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Receta de risotto con quinoa y hongos, rápida y fácil

La preparación está pensada para una comida familiar y puede guardarse en un recipiente hermético en la heladera durante 3 días, o congelarse por 1 mes con pérdida de cremosidad

Plato hondo de cerámica con quinoa, champiñones, perejil y tomillo. Se ven un recipiente blanco con queso rallado y una cuchara sobre un paño de lino.
El risotto con quinoa y hongos ofrece una alternativa al clásico risotto con arroz y se prepara en 35 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El risotto de quinoa y hongos es una alternativa al clásico plato con arroz. Su textura cremosa y el sabor intenso de los hongos lo convierten en una opción práctica para el almuerzo o la cena, que puede prepararse en menos de 40 minutos. Además, aporta proteínas vegetales y contiene menos almidón.

La quinoa ocupa un lugar destacado en la cocina del Noroeste argentino, donde suele combinarse con vegetales en preparaciones nutritivas y sencillas. La cocción lenta en caldo ayuda a lograr una consistencia suave, mientras que los hongos suman profundidad y un aroma característico.

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Receta de risotto con quinoa y hongos

Esta preparación consiste en quinoa cocida, mezclada con hongos salteados, vegetales picados y un toque de crema de leche. El resultado es un plato cremoso, terminado con manteca y queso rallado, ideal para quienes buscan una comida nutritiva y sencilla de preparar.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos
Mano removiendo quinoa, hongos y judías verdes en una sartén humeante sobre una estufa con llama azul. Vegetales frescos alrededor.
La receta de risotto con quinoa y hongos aporta proteínas vegetales y contiene menos almidón que la versión tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 300 gr de quinoa
  • 200 gr de hongos frescos (champiñones, portobellos o mezcla)
  • 1 cebolla mediana
  • 1 diente de ajo
  • 1 morrón colorado
  • 1 zanahoria
  • 100 ml de vino blanco
  • 600 ml de caldo de verduras
  • 100 ml de crema de leche
  • 50 gr de queso rallado
  • 30 gr de manteca
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco para decorar (opcional)

Cómo hacer risotto con quinoa y hongos, paso a paso

  1. La quinoa se enjuaga bajo agua fría hasta que el líquido salga transparente.
  2. En una sartén amplia, se calienta el aceite de oliva con la manteca.
  3. Se saltean la cebolla, el ajo, el morrón y la zanahoria, cortados en cubos pequeños, hasta que estén tiernos.
  4. Los hongos fileteados se incorporan y se cocinan hasta dorar.
  5. Se añade la quinoa y se mezcla para impregnar con los sabores.
  6. El vino blanco se agrega y se deja evaporar el alcohol.
  7. La mitad del caldo caliente se incorpora y se cocina a fuego bajo, removiendo cada tanto.
  8. A medida que la quinoa absorbe el líquido, se suma el resto del caldo.
  9. La cocción de la quinoa se verifica: el grano debe estar tierno, sin deshacerse (aproximadamente 15-18 minutos).
  10. Se agrega la crema de leche y el queso rallado, mezclando hasta lograr una textura cremosa.
  11. Se ajusta sal y pimienta al gusto y se sirve al instante, decorando con perejil fresco si se desea.

Consejos técnicos importantes:

  • El caldo debe estar caliente para no cortar la cocción.
  • Conviene remover con frecuencia, pero sin romper los granos de quinoa.
  • El punto de los hongos es dorado y jugoso.
Cuenco oscuro con quinoa, varios tipos de hongos, perejil picado y espolvoreado blanco sobre una superficie de madera clara.
El risotto con quinoa y hongos rinde 4 porciones como plato principal y puede alcanzar 6 si se sirve como entrada o guarnición (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones generosas, pensadas para un plato principal. En caso de servirse como entrada o guarnición, puede alcanzar hasta 6 porciones. La cantidad es ideal para una comida familiar o para conservar y disfrutar durante varios días.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 340 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 40 gr
  • Proteínas: 13 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El risotto con quinoa y hongos se puede conservar hasta 3 días en la heladera, siempre en un recipiente hermético. Puede congelarse por 1 mes, aunque la textura pierde cremosidad al recalentarse.

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