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El sello de Hailey y Justin Bieber en la moda: cómo eligen looks opuestos para deslumbrar juntos

La pareja sorprendió en su última salida por Nueva York con elecciones de vestuario completamente diferentes. Ella apostó por la elegancia de un vestido lencero burdeos y accesorios sofisticados. Él, por prendas urbanas y relajadas, fiel a su estilo

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Justin y Hailey Bieber
Hailey y Justin Bieber vuelven a llamar la atención con looks opuestos en Nueva York (zz/XNY/starmaxinc.com/Newscom/Si)

La reciente aparición de Hailey Bieber y Justin Bieber en Nueva York reafirma una de las características más emblemáticas de la pareja: la apuesta por estilismos opuestos que, lejos de buscar uniformidad, potencian su imagen a través del contraste.

Tras la presentación de Justin Bieber en el espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026, ambos se sumaron a una celebración en SoHo. Allí, sus elecciones de vestuario volvieron a acaparar la atención de los seguidores del mundo fashion.

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Justin y Hailey Bieber
Luego de una salida en SoHo, la modelo elige un mini vestido con encaje y stilettos transparentes, mientras el cantante reafirma su estética oversize (Photo by XNY/starmaxinc.com/Newscom/Sipa USA)

Justin Bieber apostó por una silueta relajada y urbana, en línea con la estética oversize y casual que ha definido sus últimas apariciones. Hailey Bieber, en cambio, deslumbró con un vestido corto tipo lencero en tono burdeos, realzado por delicados encajes marrones en la parte superior y el dobladillo.

La empresaria y modelo sumó sandalias de tacón fino en negro con transparencias, gafas de sol oscuras y un peinado suelto con raya al medio. Su porte impecable y expresión seria marcaron una diferencia rotunda frente al estilo distendido de Justin.

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Justin y Hailey Bieber
Hailey Bieber marca el ritmo de noche, Justin Bieber se mantiene en clave urbana en SoHo (Backgrid/The Grosby Group)

El contraste entre ambos resultó aún más marcado por los códigos y climas que cada uno propuso: Hailey Bieber proyectó una imagen sofisticada, lista para una noche en la ciudad, mientras Justin Bieber mantuvo su impronta deportiva y relajada.

Esta dualidad, lejos de ser casual, se consolida como el sello inconfundible de la pareja.

El look de Justin Bieber en el show de medio tiempo del Mundial 2026

Show del medio tiempo final Copa Mundial de la FIFA 2026
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Justin Bieber performs during FIFA World Cup 2026� Topps Final Halftime Show at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Jamie McCarthy/Getty Images for Global Citizen/AFP (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Durante el espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial 2026, Justin Bieber subió al escenario del MetLife Stadium con un conjunto que reflejó su preferencia por la comodidad y la autenticidad sobre la ostentación.

El cantante eligió una camiseta polo blanca de manga corta, sobre la que llevó una camiseta de manga corta en color verde oscuro, de corte amplio y caída asimétrica.

La parte inferior del atuendo consistió en bermudas de mezclilla azul oscuro, largas y holgadas, combinadas con calcetas blancas gruesas, arrugadas, y zapatillas deportivas plateadas.

Más looks de la pareja

Hailey y Justin Bieber han mostrado estilos coordinados que combinan elementos urbanos, deportivos y sofisticados, adaptados a diferentes contextos y temporadas.

Justin y Hailey Bieber celebraron la Navidad
Hailey Bieber apuesta por abrigo negro de textura peluda y bufanda roja, y Justin Bieber contrasta con una chaqueta acolchada beige con capucha amplia y forro de borrego (Instagram/@lilbieber)

En una escena invernal, Hailey eligió un abrigo negro de textura peluda y una bufanda roja de lana, acompañada de gafas de sol negras estrechas. Justin complementó el ambiente frío con una chaqueta acolchada beige de capucha amplia y forro de borrego, creando un contraste visual entre los materiales y colores de ambos atuendos.

Justin Bieber y Hailey Bieber compartieron su Día de Acción de Gracias
Hailey Bieber elige un top negro de tirantes con pantalones claros, y Justin Bieber suma una franela azul a cuadros sobre camiseta blanca con gorro blanco de punto (Instagram)

En un contexto relajado al aire libre, Hailey vistió un top negro de tirantes y pantalones claros, mientras que Justin llevó una camisa de franela azul a cuadros sobre una camiseta blanca y gorro blanco de punto. El resultado fue una combinación casual y cómoda, con referencias al estilo clásico estadounidense.

Justin y Hailey Bieber
Hailey Bieber arma un conjunto negro de sastrería con accesorios dorados, y Justin Bieber lo cruza con sudadera negra, cargo beige, gorra negra y camiseta rosa (Backgrid/The Grosby Group)

Durante un paseo urbano, Hailey optó por un top negro de manga larga, pantalones de sastre negros y accesorios dorados, mientras que Justin lució una sudadera negra, camiseta rosa, pantalones cargo beige y gorra negra. Ambos apostaron por prendas de silueta holgada y accesorios contemporáneos, logrando un equilibrio entre lo deportivo y lo sofisticado.

Justin Bieber Hailey Bieber
Hailey Bieber destaca con un mono beige asimétrico de pantalón acampanado, y Justin Bieber acompaña con suéter blanco de punto, pantalón oscuro a cuadros y sombrero de paja (Créditos: Instagram/Hailey Williams)

En una velada junto al mar, Hailey resaltó con un mono beige de corte asimétrico y pantalón acampanado, y Justin combinó un suéter de punto blanco, pantalón oscuro de cuadros y sombrero de paja. Los tonos claros y las texturas suaves se complementaron con detalles geométricos y calzado de tejido blanco, reflejando una estética elegante y relajada.

Justin Bieber Hailey Bieber
Hailey Bieber y Justin Bieber coordinan chaquetas de cuero negro oversize (The Grosby Group)

Durante un evento nocturno, ambos apostaron por chaquetas de cuero negro oversize. Hailey añadió un top de rayas y pendientes dorados gruesos, mientras que Justin combinó su chaqueta con un suéter rojo de punto, detalles de rombos y una gorra negra con lunares blancos. La dupla basó su coordinación en materiales robustos y colores intensos, logrando una imagen llamativa de inspiración urbana.

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