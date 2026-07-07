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Receta de tarta de zanahoria con harina de avena, rápida y fácil

La preparación lleva una base casera con manteca y un relleno cremoso con cebolla, huevos y queso, ideal para resolver un almuerzo familiar sin pasar horas frente al horno

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Tarta de zanahoria con masa de avena en tabla de madera, varias porciones en platos, cuenco con zanahorias, frascos con copos de avena y vaso de agua.
El relleno de la tarta de zanahoria combina zanahoria, cebolla, huevo, crema y queso para lograr una preparación firme y suave - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cocina argentina, la tarta salada es una institución. Aparece en almuerzos de semana, viandas escolares, cenas livianas y reuniones familiares. Cuando el relleno es de zanahoria, el resultado es una preparación suave, dulzona de manera natural y con un color que entra por los ojos antes de llegar al plato.

Lo que hace diferente a esta versión es su masa. En lugar de la harina de trigo tradicional, se prepara con harina de avena, que aporta un sabor más tostado y una textura ligeramente más rústica. El resultado es una tarta con más fibra, más saciedad y el mismo espíritu casero de siempre.

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La zanahoria como protagonista del relleno no es tan común como la espinaca o el zapallito, pero quienes la prueban no vuelven atrás. Combinada con cebolla, huevo y queso, da un relleno cremoso y aromático que funciona tanto tibia recién salida del horno como fría al día siguiente.

Una opción ideal para quienes buscan incorporar más verduras a la dieta sin complicarse demasiado en la cocina. Con ingredientes simples y menos de una hora de trabajo, sale una tarta que alcanza para toda la familia.

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Receta de tarta de zanahoria con harina de avena

Se trata de una tarta salada con masa casera elaborada con harina de avena, manteca y agua fría, que se rellena con un preparado de zanahoria rallada o en cubos, cebolla rehogada, huevos, crema y queso rallado. Se cocina en horno moderado hasta que la masa queda dorada y el relleno firme.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

Para la masa:

  • 200 gr de harina de avena
  • 80 gr de manteca fría, cortada en cubos
  • 1 pizca de sal
  • 4 a 5 cucharadas de agua fría

Para el relleno:

  • 4 zanahorias medianas (aproximadamente 400 gr), ralladas gruesas
  • 1 cebolla mediana, picada fina
  • 2 huevos
  • 100 cc de crema de leche
  • 100 gr de queso cremoso o queso fresco
  • 3 cucharadas de queso rallado
  • 1 cucharada de aceite de girasol
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
  • 1 huevo batido para pintar (opcional)
Una tarta salada redonda con relleno anaranjado y trozos blancos de queso, decorada con cebollino picado, sobre una tabla de madera en una mesa de madera.
La receta de tarta de zanahoria con harina de avena se prepara en 55 minutos con una masa casera y un relleno cremoso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de zanahoria con harina de avena, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180℃ (moderado). Enmantecar una tartera de 24 cm de diámetro.
  2. Preparar la masa: colocar la harina de avena y la sal en un bol. Agregar la manteca fría en cubos y frotar con las yemas de los dedos hasta obtener un arenado grueso. La manteca debe estar bien fría para lograr una masa tierna y que no se desarme.
  3. Incorporar el agua fría de a cucharadas, mezclando apenas hasta que la masa se una en un bollo. No amasar en exceso.
  4. Estirar la masa entre 2 hojas de papel manteca hasta lograr un disco algo más grande que la tartera. Forrar la base y los bordes del molde. Pinchar la base con un tenedor y reservar en la heladera mientras se prepara el relleno.
  5. Calentar el aceite en una sartén a fuego medio. Rehogar la cebolla durante 5 minutos hasta que esté transparente.
  6. Agregar la zanahoria rallada, salpimentar y cocinar 5 minutos más, revolviendo, hasta que pierda el exceso de humedad. Retirar del fuego y dejar entibiar.
  7. En un bol, batir los huevos con la crema de leche. Incorporar el queso cremoso, el queso rallado y una pizca de nuez moscada. Mezclar bien.
  8. Sumar la zanahoria con la cebolla a la mezcla de huevos y queso. Integrar todo.
  9. Volcar el relleno sobre la masa fría y emparejar la superficie. Pintar los bordes con huevo batido si se desea un acabado más dorado.
  10. Llevar al horno durante 35 minutos. El relleno debe quedar firme al tacto y la masa bien dorada en los bordes. Si la superficie se dora demasiado rápido, cubrir con papel aluminio los últimos 10 minutos.
  11. Retirar del horno y dejar reposar al menos 10 minutos antes de cortar. Servir tibia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones como plato principal o 8 porciones como entrada o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 17 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 9 gr
  • Fibra: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • En heladera: hasta 4 días bien tapada con film o en un recipiente hermético. Conviene recalentar en horno o sartén para que la masa recupere su textura.
  • En freezer: hasta 2 meses. Se puede freezar entera o por porciones, bien envuelta en film y papel aluminio. Descongelar en heladera durante la noche y calentar en horno a 160 ℃ durante 15 minutos.

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