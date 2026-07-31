La influencia de Ronnie Wood en la moda: cómo la elegancia atemporal se cruza con la rebeldía escénica

El peinado voluminoso y despeinado refuerza una imagen atemporal que dialoga con distintas generaciones (REUTERS/Piroschka Van de Wouw)

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El guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, aterriza en Argentina el próximo 6 de noviembre y, más allá de la expectativa musical que despierta su llegada, su estilo reafirma su lugar como referencia indiscutible dentro del universo de la moda rock internacional.

La noticia vuelve a enfocar la atención en una identidad visual que supo transformarse a lo largo de las décadas, sin perder nunca la esencia que lo consagró como ícono entre músicos, diseñadores y amantes de la cultura pop.

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Rock británico y sofisticación: el ADN de su imagen

Ronnie Wood construyó una estética donde la elegancia británica se fusiona con la irreverencia clásica del rock. En cada aparición pública, tanto sobre el escenario como en eventos sociales, deja huella con prendas sofisticadas y detalles inesperados, una combinación que confirma su influencia en la escena global.

Las camisetas gráficas en colores intensos conectan su vestuario con la cultura pop y el universo Rolling Stones (REUTERS/Shannon Stapleton)

En sus presentaciones en vivo, la elección de chaquetas con brillos, apliques metálicos o estampados llamativos es una constante. Estas piezas, confeccionadas habitualmente en terciopelo, satén o materiales que reflejan la luz, cumplen una doble función: destacan bajo los focos y proyectan una silueta dinámica que favorece la presencia escénica.

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Bajo estas chaquetas, Wood suele lucir camisetas gráficas en colores intensos como el verde, el azul o el amarillo, muchas veces decoradas con imágenes vinculadas a la cultura pop o al propio universo de los Rolling Stones.

Los pantalones, por lo general negros o en tonos oscuros, se ajustan al cuerpo y mantienen la coherencia con el resto del conjunto. El resultado es una figura estilizada, pensada para moverse con libertad y captar la atención tanto del público como de las cámaras.

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Los pantalones oscuros al cuerpo refuerzan una silueta estilizada y cómoda para el movimiento (REUTERS)

Uno de los elementos más singulares de su imagen es la correa de guitarra personalizada, recurrentemente decorada con motivos o patrones geométricos.

Esta correa trasciende la función utilitaria y se integra al vestuario como un accesorio esencial, reforzando la iconografía de los Rolling Stones y aportando un toque lúdico y visualmente potente.

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La correa de guitarra personalizada se integra como accesorio esencial y parte de la iconografía visual (REUTERS/Lawrence Bryant)

En entornos formales, el guitarrista opta por trajes de corte ajustado, alternando entre tonos clásicos como el negro o el gris y combinaciones menos convencionales, como americanas de terciopelo rojo o pantalones satinados.

Las camisas, casi siempre en tonos claros y desabotonadas en el cuello, aportan un aire relajado que equilibra la sofisticación del conjunto. Los detalles de confección, como las solapas anchas, los botones metálicos o las costuras visibles, añaden textura y profundidad al look.

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Los trajes ajustados alternan tonos clásicos con apuestas menos convencionales como el terciopelo rojo (EFE/EPA/HAYOUNG JEON/Archivo)

Accesorios como pañuelos de seda o bufandas delgadas completan el atuendo y refuerzan la tradición visual del rock británico.

El peinado, voluminoso y despeinado, es otro de los elementos característicos que definen su estilo. Este aspecto, junto con una postura relajada y expresiones faciales cercanas, construye una imagen de confianza y espontaneidad.

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Lejos de responder a una tendencia pasajera, su manera de peinarse y moverse sobre el escenario remite directamente a la historia del rock, evocando a referentes de décadas pasadas y actualizando ese legado para nuevas generaciones.

Las camisas abiertas en el cuello sostienen un equilibrio entre sofisticación y aire relajado (REUTERS)

La influencia de Wood en la moda no se limita al ámbito musical. Su capacidad para combinar prendas clásicas con detalles extravagantes ha sido observada por diseñadores y seguidores del género, quienes reconocen en su vestuario una fuente de inspiración constante.

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El rescate de prendas vintage, la mezcla de texturas y la apuesta por accesorios audaces fueron replicados en colecciones de moda y en el street style de distintas ciudades, consolidándolo como referente de tendencias.

En alfombras rojas y eventos de prensa, el guitarrista de los Rolling Stones suele sorprender con trajes de estampados florales o rayas, camisas de patrones abstractos y gafas de sol de armazón grueso.

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El terciopelo y el satén funcionan como texturas clave para un look que captura la luz (Scott Garfitt/Invision/AP)

Esta elección refuerza una imagen atemporal y rebelde, capaz de adaptarse a diferentes contextos sin perder autenticidad. La coherencia de su propuesta estética reside en la capacidad de alternar entre lo clásico y lo excéntrico, manteniendo siempre una línea personal reconocible.

Su regreso a Argentina representa la oportunidad de reencontrarse con una figura cuya influencia trasciende la música y se extiende al terreno de la moda.

Su estilo, lejos de encasillarse en una sola época, ha sabido dialogar con distintas tendencias y generaciones, demostrando que la elegancia y la irreverencia pueden convivir en un mismo atuendo.

La suma de estos elementos construye una imagen coherente y vigente, donde cada aparición pública renueva el vínculo entre el rock y la moda, reafirmando a Ronnie Wood como uno de los grandes referentes internacionales de estilo.