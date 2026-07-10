Tendencias

Receta de buñuelos de coliflor, rápida y fácil

Una preparación sencilla y versátil permite integrarlos a la mesa diaria, logrando bocados dorados en pocos minutos

Guardar
Google icon
Una pila de buñuelos redondos y dorados con trozos de coliflor, sal gruesa y hojas de cilantro, desprendiendo vapor, junto a un cuenco con salsa verde.
Buñuelos de coliflor calientes y recién hechos se presentan en una tabla de madera junto a un recipiente con salsa verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los buñuelos de coliflor forman parte de la cocina cotidiana y destacan por su sencillez en la preparación, así como por la variedad de usos que ofrecen en la mesa. Esta preparación permite aprovechar la coliflor disponible, optimizar recursos en el hogar y promover una alimentación equilibrada.

La incorporación de platos a base de verduras contribuye al bienestar general, además de facilitar la inclusión de nutrientes esenciales en la dieta diaria, como vitaminas, minerales y fibra.

PUBLICIDAD

Receta de buñuelos de coliflor

La elaboración de los buñuelos de coliflor no requiere técnicas complejas ni utensilios especializados, lo que los vuelve accesibles para cualquier persona interesada en sumar recetas prácticas y nutritivas al repertorio gastronómico. El primer paso consiste en disponer de coliflor cocida, cortada en piezas pequeñas y enfriada previamente.

Luego, se procede a mezclar huevos y harina para obtener una estructura consistente, e incorporar ajo y perejil para aportar aroma y sabor. Esta mezcla se completa con sal, pimienta y otros condimentos según la preferencia de cada hogar, permitiendo ajustar el perfil de sabor.

PUBLICIDAD

Una vez integrados todos los ingredientes, se busca lograr una preparación uniforme, cuidando que la textura resulte adecuada para la fritura. El proceso de cocción se realiza en aceite caliente, donde se vierten pequeñas porciones de la mezcla para garantizar una fritura uniforme. El resultado final es un exterior dorado y crujiente, con un interior blando que mantiene la humedad característica de la coliflor. Al retirar los buñuelos del aceite, se recomienda colocarlos sobre papel absorbente para minimizar el contenido graso.

Esta receta representa una opción versátil, adaptable a diferentes momentos del día y a diversas preferencias alimentarias, manteniendo una propuesta económica, funcional y sencilla de integrar en la rutina diaria. Además, la preparación puede ajustarse en cantidad y tamaño según la ocasión, lo que facilita su inclusión en todo tipo de comidas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 1 coliflor mediana (aprox. 700 g)
  • 2 huevos
  • 4 cucharadas soperas de harina 0000
  • 1 diente de ajo picado (opcional)
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aceite para freír
Diez buñuelos de coliflor dorados en una bandeja con papel de horno, uno partido muestra queso fundido y vapor. Al lado, un tazón con salsa y cilantro.
Una bandeja con buñuelos de coliflor recién horneados desprende vapor y expone el queso fundido en su interior, acompañada de un recipiente con salsa y cilantro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer buñuelos de coliflor, paso a paso

  1. Separar la coliflor en flores pequeñas, lavar y hervir en agua con sal durante 8 a 10 minutos, hasta lograr que esté tierna pero sin desarmarse. Escurrir y dejar enfriar.
  2. Picar la coliflor en trozos chicos, sin convertir en puré.
  3. Batir los huevos en un bol y agregar la harina. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea.
  4. Incorporar la coliflor picada, el ajo y el perejil. Salpimentar.
  5. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Sumar 1 cucharada más de harina si la mezcla resulta muy líquida.
  6. Calentar abundante aceite en una sartén; el aceite debe estar bien caliente, sin humear, para evitar que los buñuelos absorban demasiado aceite.
  7. Tomar la mezcla con una cuchara y verter porciones en el aceite. No llenar demasiado la sartén, para permitir una cocción pareja.
  8. Freír de ambos lados hasta dorar. Retirar y colocar sobre papel absorbente.
  9. Servir calientes, solos o con queso rallado por encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta permite obtener aproximadamente 12 buñuelos, lo que equivale a 3 a 4 porciones ideales para compartir.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 140 kcal
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Proteínas: 6 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, los buñuelos se conservan hasta 3 días en un recipiente hermético. Se pueden congelar ya cocidos por un período de hasta 2 meses. Para recalentar, conviene utilizar horno o sartén y así preservar su crocancia original.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasÚltimas noticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tate McRae, la estrella pop que sorprendió en el Mundial: su historia y estilo

