Receta de tarta de zanahoria con harina de avena, rápida y fácil

El relleno de la tarta de zanahoria combina zanahoria, cebolla, huevo, crema y queso para lograr una preparación firme y suave - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cocina argentina, la tarta salada es una institución. Aparece en almuerzos de semana, viandas escolares, cenas livianas y reuniones familiares. Cuando el relleno es de zanahoria, el resultado es una preparación suave, dulzona de manera natural y con un color que entra por los ojos antes de llegar al plato.

Lo que hace diferente a esta versión es su masa. En lugar de la harina de trigo tradicional, se prepara con harina de avena, que aporta un sabor más tostado y una textura ligeramente más rústica. El resultado es una tarta con más fibra, más saciedad y el mismo espíritu casero de siempre.

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La zanahoria como protagonista del relleno no es tan común como la espinaca o el zapallito, pero quienes la prueban no vuelven atrás. Combinada con cebolla, huevo y queso, da un relleno cremoso y aromático que funciona tanto tibia recién salida del horno como fría al día siguiente.

Una opción ideal para quienes buscan incorporar más verduras a la dieta sin complicarse demasiado en la cocina. Con ingredientes simples y menos de una hora de trabajo, sale una tarta que alcanza para toda la familia.

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Receta de tarta de zanahoria con harina de avena

Se trata de una tarta salada con masa casera elaborada con harina de avena, manteca y agua fría, que se rellena con un preparado de zanahoria rallada o en cubos, cebolla rehogada, huevos, crema y queso rallado. Se cocina en horno moderado hasta que la masa queda dorada y el relleno firme.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 35 minutos

Ingredientes

Para la masa:

200 gr de harina de avena

80 gr de manteca fría, cortada en cubos

1 pizca de sal

4 a 5 cucharadas de agua fría

Para el relleno:

4 zanahorias medianas (aproximadamente 400 gr), ralladas gruesas

1 cebolla mediana, picada fina

2 huevos

100 cc de crema de leche

100 gr de queso cremoso o queso fresco

3 cucharadas de queso rallado

1 cucharada de aceite de girasol

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

1 huevo batido para pintar (opcional)

La receta de tarta de zanahoria con harina de avena se prepara en 55 minutos con una masa casera y un relleno cremoso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de zanahoria con harina de avena, paso a paso

Precalentar el horno a 180℃ (moderado). Enmantecar una tartera de 24 cm de diámetro. Preparar la masa: colocar la harina de avena y la sal en un bol. Agregar la manteca fría en cubos y frotar con las yemas de los dedos hasta obtener un arenado grueso. La manteca debe estar bien fría para lograr una masa tierna y que no se desarme. Incorporar el agua fría de a cucharadas, mezclando apenas hasta que la masa se una en un bollo. No amasar en exceso. Estirar la masa entre 2 hojas de papel manteca hasta lograr un disco algo más grande que la tartera. Forrar la base y los bordes del molde. Pinchar la base con un tenedor y reservar en la heladera mientras se prepara el relleno. Calentar el aceite en una sartén a fuego medio. Rehogar la cebolla durante 5 minutos hasta que esté transparente. Agregar la zanahoria rallada, salpimentar y cocinar 5 minutos más, revolviendo, hasta que pierda el exceso de humedad. Retirar del fuego y dejar entibiar. En un bol, batir los huevos con la crema de leche. Incorporar el queso cremoso, el queso rallado y una pizca de nuez moscada. Mezclar bien. Sumar la zanahoria con la cebolla a la mezcla de huevos y queso. Integrar todo. Volcar el relleno sobre la masa fría y emparejar la superficie. Pintar los bordes con huevo batido si se desea un acabado más dorado. Llevar al horno durante 35 minutos. El relleno debe quedar firme al tacto y la masa bien dorada en los bordes. Si la superficie se dora demasiado rápido, cubrir con papel aluminio los últimos 10 minutos. Retirar del horno y dejar reposar al menos 10 minutos antes de cortar. Servir tibia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones como plato principal o 8 porciones como entrada o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Grasas: 17 gr

Carbohidratos: 22 gr

Proteínas: 9 gr

Fibra: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 4 días bien tapada con film o en un recipiente hermético. Conviene recalentar en horno o sartén para que la masa recupere su textura.

En freezer: hasta 2 meses. Se puede freezar entera o por porciones, bien envuelta en film y papel aluminio. Descongelar en heladera durante la noche y calentar en horno a 160 ℃ durante 15 minutos.