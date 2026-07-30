Receta de pollo a la cacerola con fideos, rápida y fácil

La preparación no se recomienda para freezar con los fideos, pero la base de pollo con salsa puede guardarse hasta 2 meses - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El olor de la salsa preparada en una olla sobre la hornalla es uno de esos recuerdos que no se olvidan. El pollo a la cacerola con fideos es exactamente ese plato: el que hacía la abuela un domingo de invierno, con los fideos absorbiéndose en el caldo y la carne desprendiéndose del hueso sola.

En Argentina, este guiso es una minuta clásica de la cocina familiar de toda la semana. No necesita ocasión especial: con pocos ingredientes y una sola cacerola, resuelve una comida completa, nutritiva y reconfortante para toda la familia.

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Receta de pollo a la cacerola con fideos

Se trata de presas de pollo cocinadas directamente en una salsa de tomate y verduras, a fuego lento, hasta que la carne queda tierna y jugosa. Al final de la cocción se incorporan los fideos —idealmente moñitos, coditos o mostacholes— que terminan de cocinarse dentro de la misma preparación, absorbiendo todo el sabor del caldo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 35 minutos

Ingredientes

1 kg de presas de pollo (muslos, patas o cuartos traseros)

2 cucharadas de aceite de girasol

1 cebolla grande, picada

1 morrón rojo, picado

2 dientes de ajo, picados

1 lata (400 gr) de tomates perita picados

1 cucharada de extracto de tomate

500 cc de caldo de pollo (o agua con 1 cubito de caldo)

200 gr de fideos moñitos, coditos o mostacholes

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de orégano seco

Sal y pimienta negra, a gusto

Perejil fresco picado, para servir

Los fideos moñitos, coditos o mostacholes se incorporan al final y se cocinan dentro del caldo de la preparación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pollo a la cacerola con fideos, paso a paso

Salpimentar las presas de pollo por todos lados. Calentar el aceite en una cacerola grande a fuego medio-alto. Dorar las presas durante 4 minutos por lado, hasta que tengan color dorado. Retirar y reservar. En la misma cacerola, bajar el fuego a medio y rehogar la cebolla y el morrón durante 5 minutos, hasta que estén tiernos. Agregar el ajo y cocinar 1 minuto más. Incorporar el extracto de tomate, el pimentón y el orégano. Revolver y cocinar 1 minuto para que los sabores se activen. Agregar los tomates perita y el caldo. Mezclar bien y llevar a hervor. Volver a colocar las presas de pollo en la cacerola. Bajar el fuego, tapar y cocinar 25 minutos, dando vuelta las presas a mitad de cocción. Verificar que el pollo esté tierno. Incorporar los fideos directamente en la salsa y mezclar. Si la salsa está muy espesa, agregar 100 cc de agua caliente para que los fideos tengan líquido suficiente para cocinarse. Tapar y cocinar a fuego medio-bajo durante 10 a 12 minutos, o hasta que los fideos estén al dente. Revolver cada 2 o 3 minutos para que no se peguen al fondo. Apagar el fuego, dejar reposar 3 minutos y servir con perejil fresco picado por encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 480 kcal

Proteínas: 38 gr

Carbohidratos: 42 gr

Grasas: 14 gr

Sodio: 620 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardado en un recipiente hermético en la heladera, se conserva hasta 3 días. Para recalentar, agregar un chorrito de agua o caldo para recuperar la textura de la salsa, ya que los fideos tienden a absorber el líquido con el tiempo.

No se recomienda freezar esta preparación con los fideos ya incorporados, ya que pierden textura al descongelarse. Si se planea guardar, freezar solo la base de pollo con salsa (sin fideos) por hasta 2 meses, y agregar los fideos frescos al momento de recalentar.

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