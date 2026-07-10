Receta de buñuelos de coliflor, rápida y fácil

Buñuelos de coliflor calientes y recién hechos se presentan en una tabla de madera junto a un recipiente con salsa verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los buñuelos de coliflor forman parte de la cocina cotidiana y destacan por su sencillez en la preparación, así como por la variedad de usos que ofrecen en la mesa. Esta preparación permite aprovechar la coliflor disponible, optimizar recursos en el hogar y promover una alimentación equilibrada.

La incorporación de platos a base de verduras contribuye al bienestar general, además de facilitar la inclusión de nutrientes esenciales en la dieta diaria, como vitaminas, minerales y fibra.

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Receta de buñuelos de coliflor

La elaboración de los buñuelos de coliflor no requiere técnicas complejas ni utensilios especializados, lo que los vuelve accesibles para cualquier persona interesada en sumar recetas prácticas y nutritivas al repertorio gastronómico. El primer paso consiste en disponer de coliflor cocida, cortada en piezas pequeñas y enfriada previamente.

Luego, se procede a mezclar huevos y harina para obtener una estructura consistente, e incorporar ajo y perejil para aportar aroma y sabor. Esta mezcla se completa con sal, pimienta y otros condimentos según la preferencia de cada hogar, permitiendo ajustar el perfil de sabor.

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Una vez integrados todos los ingredientes, se busca lograr una preparación uniforme, cuidando que la textura resulte adecuada para la fritura. El proceso de cocción se realiza en aceite caliente, donde se vierten pequeñas porciones de la mezcla para garantizar una fritura uniforme. El resultado final es un exterior dorado y crujiente, con un interior blando que mantiene la humedad característica de la coliflor. Al retirar los buñuelos del aceite, se recomienda colocarlos sobre papel absorbente para minimizar el contenido graso.

Esta receta representa una opción versátil, adaptable a diferentes momentos del día y a diversas preferencias alimentarias, manteniendo una propuesta económica, funcional y sencilla de integrar en la rutina diaria. Además, la preparación puede ajustarse en cantidad y tamaño según la ocasión, lo que facilita su inclusión en todo tipo de comidas.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

1 coliflor mediana (aprox. 700 g)

2 huevos

4 cucharadas soperas de harina 0000

1 diente de ajo picado (opcional)

2 cucharadas de perejil fresco picado

Sal y pimienta a gusto

Aceite para freír

Una bandeja con buñuelos de coliflor recién horneados desprende vapor y expone el queso fundido en su interior, acompañada de un recipiente con salsa y cilantro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer buñuelos de coliflor, paso a paso

Separar la coliflor en flores pequeñas, lavar y hervir en agua con sal durante 8 a 10 minutos, hasta lograr que esté tierna pero sin desarmarse. Escurrir y dejar enfriar. Picar la coliflor en trozos chicos, sin convertir en puré. Batir los huevos en un bol y agregar la harina. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea. Incorporar la coliflor picada, el ajo y el perejil. Salpimentar. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Sumar 1 cucharada más de harina si la mezcla resulta muy líquida. Calentar abundante aceite en una sartén; el aceite debe estar bien caliente, sin humear, para evitar que los buñuelos absorban demasiado aceite. Tomar la mezcla con una cuchara y verter porciones en el aceite. No llenar demasiado la sartén, para permitir una cocción pareja. Freír de ambos lados hasta dorar. Retirar y colocar sobre papel absorbente. Servir calientes, solos o con queso rallado por encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta permite obtener aproximadamente 12 buñuelos, lo que equivale a 3 a 4 porciones ideales para compartir.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 140 kcal

Grasas: 7 g

Carbohidratos: 14 g

Proteínas: 6 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, los buñuelos se conservan hasta 3 días en un recipiente hermético. Se pueden congelar ya cocidos por un período de hasta 2 meses. Para recalentar, conviene utilizar horno o sartén y así preservar su crocancia original.

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