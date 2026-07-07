Tendencias

Cómo retirar el papel tapiz sin dañar la pared: 4 maneras fáciles y seguras

Algunas técnicas usan productos domésticos, otras requieren equipamiento específico, y elegir la correcta marca la diferencia entre un trabajo prolijo y uno que termina en un desastre

Guardar
Google icon
Mujer con camisa a rayas y jeans retira papel de pared beige, revelando un papel pintado oscuro con estampado floral en la pared de una habitación.
Retirar el papel tapiz requiere elegir el método según el tipo de pared y el adhesivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retirar el papel tapiz puede transformarse en una tarea sencilla si se siguen cuatro métodos principales y ciertas precauciones. Cada técnica se adapta a diferentes tipos de papel y pared, por lo que elegir la adecuada es clave para evitar daños estructurales y obtener un buen acabado.

Antes de comenzar, es imprescindible preparar el espacio: hay que cubrir el piso y los zócalos con plástico, cartón o toallas, y despejar la pared de objetos colgantes, repisas y tapas de tomacorrientes o interruptores.

PUBLICIDAD

Además, si la pintura mural es anterior a 1978, se recomienda utilizar mascarilla N95 como medida sanitaria por la posible presencia de plomo.

1. Uso del vaporizador para despegar papel tapiz

Una mano sostiene un vaporizador de papel tapiz liberando vapor sobre una pared con diseño. Una espátula se encuentra en una lona protectora.
El vaporizador ablanda el pegamento y facilita el desprendimiento en papeles antiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método con vaporizador resulta eficaz en papeles antiguos, muy adheridos o colocados sobre paredes de yeso. Para emplearlo, se acopla la placa al aparato, se llena el depósito hasta la marca y se enciende.

PUBLICIDAD

Una vez que genera suficiente vapor, se apoya la placa sobre una sección de la pared y se acciona el gatillo durante unos 15 a 20 segundos.

Al retirar la placa, debe despegarse la zona tratada con ayuda de una espátula. Si el adhesivo persiste, se repite la aplicación hasta que todo el papel se retire.

Vista completa de un baño moderno con azulejos verticales claros, bañera blanca, ducha con grifería dorada, inodoro suspendido y tocador con mármol. Una pared tiene papel tapiz de bosque en gris.
Trabajar por secciones pequeñas ayuda a controlar el avance y el acabado final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para eliminar los restos de pegamento, se vuelve a aplicar vapor y se limpia con una esponja húmeda. Si el material no se afloja fácilmente, conviene perforar previamente la superficie para facilitar la penetración del vapor.

Nunca se debe rellenar el vaporizador estando caliente; hay que esperar a que se enfríe completamente para evitar quemaduras.

2. Mezcla de agua con vinagre o suavizante para telas

Dos manos, una rocía una pared con papel tapiz floral y la otra usa una espátula para despegarlo. Hay un plástico protector en el suelo y dos botellas en el fondo.
La mezcla de agua con vinagre o suavizante funciona como alternativa doméstica accesible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para papeles desprendibles o temporales, una mezcla casera de agua con vinagre blanco o suavizante ofrece buenos resultados. Se prepara en un atomizador una solución de partes iguales de agua y vinagre o tres partes de agua por una de suavizante.

La solución se rocía generosamente sobre el papel hasta empaparlo. Cuando el material comienza a separarse, se utiliza una espátula para desprenderlo. Si el papel sigue adherido, se recomienda humedecer la zona nuevamente antes de insistir con la herramienta.

Esta técnica es sencilla y resulta adecuada para quienes se inician en este tipo de trabajos, ya que utiliza productos de uso doméstico y no requiere equipamiento especial.

3. Removedor líquido específico para papel tapiz

Una mano sostiene una esponja mojada sobre papel tapiz en una pared. Gotas de líquido caen. Otra mano sujeta una espátula blanca cerca.
Los removedores líquidos requieren tiempo de acción para penetrar y despegar el material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El removedor líquido se aplica con rociador o esponja sobre pequeñas áreas. Se debe dejar actuar durante unos cinco minutos para que penetre el recubrimiento. En papeles vinílicos, es esencial perforar primero la superficie con una herramienta apropiada, ya que la capa de vinilo impide que el producto penetre si no se rompe.

Una vez que el removedor ha hecho efecto, la espátula se introduce por debajo del papel y se levanta con cuidado. Es fundamental evitar hendir la pared, ya que el material debería desprenderse fácilmente si el producto ha actuado correctamente. Limpiar los goteos antes de que lleguen al piso o zócalos previene manchas y daños adicionales.

4. Removedor en gel para mayor adherencia y tiempo de acción

Una mano aplica removedor de gel con un rodillo sobre un papel tapiz floral rayado. Un reloj amarillo marca 15 minutos junto a la pared y una lona cubre el piso.
El removedor en gel mantiene la humedad más tiempo y favorece superficies extensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El removedor en gel puede aplicarse con rociador, brocha o rodillo. Se recomienda marcar la superficie antes y dejar reposar el producto entre 15 y 30 minutos, asegurándose de que no se seque.

