Rafael Grossi invocó el legado de Javier Pérez de Cuéllar en la recta final por la Secretaría General de la ONU

Rafael Mariano Grossi, candidato al cargo de secretario general de las Naciones Unidas, interviene durante el evento "UN Town Hall: El próximo secretario general" en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de julio de 2026 REUTERS/Eduardo Muñoz

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El candidato argentino Rafael Grossi reivindicó este lunes la figura del peruano Javier Pérez de Cuéllar, único latinoamericano que ha ocupado la Secretaría General de las Naciones Unidas, y señaló que su estilo de mediación directa en conflictos internacionales representa una actitud diplomática “que se ha perdido” en el organismo.

El actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) transmitió el mensaje a través de un video difundido en el Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas, un encuentro impulsado por Uruguay para que los aspirantes latinoamericanos y caribeños al cargo expusieran su visión sobre el papel de la región en la agenda multilateral.

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“Yo quiero recordarlo, no solamente por haber sido latinoamericano ni por haber sido secretario general, sino porque, a través de su acción, nos está mostrando una actitud de secretario general que se ha perdido”, afirmó Grossi en el mensaje, recogido por la agencia EFE.

Pérez de Cuéllar dirigió la ONU entre el 1 de enero de 1982 y el 31 de diciembre de 1991, los únicos dos mandatos consecutivos que un latinoamericano ha ejercido al frente del organismo desde su fundación en 1945. Grossi lamentó que su figura “no esté tan presente en la reflexión” de los actuales candidatos al puesto.

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Javier Pérez de Cuéllar llevó el nombre del Perú a la escena mundial cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias por su defensa de la paz y el diálogo entre naciones. (Andina)

El aspirante argentino destacó en particular la influencia del diplomático peruano en el cese del fuego que puso fin a la guerra entre Irán e Irak en 1988, tras ocho años de conflicto, así como su papel en los acuerdos de paz de Afganistán y en la resolución de la crisis de independencia de Namibia. También citó su contribución a los procesos de desmilitarización en Angola y Camboya, negociados bajo su gestión hacia el final de la Guerra Fría.

El proceso para elegir al sucesor de António Guterres, cuyo segundo mandato concluye el 31 de diciembre de 2026, entró en su fase decisiva el pasado 30 de julio, cuando el Consejo de Seguridad realizó una primera votación informal y confidencial entre los quince miembros para medir el respaldo a los siete postulantes. Según fuentes diplomáticas citadas por medios de la región, la costarricense Rebeca Grynspan obtuvo el mayor número de apoyos en ese sondeo, seguida por la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y por Grossi.

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Completan la lista de candidatos la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, el ex mandatario senegalés Macky Sall y el diplomático ugandés Olara Otunnu, incorporado más recientemente a la contienda. La votación formal por parte del Consejo de Seguridad requiere que un candidato reúna al menos nueve apoyos y evite el veto de alguno de los cinco miembros permanentes, tras lo cual el nombre se eleva a la Asamblea General para su nombramiento definitivo. El nuevo secretario general asumirá funciones el 1 de enero de 2027.

FILE PHOTO: Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Rafael Mariano Grossi looks on during a press conference in Abu Dhabi, United Arab Emirates, June 2, 2026 REUTERS/Amr Alfiky/File Photo

El diálogo del lunes, organizado por el Gobierno uruguayo en el marco de su presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), contó también con el patrocinio de la Campaña GQUAL, que promueve la paridad de género en organismos internacionales, y del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI). El formato combinó la presencia física con la participación virtual.

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Espinosa y Grynspan asistieron de manera presencial, mientras que Rodrigues-Birkett intervino por videoconferencia. El mensaje de Bachelet fue leído por los organizadores, y el de Grossi se difundió, como en su caso, en formato de vídeo grabado previamente.

La candidatura de Grossi cuenta con el respaldo del Gobierno argentino y se apoya en su experiencia como mediador en el conflicto en torno a la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, así como en su interlocución directa con líderes como Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin y Emmanuel Macron durante sus años al frente del OIEA. Esa trayectoria constituye, según sus impulsores, un activo diferencial frente al resto de los aspirantes en un contexto de fragmentación geopolítica creciente.

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La apelación al legado de Pérez de Cuéllar no es un gesto meramente conmemorativo. En un sistema multilateral cuestionado por su parálisis ante guerras como las de Ucrania o Gaza, la invocación de un modelo de secretario general capaz de intervenir con resultados concretos plantea, de fondo, qué tipo de liderazgo buscan hoy las grandes potencias en el Consejo de Seguridad para los próximos cinco años.