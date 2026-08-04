Receta de risotto con quinoa y hongos, rápida y fácil

El risotto de quinoa y hongos es una alternativa al clásico plato con arroz. Su textura cremosa y el sabor intenso de los hongos lo convierten en una opción práctica para el almuerzo o la cena, que puede prepararse en menos de 40 minutos. Además, aporta proteínas vegetales y contiene menos almidón.
La quinoa ocupa un lugar destacado en la cocina del Noroeste argentino, donde suele combinarse con vegetales en preparaciones nutritivas y sencillas. La cocción lenta en caldo ayuda a lograr una consistencia suave, mientras que los hongos suman profundidad y un aroma característico.
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Receta de risotto con quinoa y hongos
Esta preparación consiste en quinoa cocida, mezclada con hongos salteados, vegetales picados y un toque de crema de leche. El resultado es un plato cremoso, terminado con manteca y queso rallado, ideal para quienes buscan una comida nutritiva y sencilla de preparar.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 300 gr de quinoa
- 200 gr de hongos frescos (champiñones, portobellos o mezcla)
- 1 cebolla mediana
- 1 diente de ajo
- 1 morrón colorado
- 1 zanahoria
- 100 ml de vino blanco
- 600 ml de caldo de verduras
- 100 ml de crema de leche
- 50 gr de queso rallado
- 30 gr de manteca
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco para decorar (opcional)
Cómo hacer risotto con quinoa y hongos, paso a paso
- La quinoa se enjuaga bajo agua fría hasta que el líquido salga transparente.
- En una sartén amplia, se calienta el aceite de oliva con la manteca.
- Se saltean la cebolla, el ajo, el morrón y la zanahoria, cortados en cubos pequeños, hasta que estén tiernos.
- Los hongos fileteados se incorporan y se cocinan hasta dorar.
- Se añade la quinoa y se mezcla para impregnar con los sabores.
- El vino blanco se agrega y se deja evaporar el alcohol.
- La mitad del caldo caliente se incorpora y se cocina a fuego bajo, removiendo cada tanto.
- A medida que la quinoa absorbe el líquido, se suma el resto del caldo.
- La cocción de la quinoa se verifica: el grano debe estar tierno, sin deshacerse (aproximadamente 15-18 minutos).
- Se agrega la crema de leche y el queso rallado, mezclando hasta lograr una textura cremosa.
- Se ajusta sal y pimienta al gusto y se sirve al instante, decorando con perejil fresco si se desea.
Consejos técnicos importantes:
- El caldo debe estar caliente para no cortar la cocción.
- Conviene remover con frecuencia, pero sin romper los granos de quinoa.
- El punto de los hongos es dorado y jugoso.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones generosas, pensadas para un plato principal. En caso de servirse como entrada o guarnición, puede alcanzar hasta 6 porciones. La cantidad es ideal para una comida familiar o para conservar y disfrutar durante varios días.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 340 kcal
- Grasas: 13 gr
- Carbohidratos: 40 gr
- Proteínas: 13 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El risotto con quinoa y hongos se puede conservar hasta 3 días en la heladera, siempre en un recipiente hermético. Puede congelarse por 1 mes, aunque la textura pierde cremosidad al recalentarse.
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