Receta de pollo a la naranja, rápida y fácil

El pollo a la naranja se consolida como una de las recetas más elegidas para quienes buscan una comida sabrosa, económica y fácil de preparar. Con una combinación de ingredientes simples y una salsa agridulce elaborada con jugo y ralladura de naranja, este plato transforma cualquier corte de pollo en una opción diferente para el almuerzo o la cena.
Se suele preparar especialmente en primavera y verano, aprovechando la temporada de naranjas frescas. En la mesa familiar argentina, el pollo a la naranja aparece como una alternativa distinta al clásico pollo al horno o a la plancha, y suele acompañarse con arroz blanco, papas al vapor o una ensalada fresca.
PUBLICIDAD
Su preparación sencilla y el corto tiempo que demanda lo convierten en un favorito para quienes buscan algo rico y rápido, sin resignar sabor.
Receta de pollo a la naranja
El pollo a la naranja es una preparación donde las presas de pollo —generalmente pechuga, pata o muslo— se cocinan en una salsa a base de jugo de naranja, mostaza y un toque de miel o azúcar. El resultado es una carne tierna, con un exterior ligeramente dorado y una salsa brillante, perfumada y agridulce.
PUBLICIDAD
Tiempo de preparación
- Total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 4 presas de pollo (pata, muslo o pechuga)
- 2 naranjas grandes (jugo y ralladura)
- 2 cucharadas de aceite de girasol
- 1 cebolla chica
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de mostaza
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de maicena (opcional, para espesar)
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer pollo a la naranja, paso a paso
- Salpimentar las presas de pollo de ambos lados.
- Calentar el aceite en una sartén amplia y dorar bien el pollo, primero de un lado y luego del otro. El dorado inicial es clave para sumar sabor.
- Retirar el pollo y, en la misma sartén, rehogar la cebolla picada y el ajo hasta que estén transparentes.
- Exprimir el jugo de las naranjas y reservar la ralladura de una. Incorporar ambos a la sartén junto a la cebolla.
- Agregar la mostaza, la miel y el azúcar. Mezclar bien.
- Volver a colocar el pollo en la sartén, tapar y cocinar a fuego bajo durante 20 minutos.
- Si se desea una salsa más espesa, disolver la maicena en una cucharada de agua fría y añadir a la sartén, revolviendo hasta lograr la textura deseada. La salsa debe quedar brillante y ligeramente espesa.
- Cocinar destapado 5 minutos más para que la salsa reduzca y se concentre el sabor.
- Servir caliente, decorando con más ralladura de naranja si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 290
- Grasas: 9 g
- Carbohidratos: 18 g
- Proteínas: 32 g
Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, dentro de un recipiente hermético, se mantiene en buen estado por hasta 3 días. Se puede freezar hasta 2 meses, aunque la salsa puede perder algo de textura al descongelar.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD