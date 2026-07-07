Receta de sopa de espárragos cremosa, rápida y fácil

La sopa de espárragos se consume en la gastronomía argentina durante los meses más frescos del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sopa cremosa de espárragos ocupa un lugar destacado en la gastronomía argentina durante los meses más frescos del año. Se trata de una preparación que combina practicidad y valor nutricional, y que aprovecha la llegada de la planta fresca, cuyo cultivo se concentra principalmente en las regiones pampeanas y en algunas zonas de Cuyo y el sur del país.

El proceso de elaboración parte de la selección de espárragos frescos, que aportan un sabor delicado y matices herbáceos. Tras una cocción breve, que permite conservar su color y textura, la planta se integra con una base de caldo suave y crema, generando una textura aterciopelada. El resultado es una sopa de sabor equilibrado, en la que predominan las notas vegetales, suavizadas por la untuosidad de los lácteos.

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Esta receta se adapta a diferentes variantes: puede incluir cebolla, puerro o papa para aportar cuerpo, o enriquecerse con hierbas como el perejil o el cebollino. Generalmente se sirve caliente y puede acompañarse con pan casero o crutones, constituyendo una opción reconfortante para almuerzos y cenas. La sopa cremosa representa una alternativa sencilla y versátil dentro del repertorio de platos hogareños, valorada tanto por su aporte de fibra y vitaminas como por su capacidad para integrarse a menús familiares y cotidianos.

Receta de sopa de espárragos cremosa

La sopa de espárragos cremosa se caracteriza por su método de cocción simple y la armonía de sus sabores. Suele iniciarse con un salteado breve de vegetales aromáticos, como ajo o cebolla, que realzan el perfil de la planta antes de sumar el caldo. Tras la cocción, la mezcla se procesa hasta obtener una textura homogénea y sin grumos, a la que se incorpora la crema de leche para lograr una consistencia suave y sedosa.

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El resultado es una preparación de color verde claro, que puede finalizarse con detalles como puntas de espárrago, semillas tostadas o gotas de aceite de oliva. Se trata de una propuesta que además de ser ligera, aporta fibra, vitaminas y minerales, y admite variantes como la inclusión de quesos suaves o frutos secos, brindando así nuevas dimensiones de sabor y textura.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

500 gr de espárragos frescos

1 cebolla chica

1 papa mediana

1 diente de ajo

750 ml de caldo de verduras o de pollo

150 ml de crema de leche

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

La receta de sopa de espárragos usa espárragos frescos, caldo suave y crema de leche para lograr una textura homogénea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer sopa de espárragos cremosa, paso a paso

Lavar y cortar los espárragos: Separar las puntas y reservarlas. Cortar el resto en trozos pequeños. Pelar y picar la cebolla, el ajo y la papa en cubos chicos. Calentar el aceite en una cacerola, agregar la cebolla y el ajo, y saltear hasta que estén transparentes. Incorporar la papa y los tallos de espárrago (no las puntas). Mezclar y rehogar 2 minutos. Añadir el caldo caliente y una pizca de sal. Cocinar a fuego medio durante 10 minutos o hasta que la papa esté tierna. Agregar las puntas de espárrago y cocinar 3 minutos más. Procesar todo (con mixer o licuadora) hasta lograr una crema lisa. Volver la sopa a la olla, sumar la crema de leche y calentar 1-2 minutos más sin hervir. Rectificar sal, pimienta y agregar una pizca de nuez moscada. Servir bien caliente, con un chorrito de crema extra y pan tostado.

Consejos técnicos importantes:

No hervir la crema, solo calentar para evitar que se corte.

Si la sopa queda muy espesa, sumar un poco más de caldo caliente.

Las puntas de espárrago deben quedar verdes y tiernas, no sobrecocer.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 170

Grasas: 8 gr

Carbohidratos: 19 gr

Proteínas: 5 gr

Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados en la preparación, como así también las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. Se puede congelar hasta 2 meses, sin la crema (agregarla al recalentar).