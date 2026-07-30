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Receta de risotto de calabaza, rápida y fácil

Cremoso, suave y con un dulzor delicado, este clásico reconforta sin complicaciones y funciona igual de bien en un almuerzo tranquilo o en una cena exprés

Un tazón grande de risotto de calabaza con vapor, trozos de calabaza, queso rallado y hojas de salvia sobre una mesa de madera. Una mano sirve una porción.
El risotto de calabaza requiere arroz carnaroli o arborio, porque libera almidón durante la cocción y aporta cremosidad (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El risotto de calabaza constituye una de las variantes más reconocidas dentro de las recetas de risotto, destacándose por la combinación de ingredientes que aportan textura y sabor distintivos. El uso de arroz arbóreo o carnaroli resulta fundamental debido a su capacidad para liberar almidón durante la cocción, lo que otorga al plato su característica cremosidad.

La elección de la calabaza añade un componente suave y ligeramente dulce, que se integra armoniosamente con el resto de los ingredientes.

Receta de risotto de calabaza

El procedimiento comienza con el sofrito de cebolla picada en aceite de oliva hasta que adquiere una tonalidad translúcida. En ese punto se incorpora la calabaza cortada en cubos pequeños, permitiendo que se ablande y libere parte de su dulzor natural. La cocción sigue con la adición del arroz, que se saltea brevemente para sellar los granos y potenciar el almidón, responsable de la cremosidad característica del risotto.

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Posteriormente, se agrega vino blanco, el cual se deja reducir, aportando un matiz ácido que contrasta con la calabaza.

A partir de este momento, el caldo de verduras caliente se incorpora en pequeñas cantidades, removiendo con frecuencia para asegurar que el arroz absorba el líquido lentamente y conserve una textura firme en el centro. Este proceso se repite hasta alcanzar el punto de cocción deseado, que suele demorar entre dieciocho y veinte minutos.

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Finalizada la cocción, se incorpora queso parmesano rallado y una porción de manteca, logrando una emulsión que intensifica la untuosidad del risotto. Se rectifica la sazón con sal y pimienta al gusto. El resultado es una preparación en la que la calabaza, integrada en el arroz, aporta suavidad, color y un perfil aromático particular, convirtiéndose en un plato de textura homogénea y sabor delicado.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos. La preparación lleva 10 minutos, mientras que la cocción unos 25 minutos.

Ingredientes

  • 1 taza de arroz carnaroli o arborio
  • 500 gr de calabaza pelada y cortada en cubos
  • 1 cebolla chica picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 de caldo de verduras caliente
  • 50 gr de manteca
  • 50 gr de queso rallado (tipo reggianito o sardo)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • Opcional: 1 ramita de tomillo fresco o 1 cucharadita de nuez moscada
Un plato de risotto de calabaza con queso rallado y hojas de salvia en una fuente, servido con una cuchara; un horno encendido y decoraciones otoñales al fondo.
La receta comienza con un sofrito de cebolla y ajo en aceite de oliva antes de incorporar la calabaza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer risotto de calabaza, paso a paso

  1. En una olla amplia, calentar el aceite de oliva y añadir la cebolla y el ajo. Cocinar a fuego medio hasta que estén transparentes.
  2. Agregar la calabaza en cubos y rehogar 3 minutos.
  3. Incorporar el arroz y revolver hasta que los granos estén apenas nacarados.
  4. Verter 1 cucharón de caldo caliente y mezclar suavemente. Cocinar a fuego medio, agregando caldo de a poco a medida que el arroz lo absorba.
  5. Revolver cada tanto para lograr la textura cremosa. No dejar secar el arroz.
  6. Cuando la calabaza esté tierna, aplastar la mitad con la cuchara para que parte se funda en el arroz, dando más cremosidad.
  7. Una vez que el arroz esté al dente (aprox. 18-20 minutos desde el primer caldo), apagar el fuego.
  8. Agregar la manteca y el queso rallado. Batir enérgicamente la olla para emulsionar y lograr el clásico “mantecado”.
  9. Rectificar sal y pimienta, sumar tomillo o nuez moscada si se desea.
  10. Servir de inmediato, bien cremoso. No dejar reposar mucho, porque el arroz sigue absorbiendo líquido y se pasa de punto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 310
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 45 gr
  • Proteínas: 8 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, puede durar hasta 2 días dentro de un recipiente hermético. Para recalentarlo, se deben sumar 1 o 2 cucharadas de caldo o agua caliente y revolver bien. No es recomendable freezar el risotto, debido a que este proceso le hace perder textura y cremosidad.

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