El momento ideal para pensar en la seguridad del hogar

De acuerdo con distintos informes de seguridad y estadísticas provinciales, durante diciembre y enero los robos a viviendas crecen más de un 25% respecto al resto del año

vigilancia, control, espionaje, seguridad dentro
vigilancia, control, espionaje, seguridad dentro de un departamento, hogar alquilado, alquiler (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diciembre, enero… el momento soñado para descansar, viajar, desconectarse. Pero para muchos hogares, también es el momento en que se exponen las vulnerabilidades: casas vacías, sin vigilancia constante, con señales visibles de ausencia. Por eso, antes de cerrar valijas, vale detenerse un instante y pensar: ¿qué medidas estamos dejando activas para cuidar nuestra vivienda?

En nuestro país, los meses de verano suelen venir acompañados de un aumento significativo en los delitos contra la propiedad. De acuerdo con distintos informes de seguridad y estadísticas provinciales, durante diciembre y enero los robos a viviendas crecen más de un 25% respecto al resto del año. El fenómeno no sorprende: con muchas familias de vacaciones, barrios más vacíos y rutinas alteradas, los delincuentes aprovechan las señales de ausencia que se hacen evidentes.

Según datos del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (LICIP) de la Universidad Torcuato Di Tella, casi un 29% de los hogares argentinos ha sido víctima de algún tipo de delito, y dentro de ese universo, cerca del 12% corresponde a robos en domicilios cuando sus ocupantes estaban ausentes. La tendencia se replica especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde en 2024 se registraron más de 128.000 denuncias por robos, lo que representa un incremento del 18% frente al año anterior.

Casi un 29% de los hogares fueron víctimas de algún tipo de delito, y cerca del 12% corresponde a robos en domicilios cuando sus ocupantes estaban ausentes

Las causas son múltiples, pero la oportunidad suele ser determinante: la acumulación de correspondencia o publicidad, la falta de movimiento visible y la exposición pública de los viajes en redes sociales funcionan como señales que los delincuentes “leen” con facilidad. Por eso, planificar medidas de seguridad antes de salir de vacaciones no solo es prudente, sino necesario.

¿Por qué un sistema profesional de alarma (y monitoreo)?

Contrariamente a “alguna cámara suelta”, un sistema profesional bien diseñado e instalado implica:

  • Detección temprana. Sensores de movimiento, apertura de puertas/ventanas, rotura de vidrios, detectores de movimiento, entre otros. Si se detecta una anomalía, se disparan alarmas locales y se envían señales al centro de monitoreo.
  • Disuasión visible y tangible. La sola presencia de cartelería (“Sistema de alarma activa”), sirenas, luces automáticas enlazadas al sistema pueden hacer que un intento de intrusión se detenga antes de comenzar.
  • Conexión con un centro de monitoreo 24/7. Muchas personas prefieren contratar un servicio profesional de monitoreo continuo: es decir, recibir las alarmas en una central que validará la alerta, hará una verificación (por ejemplo, revisión de cámaras) y gestionará la respuesta adecuada (avisar a una patrulla de seguridad o autoridad, contactar al cliente, etc.).
  • Autonomonitoreo / monitoreo híbrido. Para quienes desean tener control directo, el sistema puede complementar un esquema de automonitoreo: recibir notificaciones push al celular, ver cámaras en vivo, armados/desarmados remotos, programar “presencia simulada” (encender luces, activar escenas). Pero bajo un respaldo profesional, la confiabilidad es mayor.
  • Registro y evidencia. En caso de eventualidad, los sistemas profesionales suelen guardar respaldos, video verificación y rutas de eventos que ayudan en denuncias o reclamaciones de seguro.
  • Integración con otros controles. Puede integrarse con iluminación automática, persianas motorizadas, control de accesos, sensores anti-apagón, backup de energía, etc.
  • Consejos prácticos antes de partir. No dejes “señales de ausencia”: pide a alguien de confianza que recoja correspondencia, cierre ventanas, deje luces encendidas en horarios diversos.
  • Usa temporizadores o domótica para simular movimiento interior (encender/apagar luces, radio, ventiladores). No anuncies tus vacaciones en redes sociales o públicamente hasta volver.
  • Avisa al sistema de seguridad o al centro de monitoreo sobre tus fechas para que haya un seguimiento especial.
  • Haz mantenimiento previo: verificar pilas de sensores, estado de cerraduras, integridad de cables o transmisores, cámaras funcionales.
  • En zonas vulnerables o barrios con poca vigilancia, opta por esquemas de respuesta rápida (vigilancia privada, personal de ronda, enlaces con vecinos).

El autor es Director Ejecutivo de Garnet Technology

