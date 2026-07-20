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Sal fundida, arena y sudor humano: las tecnologías que podrían reemplazar las baterías de litio

Proyectos pioneros en Finlandia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos exploran recursos insólitos para conservar energía renovable y reducir la dependencia de los materiales críticos en la transición energética global

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Un informe repasó proyectos en varios países que buscan conservar la electricidad del sol y el viento con alternativas a las baterías de litio (Captura de video)
Un informe repasó proyectos en varios países que buscan conservar la electricidad del sol y el viento con alternativas a las baterías de litio (Captura de video)

La carrera por almacenar energía renovable enfrenta su mayor reto: cómo conservar la electricidad generada por el sol o el viento para utilizarla cuando no hay luz o el clima cambia.

Un artículo publicado en el periódico británico The Guardian recorrió proyectos pioneros en diferentes países que buscan soluciones más sostenibles, usando materiales tan diversos como sal fundida, aire líquido, arena y hasta el sudor humano.

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De acuerdo con el informe, científicos, ingenieros y empresas pusieron en marcha experiencias que podrían transformar la manera en la que se almacena y distribuye energía limpia en el mundo, dejando atrás la dependencia de las baterías de litio y sus limitaciones ambientales.

El mayor sistema de baterías solares: Emiratos Árabes Unidos

Infografía con seis ilustraciones de sistemas de almacenamiento de energía renovable: baterías solares, aire líquido, sal fundida, arena térmica y un parche de sudor humano.
Una infografía ilustra proyectos globales para almacenar energía renovable con materiales como aire líquido, sal fundida, arena y sudor humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los desiertos de los Emiratos Árabes Unidos se construye una de las infraestructuras energéticas más ambiciosas del planeta. Según The Guardian, el país árabe logró unir 5,2 GW de capacidad solar con 19 GWh de almacenamiento en baterías, lo que permite que la electricidad capturada durante el día pueda abastecer a medio millón de hogares durante la noche.

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El área ocupada equivale a unos 12.600 campos de fútbol y el sistema se perfila como el mayor del mundo en su tipo. Esta integración masiva demuestra el potencial del almacenamiento a gran escala y su papel en la transición energética, ya que la electricidad solar se conserva para suministrarla en los momentos de mayor demanda.

Aire líquido: la apuesta británica para la industria y las ciudades

En Manchester, Reino Unido, la empresa energética Highview Power desarrolla el proyecto Carrington, una criobatería que almacena energía en forma de aire líquido. De acuerdo con el artículo, el proceso consiste en enfriar el aire hasta -196 °C, donde pasa al estado líquido y ocupa una fracción mínima de su volumen original.

Ilustración de planta industrial con torre principal, tanques cilíndricos, tuberías, plataformas y logotipo Highview Power. Una persona está en la torre
La criobatería de Highview Power enfría aire a -196 °C para devolver electricidad a la red en Manchester (Captura de video)

Cuando la red necesita energía, el aire líquido se reconvierte en gas y, al expandirse, acciona turbinas que generan electricidad libre de emisiones contaminantes. El sistema ofrece 300 MWh de almacenamiento y puede entregar 50 MW durante seis horas, suficiente para abastecer a casi medio millón de viviendas. Andy Burnham, exalcalde de Manchester, declaró que el complejo podría ser el motor de una nueva etapa industrial para la región.

Sal fundida: calor solar almacenado en el desierto de Nevada

En el desierto de Nevada, Estados Unidos, el proyecto Crescent Dunes emplea 10.000 paneles solares para calentar un depósito de nitrato de potasio y sodio a 560 °C (1.040 °F). Según el medio británico, la energía térmica almacenada se convierte en electricidad varias horas después de la puesta del sol, mediante turbinas que aprovechan el calor acumulado.

Numerosos paneles solares dispuestos en hileras sobre terreno seco, con un cielo azul despejado y algunos arbustos
El proyecto Crescent Dunes almacena calor solar en sales fundidas a 560 °C para generar electricidad tras la puesta del sol (Captura de video)

Este método, conocido como almacenamiento en sales fundidas, es fundamental en la industria militar y nuclear, donde sirve como reserva de energía en misiles y armas. Dinamarca también desarrolló una batería de sales fundidas de 1 GWh, capaz de retener electricidad durante dos semanas y suministrar vapor a procesos industriales exigentes.

Arena: la solución térmica para el invierno finlandés

En la localidad de Pornainen, al sur de Finlandia, una batería de arena almacena energía en forma de calor para abastecer la red de calefacción municipal. El sistema utiliza 2.000 toneladas de esteatita triturada, proporcionando 1 MW de potencia térmica y 100 MWh de almacenamiento.

Durante el verano, la batería puede cubrir la demanda de calefacción local durante casi un mes y, en invierno, cerca de una semana. The Guardian informó que esta innovación permitió reducir la dependencia del petróleo y disminuir el uso de astillas de madera en la zona en un 60 %.

Dos personas con casco blanco y chalecos reflectantes amarillos frente a un gran tanque cilíndrico gris con logos. Fondo de árboles y suelo de grava
La batería de arena de Pornainen almacena 2.000 toneladas de esteatita para sostener la calefacción municipal en Finlandia (Captura de video)

Sudor humano: energía portátil desde el cuerpo

En Japón, la Universidad de Ciencias de Tokio investiga cómo transformar el sudor humano en electricidad para dispositivos portátiles. Los investigadores desarrollaron un parche delgado que convierte el lactato presente en el sudor en energía gracias a una celda de biocombustible enzimática. Cuando el sudor activa las enzimas del parche, se produce una reacción que libera electrones, generando electricidad sin fuentes externas.

El diario británico explicó que este avance podría solucionar el desafío de alimentar sensores y dispositivos pequeños sin necesidad de baterías convencionales, haciendo más livianos y autónomos los equipos portátiles.

Cada una de estas tecnologías, desde el aire líquido hasta el sudor humano, representa una apuesta por almacenar energía renovable de forma eficiente y sostenible. La diversidad de proyectos señala un camino hacia sistemas energéticos más resilientes y menos dependientes de materiales críticos, acelerando la transición global hacia fuentes limpias y renovables.

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