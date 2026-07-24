Por qué estornudamos después de comer, según los expertos

La snatiation explica por qué algunas personas estornudan después de comer, sobre todo tras comidas abundantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estornudar después de comer es un fenómeno bastante común y tiene un nombre específico: snatiation. Según especialistas citados por Prevention, suele aparecer sobre todo tras comidas abundantes, aunque su causa exacta todavía no se conoce.

En ese sentido, el medio destaca que los expertos consultados vinculan este fenómeno con posibles mecanismos reflejos, con un probable componente hereditario y con ciertos alimentos o estímulos.

PUBLICIDAD

El gastroenterólogo Arturo Bravo de Houston Methodist Willowbrook and Cypress hospitals explicó a Prevention que el término surgió de la combinación de “sneeze” (estornudar) y “satiation” (saciedad), y destacó que aparecen “particularmente después de consumir una comida abundante”.

Este fenómeno se distingue de otros que pueden aparecer tras una comida, como la tos asociada a alergias, reflujo o a comer demasiado rápido. En este caso, el foco está en el estornudo como respuesta específica después de sentirse lleno o tras ingerir alimentos.

PUBLICIDAD

Qué se sabe sobre las causas

Bravo dijo a Prevention que la razón precisa de estos estornudos sigue sin determinarse. Una de las teorías apunta a que el estómago, al distenderse cuando la persona se siente llena, podría activar el nervio implicado en el reflejo del estornudo.

El gastroenterólogo Arturo Bravo indicó que la snatiation describe los estornudos posprandiales que aparecen en especial después de sentirse lleno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alergóloga e inmunóloga Kara Wada, radicada en Ohio, señaló que también se cree que la snatiation es un rasgo autosómico dominante. Según esa explicación, una persona tendría alrededor de 50% de probabilidad de heredarlo de uno de sus padres.

PUBLICIDAD

Como contexto, una revisión de Springer Nature sobre el reflejo fótico del estornudo indicó que ese fenómeno, una respuesta involuntaria ante la luz intensa, afecta a aproximadamente 25% de la población. El mismo trabajo señaló que sus mecanismos tampoco han podido validarse de forma concluyente.

Esa revisión examinó artículos publicados entre 2020 y 2024. También encontró que la luz brillante puede provocar estornudos en personas susceptibles, aunque subrayó que los métodos y resultados son muy variables y que todavía faltan estudios sistemáticos para aclarar la base neural de ese reflejo.

PUBLICIDAD

Qué alimentos y estímulos pueden desencadenarlo

Prevention también recoge que el estornudo después de comer puede relacionarse con lo que hay en el plato. Bravo indicó al medio que alimentos picantes o de olor penetrante, como ajo, mostaza, wasabi, chiles picantes y canela, pueden causar rinitis gustativa.

Esa respuesta puede manifestarse con goteo nasal o estornudos. El especialista añadió en Prevention que incluso alimentos muy calientes, como un plato de sopa humeante, pueden provocar la misma reacción.

PUBLICIDAD

Alimentos picantes, de olor penetrante o muy calientes pueden desencadenar rinitis gustativa con estornudos después de comer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bravo precisó que no se trata de una reacción alérgica. Según explicó, el problema responde más bien a una sobreestimulación de los nervios nasales por desencadenantes ambientales.

Entre esos desencadenantes también figuran irritantes como el humo y los olores fuertes, de acuerdo con Prevention. Eso amplía la lista de estímulos capaces de activar el reflejo más allá de los ingredientes concretos de una comida.

PUBLICIDAD

Qué puede ayudar a reducir los estornudos

Wada indicó a Prevention que no existe una forma infalible de evitar este fenómeno. Aun así, comer porciones más pequeñas y tomarse más tiempo para masticar puede ayudar a reducirlo.

La especialista añadió que evitar los alimentos que actúan como desencadenantes también puede resultar útil. Si después de comer aparecen de forma constante goteo nasal, moqueo o estornudos, recomendó consultar con un médico sobre el uso de aerosol nasal de ipratropio.

PUBLICIDAD

Las fuentes coinciden en que este reflejo tiene un nombre, patrones reconocibles y posibles detonantes. Pero la causa exacta de los estornudos tras las comidas todavía no está aclarada.