Este tipo de removedor actúa más lentamente, pero se adhiere mejor y conserva la humedad durante más tiempo, lo que facilita el proceso en superficies extensas.

En paredes de yeso, el vapor suele ser la primera opción, pero si se utiliza el vaporizador, no debe aplicarse más de 30 segundos sobre el mismo punto para evitar daños. Una espátula plástica resulta menos agresiva para la superficie que una metálica.

En todos los métodos, la clave está en la preparación y en la elección de la técnica adecuada según el tipo de papel y la pared, para garantizar un resultado prolijo y seguro.

Temas Relacionados

Revestimientos de ParedHerramientas DomésticasPapel TapizPinturaParedNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El impacto psicológico del fútbol: por qué sentimos cansancio extremo tras el triunfo de Argentina

La agónica clasificación de la selección nacional frente al conjunto africano dejó una huella profunda en millones de seguidores. Analistas y especialistas en salud mental explican por qué el cuerpo y la mente pueden quedar extenuados

El impacto psicológico del fútbol: por qué sentimos cansancio extremo tras el triunfo de Argentina

El VAR del corazón: cuatro consejos de los cardiólogos para evitar riesgos durante un partido agónico

El infartante 3-2 de la Selección Argentina sobre Egipto disparó la tensión y el pulso de millones. Un experto detalla en Infobae cómo afectan las emociones extremas al organismo y ofrece pautas clave para atravesar el sufrimiento futbolero sin comprometer la salud

El VAR del corazón: cuatro consejos de los cardiólogos para evitar riesgos durante un partido agónico

Receta de sopa de espárragos cremosa, rápida y fácil

El plato suma fibra, vitaminas y un perfil liviano con una cocción breve, además de admitir papa, puerro o hierbas para darle más cuerpo sin volver compleja la preparación

Receta de sopa de espárragos cremosa, rápida y fácil

Receta de tarta de zanahoria con harina de avena, rápida y fácil

La preparación lleva una base casera con manteca y un relleno cremoso con cebolla, huevos y queso, ideal para resolver un almuerzo familiar sin pasar horas frente al horno

Receta de tarta de zanahoria con harina de avena, rápida y fácil

De desmaquillante a mascarilla capilar: 7 usos del aceite de coco en la rutina de belleza

Ensayos clínicos y sitios de referencia internacional destacan a esta sustancia por sus propiedades hidratantes, aunque advierten que el uso excesivo puede obstruir poros y agravar condiciones dérmicas. Qué tener en cuenta

De desmaquillante a mascarilla capilar: 7 usos del aceite de coco en la rutina de belleza

DEPORTES

Una llamada de emergencia, una fractura y un título de la NBA: el lado B del campeonato de Mitchell Robinson con los Knicks

Una llamada de emergencia, una fractura y un título de la NBA: el lado B del campeonato de Mitchell Robinson con los Knicks

Qué significa el gesto que le hizo el técnico de Egipto al árbitro durante la derrota ante Argentina en el Mundial 2026

“El video del año”: un hincha egipcio grabó los alocados festejos argentinos en el estadio tras el gol de Enzo Fernández

Locura en Bangladesh por Argentina: así se vivió el agónico triunfo de la Selección ante Egipto en el Mundial

Lionel Messi reveló el motivo de su “angustia” durante el dramático partido de Argentina ante Egipto en el Mundial

TELESHOW

El emotivo abrazo de Bizarrap a Lionel Messi al darle el premio al jugador del partido: “Sigue siendo el mejor”

El emotivo abrazo de Bizarrap a Lionel Messi al darle el premio al jugador del partido: “Sigue siendo el mejor”

La selfie de Benicio Guyot con Rocío Igarzabal a diez días de la muerte de su madre, Ernestina Pais

Julieta Ortega contó la escena de celos que le hizo a Iván Noble tras la separación: “Quise que se le parara el corazón”

La celebración de las mujeres de la selección tras la victoria ante Egipto

Quién es el famoso diseñador que es tío de una figura de la selección nacional: “Desde chico es fanático de Messi”

INFOBAE AMÉRICA

La película Cordillera de Fuego llega a la capital guatemalteca con su primera proyección oficial

La película Cordillera de Fuego llega a la capital guatemalteca con su primera proyección oficial

Tres de cada 10 salvadoreños habilitados para votar en 2027 tienen entre 30 y 44 años

Honduras: Un muerto y varios detenidos deja operativo policial vinculado a masacre de Rigores, Colón

Aumentó el saldo del doble terremoto en Venezuela: 3.685 muertos, 16.740 heridos y miles de damnificados

Panamá bajo advertencia por vientos de hasta 60 km/h y oleaje de 2.5 metros