intestinal.
Una berenjena morada y dos calabacines verdes yacen sobre una mesa de madera rústica, con un tazón de cerámica y un paño claro al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El brócoli es superior en contenido de fibra y tiene mayor efecto para combatir el estreñimiento, pero la calabaza también es útil, sobre todo por su aporte de agua y fibra soluble.

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Cómo consumir brócoli y calabaza para aprovechar su aporte de fibra

Para aprovechar al máximo el aporte de fibra en el brócoli y la calabaza, considera las siguientes recomendaciones:

Brócoli

  • Consúmelo crudo o ligeramente cocido: El brócoli crudo mantiene intacta la fibra. Si prefieres cocerlo, hazlo al vapor o salteado por pocos minutos para conservar la mayor cantidad posible de fibra y nutrientes.
  • Incluye el tallo: No solo las flores contienen fibra, también el tallo. Pela la parte externa y córtalo en trozos pequeños para ensaladas, sopas o salteados.
  • Agrega a ensaladas, jugos verdes o como snack: El brócoli crudo puede rallarse o cortarse en trozos pequeños e incluirse en ensaladas, o comerse con hummus o guacamole.

Calabaza

  • Consúmela con cáscara cuando sea posible: En variedades como la calabaza italiana o zucchini, la cáscara es comestible y aporta fibra adicional.
  • Cocción ligera: Al vapor, al horno o salteada. Evita sobrecocerla para que no pierda textura ni fibra.
  • Úsala en sopas, guisos, ensaladas o asada: Integra la calabaza en preparaciones donde no tengas que pelarla, y acompáñala con otros vegetales para incrementar el aporte de fibra.

Consejos adicionales

  • Evita licuar o colar: Al licuar y colar se pierde gran parte de la fibra de ambos vegetales.
  • Combina con otras fuentes de fibra: Mezcla brócoli y calabaza con legumbres, granos integrales o semillas para mejorar el aporte total.

Consumir estos vegetales en preparaciones simples y poco procesadas ayuda a conservar su fibra y beneficios para la digestión.

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