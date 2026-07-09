La sopa de avena, pollo y espárragos es de esas recetas que evocan hogar y mesa compartida, perfecta para los días frescos o cuando buscamos algo nutritivo y reconfortante. El aroma a pollo cocido con verduras y el toque de avena tostada invita a sentarse, dejar el apuro de lado y disfrutar de una sopa distinta.
En Argentina, este tipo de sopas suele aparecer en las mesas otoñales o invernales, como primera entrada o plato único en cenas livianas. La avena, tradicionalmente asociada al desayuno, también tiene su lugar en recetas saladas y aporta cuerpo y textura, mientras que los espárragos dan ese color y sabor fresco tan característico.
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Receta de sopa de avena, pollo y espárragos
Se trata de una sopa cremosa y ligera, elaborada con pechuga de pollo desmenuzada, avena arrollada, espárragos frescos y un sofrito base de vegetales. La avena se incorpora tostada, lo que intensifica su sabor y ayuda a espesar el caldo sin necesidad de harinas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 1 pechuga de pollo (aprox. 300 gr)
- 1 atado de espárragos frescos (aprox. 250 gr)
- 1 cebolla mediana
- 1 zanahoria
- 1 diente de ajo
- 1 puerro (parte blanca)
- 1 taza de avena arrollada (no instantánea)
- 1,2 litros de caldo de pollo (puede ser casero o de cubito)
- 2 cucharadas de aceite de oliva o girasol
- Sal y pimienta negra a gusto
- Perejil fresco picado (opcional, para servir)
Cómo hacer sopa de avena, pollo y espárragos, paso a paso
- Lavar y cortar los espárragos en trozos de 3 cm, reservando las puntas para el final.
- En una olla grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla, el puerro, el ajo y la zanahoria picados durante 5 minutos, hasta que estén tiernos.
- Incorporar la pechuga de pollo y dorar ligeramente por ambos lados.
- Agregar el caldo, tapar y cocinar a fuego bajo durante 15 minutos.
- Retirar la pechuga, desmenuzarla y reservar.
- Mientras tanto, en una sartén seca, tostar la avena a fuego medio durante 2 minutos, moviendo para evitar que se queme.
- Añadir la avena tostada y los espárragos (menos las puntas) a la olla. Cocinar 8 minutos.
- Volver a incorporar el pollo desmenuzado y las puntas de espárrago. Salpimentar.
- Cocinar 2 minutos más, hasta que las puntas estén tiernas pero verdes.
- Servir bien caliente, con perejil fresco picado por encima.
Consejos técnicos:
- Tostar la avena realza el sabor y evita que se apelmace.
- Las puntas de espárrago se agregan al final para que no pierdan color ni textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 230 kcal
- Grasas: 6 gr
- Carbohidratos: 25 gr
- Proteínas: 18 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 1 mes (preferentemente sin las puntas de espárrago, que pueden perder textura).
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