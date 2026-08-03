Las Fiestas Agostinas inician con 17 personas atendidas por golpes de calor en San Salvador

Durante el desfile del correo, el pasado sábado 1 de agosto, San Salvador registró altas temperaturas, lo que conllevó al registro de atenciones por golpes de calor entre los asistentes al evento que dio por inauguradas las fiestas de la capital salvadoreña.

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El inicio de las Fiestas Agostinas en San Salvador dejó diecisiete personas atendidas por golpes de calor, según informaron integrantes de Comando de Salvamento y la Cruz Roja Salvadoreña. El reporte, brindando en la entrevista Diálogo 21, da cuenta de la presión que enfrentan los equipos de emergencia durante este periodo festivo en la capital salvadoreña.

Carlos Fuentes, vocero de Comando de Salvamento, detalló que la atención prehospitalaria se ha reforzado con la participación de más de 2,900 voluntarios y 100 ambulancias pertenecientes a diversas instituciones, incluyendo apoyo logístico de la Fuerza Armada y la coordinación general del Sistema Nacional de Protección Civil.

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“En el caso de nosotros como Comandos de Salvamento el día sábado reportamos diecisiete atenciones por golpe de calor”, afirmó Fuentes. Las atenciones, aseguró, se han brindado en adultos y niños, lo cual señaló que es preocupante y sugirió usar protectores solares en caso de asistir a los desfiles programados para estas fiestas.

De acuerdo con Fuentes, el dispositivo no solo se concentra en la capital, sino también las principales carreteras hacia el litoral y municipios aledaños, donde las actividades turísticas aumentan el flujo de personas.

Carlos Fuentes, vocero de Comandos de Salvamento, indicó que las atenciones por golpes de calor se brindaron a niños y adultos./ (Diálogo21)

René Aparicio, director del Voluntariado de la Cruz Roja, explicó que durante las vacaciones los riesgos principales detectados por los organismos humanitarios incluyen insolación, inmersión y accidentes de tránsito, además de emergencias médicas consideradas rutinarias, como infartos y fracturas. Aparicio subrayó que los accidentes viales, especialmente los relacionados con motocicletas, se mantienen como una de las principales causas de lesiones, junto con incidentes en centros recreativos y playas.

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Durante el periodo festivo de 2025, Comando de Salvamento reportó 323 atenciones, la mayoría asociadas a accidentes de tránsito que provocaron lesiones múltiples en los afectados. “Personas politraumatizadas con diferentes tipos de heridas en distintas partes del cuerpo ocuparon la mayor parte de nuestros servicios”, puntualizó Fuentes, en el espacio matutino.

El refuerzo de la presencia preventiva en puntos turísticos busca reducir la incidencia de emergencias. En el lago de Ilopango, por ejemplo, la Cruz Roja ha desplegado 19 guardavidas y dos motos acuáticas para mejorar la capacidad de respuesta en caso de rescates acuáticos. Aparicio reconoció que, aunque los rescates por inmersión suelen involucrar a personas en estado de ebriedad que desatienden las recomendaciones, existe una tendencia positiva. “Las estadísticas muestran menos atenciones, tanto en rescates acuáticos como profundos, porque la población está siguiendo más las indicaciones preventivas”, indicó.

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El plan de contingencia de las instituciones humanitarias abarca también las actividades religiosas y patronales, como la Bajada del Divino Salvador del Mundo.

En estos eventos masivos la concentración de personas eleva el riesgo de incidentes, por lo que los equipos de emergencia insisten en la importancia de la hidratación, la vigilancia a menores, embarazadas y adultos mayores, y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Cruz Roja Salvadoreña se ha desplegado en diferentes puntos a nivel nacional para brindar atenciones en este periodo festivo. /(Cruz Roja Salvadoreña)

La coordinación interinstitucional, liderada por Protección Civil, ha permitido optimizar los recursos humanos y materiales. Tanto Comando de Salvamento como la Cruz Roja mantienen sus puertas abiertas a nuevos voluntarios. Aparicio destacó que, en la Cruz Roja, personas desde los 12 años pueden integrarse y formarse en labores de asistencia. Fuentes relató que ingresó a la organización cuando tenía once años y resaltó la vocación de servicio como requisito esencial para quienes deseen sumarse a las labores de atención.

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“Nos volvemos más fuertes porque hay un sistema”, afirmó Aparicio al referirse a la coordinación entre las distintas entidades, incluidas la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC). La magnitud del despliegue refleja la dimensión de las operaciones requeridas para atender emergencias en temporada alta, donde la prevención es la prioridad. “Los dispositivos serán más efectivos si la población colabora y acata las recomendaciones”, remarcó Aparicio en el espacio televisivo.

La vigilancia continuará durante todo el periodo de las Fiestas Agostinas, centrando los esfuerzos en evitar tragedias relacionadas con insolación, accidentes de tránsito, emergencias médicas y ahogamientos, mientras se mantiene la invitación abierta a la ciudadanía para sumarse a las tareas voluntarias y reforzar la cultura de prevención.

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