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Qué es el chocolate crudo y por qué los expertos en nutrición lo recomiendan

Existe desde hace siglos, pero recién ahora la ciencia explica por qué su método de preparación lo convierte en un producto completamente diferente a cualquier otra variedad

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Una tableta de chocolate partida, granos de cacao, hojas verdes y un bol con cacao en polvo sobre una mesa de madera oscura.
El chocolate crudo se elabora con granos de cacao mínimamente procesados y sin tostado a altas temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate crudo ha captado la atención de quienes buscan alternativas menos procesadas y más naturales en la alimentación.

Según Yolanda Vázquez Mazariego, doctora en Ciencias Biológicas, naturópata y profesora de nutrición, en su artículo para la revista Sport Life, esta variedad se elabora con granos de cacao mínimamente intervenidos y sin tostado a altas temperaturas. El resultado es una opción que preserva mejor las propiedades originales del cacao, con mayor riqueza en antioxidantes y minerales.

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Esta alternativa mantiene intacto el carácter natural del grano, diferenciándose notablemente de las versiones convencionales. Al evitar el tostado, se conservan más enzimas, antioxidantes y nutrientes, que suelen perderse en los métodos tradicionales de elaboración.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El chocolate crudo aporta antioxidantes como flavonoides y polifenoles, además de minerales como magnesio, hierro, calcio y potasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se elabora el chocolate crudo

El proceso de fabricación de esta opción difiere notablemente del tradicional. Para preservar sus cualidades, los granos se mantienen siempre por debajo de los 42 a 48 °C durante la transformación, sin someterse a altas temperaturas. La molienda, realizada con piedra, respeta la integridad de los compuestos del cacao.

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La fermentación es un paso clave que se lleva a cabo de manera natural, manteniendo los granos cortados en cajas de madera y envueltos en hojas de plátano a temperatura tropical, destaca la especialista.

Este método artesanal aprovecha la acción de microorganismos para descomponer los azúcares y evitar sabores excesivamente amargos o tóxicos, aunque exige controles para garantizar la seguridad alimentaria.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La teobromina del chocolate crudo actúa como estimulante natural y puede mejorar el ánimo sin los efectos atribuidos a la cafeína (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué nutrientes aporta

Esta versión contiene antioxidantes como flavonoides y polifenoles, que ayudan a neutralizar radicales libres y proteger las células del daño. Además, es fuente de magnesio, hierro, calcio y potasio, contribuyendo al equilibrio de la dieta. La teobromina aporta un efecto estimulante natural, capaz de mejorar el ánimo sin los efectos secundarios de la cafeína.

Entre los beneficios potenciales para la salud, la especialista detalló la mejora de la circulación sanguínea, la reducción de la presión arterial y la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas.

El cacao crudo también puede favorecer la función cerebral, apoyar la memoria y proteger frente al deterioro cognitivo. Su fibra contribuye a la digestión y a una mayor sensación de saciedad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El cacao crudo puede favorecer la circulación sanguínea, ayudar a reducir la presión arterial y contribuir a la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al consumir este alimento, el cuerpo recibe un aporte relevante de minerales esenciales que participan en funciones como la contracción muscular, la transmisión nerviosa y el fortalecimiento óseo. La presencia de antioxidantes, por su parte, ha sido asociada con la prevención del envejecimiento celular y la protección frente a agentes externos que pueden dañar los tejidos.

El consumo habitual, en cantidades moderadas, puede integrarse en una alimentación variada para complementar el aporte de micronutrientes y sustancias bioactivas.

Sus características lo hacen especialmente apreciado por quienes siguen dietas enfocadas en alimentos naturales y buscan mantener el equilibrio del organismo a través de fuentes menos procesadas.

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El chocolate crudo se diferencia del chocolate tradicional por su sabor más amargo o ácido, su textura y su elaboración artesanal (Canva)

En qué se diferencia del chocolate tradicional

Esta alternativa se distingue por un perfil de sabor más amargo o ácido, que refleja la esencia del cacao sin el tostado característico de otros productos. Notas ácidas y toques a corteza definen una experiencia más intensa y genuina para quienes la eligen.

Las marcas suelen destacar en sus envases la palabra “raw” o “crudo”, facilitando su reconocimiento en el mercado.

El precio suele ser superior debido a la elaboración artesanal y la menor demanda respecto al convencional. El consumidor notará una textura diferente y una experiencia sensorial única. Elegir esta opción responde tanto a razones de salud como al deseo de sabores auténticos, menos alterados por el procesamiento industrial.

Un hombre comiendo una tableta de chocolate
El consumo de chocolate crudo requiere moderación, atención a las etiquetas y precaución en personas sensibles a la teobromina o la cafeína (Magnific)

Qué tener en cuenta antes de consumirlo

El consumo debe realizarse con moderación, ya que su poder estimulante puede afectar a quienes son sensibles a la teobromina o la cafeína. Optar por variedades de alta calidad y mínimamente procesadas permite obtener más nutrientes y mayor seguridad. Es recomendable revisar las etiquetas y buscar opciones que indiquen el porcentaje de cacao crudo.

La tolerancia individual varía, por lo que las personas sensibles deben consumir con precaución y en cantidades limitadas. Se puede incorporar fácilmente a la dieta: en batidos, desayunos, recetas caseras o bebidas calientes, usando cacao en polvo, trozos o granos. El equilibrio entre disfrute y cantidad es clave para una experiencia saludable.

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