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Receta de pollo a la naranja, rápida y fácil

Una opción práctica para todos los días, combina ingredientes simples y una salsa agridulce para lograr un plato sabroso, económico y listo en menos de una hora

Pollo asado a la naranja en una fuente con patatas, zanahorias, romero y rodajas de naranja, acompañado de un cuenco con salsa sobre una mesa de madera.
La receta de pollo a la naranja combina ingredientes simples y una salsa agridulce para una comida sabrosa, económica y fácil de preparar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pollo a la naranja se consolida como una de las recetas más elegidas para quienes buscan una comida sabrosa, económica y fácil de preparar. Con una combinación de ingredientes simples y una salsa agridulce elaborada con jugo y ralladura de naranja, este plato transforma cualquier corte de pollo en una opción diferente para el almuerzo o la cena.

Se suele preparar especialmente en primavera y verano, aprovechando la temporada de naranjas frescas. En la mesa familiar argentina, el pollo a la naranja aparece como una alternativa distinta al clásico pollo al horno o a la plancha, y suele acompañarse con arroz blanco, papas al vapor o una ensalada fresca.

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Su preparación sencilla y el corto tiempo que demanda lo convierten en un favorito para quienes buscan algo rico y rápido, sin resignar sabor.

Receta de pollo a la naranja

El pollo a la naranja es una preparación donde las presas de pollo —generalmente pechuga, pata o muslo— se cocinan en una salsa a base de jugo de naranja, mostaza y un toque de miel o azúcar. El resultado es una carne tierna, con un exterior ligeramente dorado y una salsa brillante, perfumada y agridulce.

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Tiempo de preparación

Pechugas de pollo, naranjas enteras y cortadas, cebolla entera y picada, ajos, mostaza, miel y aceite en recipientes sobre una mesa de madera clara.
La receta de pollo a la naranja demanda 40 minutos en total, con 10 minutos de preparación y 30 minutos de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Total: 40 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 4 presas de pollo (pata, muslo o pechuga)
  • 2 naranjas grandes (jugo y ralladura)
  • 2 cucharadas de aceite de girasol
  • 1 cebolla chica
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de mostaza
  • 1 cucharada de miel
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharadita de maicena (opcional, para espesar)
  • Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer pollo a la naranja, paso a paso

Primer plano de presas de pollo dorándose en una sartén con salsa de naranja burbujeante y ralladura de cáscara de naranja.
El dorado inicial del pollo en sartén aporta sabor antes de la cocción final en la salsa de naranja (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Salpimentar las presas de pollo de ambos lados.
  2. Calentar el aceite en una sartén amplia y dorar bien el pollo, primero de un lado y luego del otro. El dorado inicial es clave para sumar sabor.
  3. Retirar el pollo y, en la misma sartén, rehogar la cebolla picada y el ajo hasta que estén transparentes.
  4. Exprimir el jugo de las naranjas y reservar la ralladura de una. Incorporar ambos a la sartén junto a la cebolla.
  5. Agregar la mostaza, la miel y el azúcar. Mezclar bien.
  6. Volver a colocar el pollo en la sartén, tapar y cocinar a fuego bajo durante 20 minutos.
  7. Si se desea una salsa más espesa, disolver la maicena en una cucharada de agua fría y añadir a la sartén, revolviendo hasta lograr la textura deseada. La salsa debe quedar brillante y ligeramente espesa.
  8. Cocinar destapado 5 minutos más para que la salsa reduzca y se concentre el sabor.
  9. Servir caliente, decorando con más ralladura de naranja si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Bandeja con pollo asado, rodajas y cáscara de naranja, romero, almendras. Mesa de madera con pan, naranjas y botella de aceite.
Cada porción de pollo a la naranja aporta unas 290 calorías, 9 gramos de grasas, 18 gramos de carbohidratos y 32 gramos de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Calorías: 290
  • Grasas: 9 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Proteínas: 32 g

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dentro de un recipiente hermético, se mantiene en buen estado por hasta 3 días. Se puede freezar hasta 2 meses, aunque la salsa puede perder algo de textura al descongelar.

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