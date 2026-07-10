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Tate McRae, la estrella pop que sorprendió en el Mundial: su historia y estilo

La cantante canadiense, de 23 años, fue la encargada de entrar al campo con la pelota oficial en el partido entre España y Bélgica. Su presencia atrajo la atención de buena parte de la audiencia

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La estrella pop, que cumplió 23 años este mes, llevó la pelota en el partido que terminó en victoria de España sobre Bélgica (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
La estrella pop, que cumplió 23 años este mes, llevó la pelota en el partido que terminó en victoria de España sobre Bélgica (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La aparición de Tate McRae este viernes en el partido que España venció a Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más difundidas de la jornada. La cantante canadiense fue la encargada de entrar al campo con la pelota oficial y su presencia atrajo la atención de buena parte de la audiencia global.

“¿Quién es?“, fue la pregunta que se repitió en más de un futbolero que estaba frente a la pantalla. Tate Rosner McRae nació en Calgary, Canadá, y a sus 23 años ya figura entre los nombres consolidados del pop internacional. Su recorrido artístico empezó antes de su salto como cantante, con una primera etapa ligada a la danza.

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Su presencia sobre el escenario no solo se mide por su voz y sus canciones, sino también por una estética que fusiona sensualidad, riesgo y sofisticación (REUTERS/Brendan Mcdermid)
Su presencia sobre el escenario no solo se mide por su voz y sus canciones, sino también por una estética que fusiona sensualidad, riesgo y sofisticación (REUTERS/Brendan Mcdermid)

En 2016, se convirtió en la primera canadiense en alcanzar la final del programa estadounidense So You Think You Can Dance. Ese paso la dio a conocer por su trabajo como bailarina y le abrió espacio en esa escena.

Más tarde, McRae volcó esa proyección en la música y en 2017 lanzó la serie Create With Tate en YouTube. Allí compartía canciones originales grabadas desde su habitación.

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Una de esas composiciones, “One Day”, superó las 40 millones de reproducciones cuando ella tenía 14 años. Ese impulso la acercó a la industria discográfica y, en 2019, firmó contrato con RCA Records.

Con los EP All the Things I Never Said (2020) y Too Young to Be Sad (2021), la artista afianzó su lugar entre las nuevas voces del pop. Su nombre empezó a ganar peso por la música y también por una imagen pública cada vez más definida.

La imagen que dejó ahora en la previa del España-Bélgica vuelve a conectar esa trayectoria artística y estética con un escaparate de alcance mundial.

Un estilo que también impone tendencia

Más allá del escenario, Tate McRae construyó una identidad visual vinculada a la moda pop. Su estilo reúne siluetas ajustadas, transparencias y materiales como vinilo, encaje y brillos.

También aparecen con frecuencia cortes marcados, aberturas, pedrería y detalles metálicos. A eso suma accesorios llamativos y un maquillaje de acabado natural que acompaña una imagen fresca y segura.

Entre sus looks más comentados aparece el vestido strapless de vinilo burdeos que llevó en los Billboard Women in Music Awards 2026 en Los Ángeles. El diseño tenía silueta entallada, largo midi, escote corazón y un detalle de flor en el busto.

El vestido de vinilo burdeos que usó la cantante este año en los Billboard Women in Music Awards, en Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)
El vestido de vinilo burdeos que usó la cantante este año en los Billboard Women in Music Awards, en Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la Met Gala 2026 eligió un vestido dorado ajustado de encaje semitransparente, con motivos de hojas en los tirantes y el busto. La falda terminaba en volantes con detalles metálicos y una pequeña cola.

El impactante vestido dorado de encaje que eligió para la Met Gala 2026 (REUTERS/Daniel Cole)
El impactante vestido dorado de encaje que eligió para la Met Gala 2026 (REUTERS/Daniel Cole)

Para el after party de los Premios Oscar 2026 de Vanity Fair, apareció con un vestido rojo largo, escote pronunciado y aberturas geométricas bajo el busto. El diseño presentaba tirantes anchos y una falda fluida de corte sirena.

Para una alfombra gris de Vanity Fair, lució un vestido rojo con aberturas (REUTERS/Danny Moloshok)
Para una alfombra gris de Vanity Fair, lució un vestido rojo con aberturas (REUTERS/Danny Moloshok)

En los Grammy 2026, en cambio, vistió un conjunto negro con corsé sin tirantes, falda larga con flecos y guantes largos de satén negro. En la gala Time100 Next 2025 llevó un vestido nude con tirantes finos, transparencias y pedrería plateada dispuesta en líneas diagonales y verticales.

El corset sin tirantes y la falda larga texturizada en la ceremonia de los Grammy 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)
El corset sin tirantes y la falda larga texturizada en la ceremonia de los Grammy 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La falda de gasa de ese diseño tenía una cola leve y el maquillaje se mantuvo en tonos cálidos. Otra de sus imágenes destacadas llegó en los MTV Video Music Awards 2025, donde apareció con un body negro de manga larga y transparencias en el torso, medias negras y stilettos al tono.

La estructura de tirantes finos y la gasa con cola ligera en la gala Time100 Next en 2025 (REUTERS/Eduardo Muñoz)
La estructura de tirantes finos y la gasa con cola ligera en la gala Time100 Next en 2025 (REUTERS/Eduardo Muñoz)

En otra aparición de esa misma entrega apostó por un vestido blanco translúcido de tirantes finos, con corte tipo bikini y falda larga vaporosa. Su repertorio estilístico también incluyó un vestido negro de tirantes gruesos, escote estructurado y abertura lateral en la premiere de la película de Fórmula 1 en 2025.

El corte tipo bikini y la falda vaporosa en otro look para los MTV VMA 2025 (REUTERS/Kylie Cooper)
El corte tipo bikini y la falda vaporosa en otro look para los MTV VMA 2025 (REUTERS/Kylie Cooper)

Para la portada de la revista Paper, posó con un vestido azul celeste satinado, escote asimétrico, una gran abertura en la falda y sandalias doradas de tiras. Ese recorrido se completó con un minivestido negro de encaje con transparencias, mangas largas y cuello cerrado, que usó en una alfombra negra de MTV en 2024.

Tate McRae en PAPER
Vestido azul celeste satinado, la abertura amplia y el escote asimétrico para la portada de la revista Paper

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