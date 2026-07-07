Cómo retirar el papel tapiz sin dañar la pared: 4 maneras fáciles y seguras

Retirar el papel tapiz requiere elegir el método según el tipo de pared y el adhesivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retirar el papel tapiz puede transformarse en una tarea sencilla si se siguen cuatro métodos principales y ciertas precauciones. Cada técnica se adapta a diferentes tipos de papel y pared, por lo que elegir la adecuada es clave para evitar daños estructurales y obtener un buen acabado.

Antes de comenzar, es imprescindible preparar el espacio: hay que cubrir el piso y los zócalos con plástico, cartón o toallas, y despejar la pared de objetos colgantes, repisas y tapas de tomacorrientes o interruptores.

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Además, si la pintura mural es anterior a 1978, se recomienda utilizar mascarilla N95 como medida sanitaria por la posible presencia de plomo.

1. Uso del vaporizador para despegar papel tapiz

El vaporizador ablanda el pegamento y facilita el desprendimiento en papeles antiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método con vaporizador resulta eficaz en papeles antiguos, muy adheridos o colocados sobre paredes de yeso. Para emplearlo, se acopla la placa al aparato, se llena el depósito hasta la marca y se enciende.

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Una vez que genera suficiente vapor, se apoya la placa sobre una sección de la pared y se acciona el gatillo durante unos 15 a 20 segundos.

Al retirar la placa, debe despegarse la zona tratada con ayuda de una espátula. Si el adhesivo persiste, se repite la aplicación hasta que todo el papel se retire.

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Trabajar por secciones pequeñas ayuda a controlar el avance y el acabado final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para eliminar los restos de pegamento, se vuelve a aplicar vapor y se limpia con una esponja húmeda. Si el material no se afloja fácilmente, conviene perforar previamente la superficie para facilitar la penetración del vapor.

Nunca se debe rellenar el vaporizador estando caliente; hay que esperar a que se enfríe completamente para evitar quemaduras.

2. Mezcla de agua con vinagre o suavizante para telas

La mezcla de agua con vinagre o suavizante funciona como alternativa doméstica accesible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para papeles desprendibles o temporales, una mezcla casera de agua con vinagre blanco o suavizante ofrece buenos resultados. Se prepara en un atomizador una solución de partes iguales de agua y vinagre o tres partes de agua por una de suavizante.

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La solución se rocía generosamente sobre el papel hasta empaparlo. Cuando el material comienza a separarse, se utiliza una espátula para desprenderlo. Si el papel sigue adherido, se recomienda humedecer la zona nuevamente antes de insistir con la herramienta.

Esta técnica es sencilla y resulta adecuada para quienes se inician en este tipo de trabajos, ya que utiliza productos de uso doméstico y no requiere equipamiento especial.

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3. Removedor líquido específico para papel tapiz

Los removedores líquidos requieren tiempo de acción para penetrar y despegar el material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El removedor líquido se aplica con rociador o esponja sobre pequeñas áreas. Se debe dejar actuar durante unos cinco minutos para que penetre el recubrimiento. En papeles vinílicos, es esencial perforar primero la superficie con una herramienta apropiada, ya que la capa de vinilo impide que el producto penetre si no se rompe.

Una vez que el removedor ha hecho efecto, la espátula se introduce por debajo del papel y se levanta con cuidado. Es fundamental evitar hendir la pared, ya que el material debería desprenderse fácilmente si el producto ha actuado correctamente. Limpiar los goteos antes de que lleguen al piso o zócalos previene manchas y daños adicionales.

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4. Removedor en gel para mayor adherencia y tiempo de acción

El removedor en gel mantiene la humedad más tiempo y favorece superficies extensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El removedor en gel puede aplicarse con rociador, brocha o rodillo. Se recomienda marcar la superficie antes y dejar reposar el producto entre 15 y 30 minutos, asegurándose de que no se seque.

Este tipo de removedor actúa más lentamente, pero se adhiere mejor y conserva la humedad durante más tiempo, lo que facilita el proceso en superficies extensas.

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En paredes de yeso, el vapor suele ser la primera opción, pero si se utiliza el vaporizador, no debe aplicarse más de 30 segundos sobre el mismo punto para evitar daños. Una espátula plástica resulta menos agresiva para la superficie que una metálica.

En todos los métodos, la clave está en la preparación y en la elección de la técnica adecuada según el tipo de papel y la pared, para garantizar un resultado prolijo y seguro.

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