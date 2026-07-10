Qué cortes elegir y cómo hacer un asado mundialista perfecto: los consejos de una experta en carnes

Victoria Vago recomendó elegir cortes de cocción rápida para preparar un asado mundialista antes del partido de la Selección en el Mundial 2026

En plena cuenta regresiva para el próximo partido de la Selección en el que se medirá ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Victoria Vago compartió sus secretos para preparar un asado mundialista sin perder tiempo frente a la parrilla. La especialista en carnes visitó Infobae al Regreso y explicó qué cortes elegir, cómo cocinarlos y cuáles son los errores más frecuentes a la hora de hacer fuego.

“Para el asado de mañana, que seguro estamos todos ansiosos, lo mejor es elegir cortes que se hacen rápido”, aseguró Vago durante la charla con Gonzalo Aziz. Su primera recomendación fue el asado banderita, un corte que, según explicó, combina sabor y velocidad de cocción.

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Los cortes que recomienda Victoria Vago para un asado mundialista

“Pedile a tu carnicero asado banderita, que es el costillar cortado fino. Es rápido y sale siempre bien”, explicó la especialista. Para quienes buscan una alternativa diferente, también sugirió el bife ancho: “Es el ojo de bife con hueso y tapa, en versión bife y cortado relativamente fino”.

El bife ancho, la marucha, el vacío fino y el matambrito de cerdo integran la selección de cortes para un asado mundialista rápida y sabroso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de su selección también incluyó la marucha, conocida internacionalmente como flat iron. “Es el segundo corte más tierno de la media res después del lomo y tiene un sabor espectacular”, destacó.

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La lista se completa con el bife de vacío o vacío fino y el matambrito de cerdo, dos opciones que, según Vago, funcionan muy bien para una jornada en la que la prioridad es disfrutar rápido de la parrilla. “El vacío fino se cocina rápido y acepta todos los puntos: si lo hacés jugoso o cocido va a estar bueno igual”, señaló.

Además, recomendó prestar atención a cortes menos habituales: “La entraña se saca con cuchillo directamente, está pegada a las costillas y es una de las delicias que hay que pedir”.

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El bife ancho, la marucha, el vacío fino y el matambrito de cerdo integran la selección de cortes para un asado mundialista rápida y sabroso

Cinco claves para un asado rápido y sin errores

Más allá de la elección de la carne, Vago remarcó que la organización es fundamental. El primer paso, según explicó, es preparar el fuego con tiempo: “Por lo menos una hora antes de poner la carne. Eso es difícil de apurar”.

El segundo consejo fue evitar llevar la carne directamente de la heladera a la parrilla. “Hay que atemperarla, porque si va fría demora más la cocción y cuesta llegar al punto justo”, explicó.

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Respecto de la sal, la especialista planteó una postura flexible: “Si son cortes finos, podés salar antes, durante o después. Va a quedar bien de las tres maneras”.

La especialista sostuvo que en cortes finos la sal puede agregarse antes, durante o después de la cocción sin alterar el resultado del asado (AP Foto/Julio Cortez)

El tercer y cuarto paso tienen que ver con el momento posterior a la cocción: dejar descansar la carne unos minutos antes de cortarla y hacerlo siempre en contra del sentido de la fibra. “Cinco minutos antes de cortar para que no pierda tanto líquido”, recomendó.

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Sobre los condimentos, Vago contó que con el tiempo fue reduciendo su uso: “Soy cada vez más talibán, ni sal le estoy poniendo. Es parte del entrenamiento como sommelier de carne, donde todo se cata sin sal ni grasa”.

De la política a la carnicería: la historia detrás de su vínculo con la carne

Durante la entrevista, Vago también repasó cómo llegó a convertirse en una referente del mundo de la carne. “Empecé trabajando en administración pública, renuncié y me puse a trabajar en una carnicería. El primer día aprendí a hacer lever y el segundo, morcilla”, recordó.

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Victoria Vago recomendó elegir cortes de cocción rápida para preparar un asado mundialista antes del partido de la Selección en el Mundial 2026 (Infobae en Vivo)

Actualmente asesora a restaurantes y frigoríficos, además de trabajar junto a una marca de carnes. En ese recorrido, destacó el crecimiento de la presencia femenina en un rubro históricamente asociado a los hombres.

“Mi trabajo principal es con una marca de carnes, también asesoro un restaurante y pronto una carnicería que todavía no abrió. Es un montón, pero es una hermosa sensación”, contó.

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