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Receta de sopa de avena, pollo y espárragos

Este tipo de sopas surge como alternativa casera y alimento reconfortante, ideal para quienes buscan sabor, salud y algo de tradición en cada cucharón

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Tazón blanco con sopa caliente de avena, trozos de pollo y espárragos verdes. Una cuchara de metal está en el tazón. Hay vapor y hierbas picadas.
Un plato humeante y nutritivo, ideal para combatir el frío con sabor casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sopa de avena, pollo y espárragos es de esas recetas que evocan hogar y mesa compartida, perfecta para los días frescos o cuando buscamos algo nutritivo y reconfortante. El aroma a pollo cocido con verduras y el toque de avena tostada invita a sentarse, dejar el apuro de lado y disfrutar de una sopa distinta.

En Argentina, este tipo de sopas suele aparecer en las mesas otoñales o invernales, como primera entrada o plato único en cenas livianas. La avena, tradicionalmente asociada al desayuno, también tiene su lugar en recetas saladas y aporta cuerpo y textura, mientras que los espárragos dan ese color y sabor fresco tan característico.

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Receta de sopa de avena, pollo y espárragos

Se trata de una sopa cremosa y ligera, elaborada con pechuga de pollo desmenuzada, avena arrollada, espárragos frescos y un sofrito base de vegetales. La avena se incorpora tostada, lo que intensifica su sabor y ayuda a espesar el caldo sin necesidad de harinas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

Atado de espárragos, diente de ajo, perejil, puerro, zanahoria, cebolla, pechugas de pollo, avena, aceite, caldo de pollo, pimienta, sal.
La combinación de avena, espárragos y pollo en una sopa reconfortante para toda la familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 pechuga de pollo (aprox. 300 gr)
  • 1 atado de espárragos frescos (aprox. 250 gr)
  • 1 cebolla mediana
  • 1 zanahoria
  • 1 diente de ajo
  • 1 puerro (parte blanca)
  • 1 taza de avena arrollada (no instantánea)
  • 1,2 litros de caldo de pollo (puede ser casero o de cubito)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva o girasol
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • Perejil fresco picado (opcional, para servir)

Cómo hacer sopa de avena, pollo y espárragos, paso a paso

  1. Lavar y cortar los espárragos en trozos de 3 cm, reservando las puntas para el final.
  2. En una olla grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla, el puerro, el ajo y la zanahoria picados durante 5 minutos, hasta que estén tiernos.
  3. Incorporar la pechuga de pollo y dorar ligeramente por ambos lados.
  4. Agregar el caldo, tapar y cocinar a fuego bajo durante 15 minutos.
  5. Retirar la pechuga, desmenuzarla y reservar.
  6. Mientras tanto, en una sartén seca, tostar la avena a fuego medio durante 2 minutos, moviendo para evitar que se queme.
  7. Añadir la avena tostada y los espárragos (menos las puntas) a la olla. Cocinar 8 minutos.
  8. Volver a incorporar el pollo desmenuzado y las puntas de espárrago. Salpimentar.
  9. Cocinar 2 minutos más, hasta que las puntas estén tiernas pero verdes.
  10. Servir bien caliente, con perejil fresco picado por encima.

Consejos técnicos:

  • Tostar la avena realza el sabor y evita que se apelmace.
  • Las puntas de espárrago se agregan al final para que no pierdan color ni textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

Un cuenco de sopa con espárragos, perejil y aceite en una mesa de madera con rebanadas de pan, una servilleta, una cuchara y platos borrosos con personas.
Sabor suave y textura cremosa: una sopa saludable que invita a volver a la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 230 kcal
  • Grasas: 6 gr
  • Carbohidratos: 25 gr
  • Proteínas: 18 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer, hasta 1 mes (preferentemente sin las puntas de espárrago, que pueden perder textura).

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