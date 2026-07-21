Cómo cultivar y cuidar el aloe vera en casa: 3 claves para que crezca sano en interiores

El aloe vera combina valor decorativo y uso práctico en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cultivar y cuidar aloe vera en casa combina una función decorativa con un uso práctico. Esta suculenta, originaria de climas áridos, requiere poco mantenimiento una vez que se establece y almacena agua en sus hojas carnosas.

El gel transparente de esas hojas se valora por sus propiedades calmantes para la piel. House Beautiful indica que suele aplicarse sobre quemaduras leves, quemaduras solares, irritaciones cutáneas y zonas resecas, por lo que forma parte habitual de muchos botiquines naturales y rutinas de cuidado de la piel.

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Condiciones ideales para el cultivo de aloe vera

La planta almacena agua en sus hojas carnosas y exige cuidados mínimos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de esa utilidad, el aloe resulta fácil de cultivar en interiores. La planta prospera con luz intensa e indirecta y riegos espaciados, siempre que se respeten unas condiciones básicas de sustrato, exposición y trasplante.

Para empezar, el aloe vera necesita un sustrato de drenaje rápido que no retenga exceso de humedad alrededor de las raíces. La opción más simple es una mezcla para cactus o suculentas, formulada con arena, perlita u otros materiales gruesos que favorecen la evacuación del agua.

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Si se prepara una mezcla casera, puede usarse tierra estándar para macetas con partes iguales de arena gruesa o perlita. También conviene colocar el aloe en una maceta con orificios de drenaje, ya que el agua estancada acelera la pudrición de las raíces y acorta la vida de la planta.

El riego se realiza solo cuando la tierra está completamente seca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz intensa e indirecta es la condición más adecuada para el aloe, aunque las plantas maduras toleran varias horas de sol directo por la mañana.

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Las hojas pálidas, delgadas o estiradas indican que la planta no recibe suficiente sol. En cambio, un exceso de luz intensa, sobre todo después de sacar la planta al exterior, puede quemar las hojas, de modo que conviene adaptarla de forma gradual.

Frecuencia de riego y señales de alerta

La luz intensa e indirecta favorece un crecimiento parejo en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el riego, la pauta es simple: menos es más. Como almacena humedad en las hojas, el aloe puede pasar semanas sin agua y solo debe regarse a fondo cuando el sustrato se haya secado por completo.

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Durante la temporada de crecimiento, en primavera y verano, eso puede traducirse en un riego cada dos o tres semanas. En otoño e invierno puede bastar con una vez al mes o incluso menos. Las hojas arrugadas o algo flácidas suelen indicar falta de agua. Las hojas blandas y pastosas, en cambio, suelen señalar un exceso de riego.

Pasos para plantar y trasplantar aloe vera

El gel transparente del aloe vera se usa para aliviar irritaciones y quemaduras leves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez elegidos el sustrato, el lugar y la maceta, llega el momento de plantar. El proceso empieza con una maceta nueva enjuagada o una usada bien fregada, que debe estar completamente seca antes de añadir la tierra.

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Después, se coloca en el fondo un pedazo de malla, periódico o papel de cocina para evitar que el sustrato se escape por el orificio de drenaje. Luego se saca la planta de su recipiente actual y se retira con suavidad el exceso de tierra adherido a las raíces.

El siguiente paso es llenar aproximadamente un tercio de la maceta con sustrato y colocar allí la planta. Después se añade más tierra alrededor y se deja una separación de al menos 3/4 de pulgada entre la superficie del sustrato y el borde de la maceta.

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El sustrato de drenaje rápido ayuda a evitar la pudrición de las raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hojas inferiores deben quedar justo por encima del sustrato. Se aconseja esperar al menos una semana antes del primer riego para que el aloe se adapte a su nuevo espacio.

El Real Jardín Botánico de Kew recomienda mantener el aloe vera en ambientes donde la temperatura no baje de 10 ℃, ya que la exposición al frío puede perjudicar su desarrollo. Esta institución subraya que ofrecer un entorno cálido durante todo el año favorece la salud y longevidad de la planta.

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