La cantante canadiense, de 23 años, fue la encargada de entrar al campo con la pelota oficial en el partido entre España y Bélgica. Su presencia atrajo la atención de buena parte de la audiencia

Tate McRae, la estrella pop que sorprendió en el Mundial: su historia y estilo

Ciudades que cuidan: cómo diseñar entornos urbanos pensando en el autismo

Las rutinas diarias suelen implicar desafíos silenciosos para muchas familias, pero una reciente iniciativa invita a repensar la manera en que se planifican y experimentan los espacios compartidos, con el objetivo de favorecer la inclusión y el bienestar de toda la comunidad

Ciudades que cuidan: cómo diseñar entornos urbanos pensando en el autismo

La vitamina C intravenosa puede ser una aliada en el tratamiento de lesiones graves

Científicos del Reino Unido analizaron seis trabajos con 5.171 pacientes y encontraron que las dosis altas del compuesto se asocian con menos muertes, menos infecciones graves y días de internación más cortos. Qué aclararon

La vitamina C intravenosa puede ser una aliada en el tratamiento de lesiones graves

Por qué aumenta el cáncer colorrectal en menores de 50 años: todo lo que hay que saber para prevenir

Los tumores de colon y recto dejaron de ser una enfermedad exclusiva de personas mayores. A qué síntomas estar atento y las claves para reducir el riesgo

Por qué aumenta el cáncer colorrectal en menores de 50 años: todo lo que hay que saber para prevenir

Descubrieron en Uruguay un dinosaurio gigante de 83 millones de años y lo llamaron “el protector”

Científicos identificaron a la nueva especie de titanosaurio a partir de dos vértebras de la cola halladas por pescadores a orillas del río Uruguay. Por qué los resultados de su estudio cambia lo que se sabía sobre la fauna prehistórica del país y sobre la antigüedad de las rocas donde aparecieron los fósiles

Descubrieron en Uruguay un dinosaurio gigante de 83 millones de años y lo llamaron “el protector”

DEPORTES

Un antiguo verdugo de la selección argentina le apuntó a Suiza por su desmedido respeto a Lionel Messi

Un antiguo verdugo de la selección argentina le apuntó a Suiza por su desmedido respeto a Lionel Messi

El gol de España sobre la hora para eliminar a Bélgica y enfrentar a Francia en las semifinales del Mundial 2026

“Tal vez hace 10 años”: el divertido intercambio entre Djokovic y el público en su derrota contra Sinner en Wimbledon

Tras la clasificación de España ante Bélgica, así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

El desgarrador llanto de Thibaut Courtois tras salir lesionado ante España en los cuartos de final del Mundial

TELESHOW

Julieta Prandi desmintió su separación de Emanuel Ortega: “Me molesta dar explicaciones”

Julieta Prandi desmintió su separación de Emanuel Ortega: “Me molesta dar explicaciones”

Caro Calvagni organizó una sesión de yoga en la playa de Miami junto a Rocío Guirao Díaz

Wanda Nara, de viaje con cuatro de sus hijos: cuál fue el destino elegido

El divertido desafío del idioma entre Maxi López y Daniela Christiansson: “Esa palabra es muy difícil”

Cantó un clásico de Rodrigo Bueno y recibió un gran elogio de La Mona Jiménez: “Sus temas son muy difíciles”

INFOBAE AMÉRICA

Combustibles registrarán nueva rebaja de precios desde el lunes en Honduras

Combustibles registrarán nueva rebaja de precios desde el lunes en Honduras

La exposición «Cartografías de la memoria» se mantiene abierta en el Centro Cultural de España en El Salvador

Gobierno de Guatemala reunió al Gabinete Social para ampliar la estrategia Mano a Mano en 114 municipios

Polémica en San José: reglamento regularía la vida nocturna en la capital de Costa Rica y desata críticas de comerciantes y artistas

Autoridades salvadoreñas eliminan más de 64 mil gramos de estupefacientes, valorados en más de 357 mil dólares