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Cuál es el impacto de los tatuajes en el sistema inmune, según la ciencia

Las defensas del organismo reaccionan de inmediato, con células que acuden al sitio y partículas de tinta que se dispersan por el cuerpo, con incógnitas sobre cómo afectan la salud a largo plazo

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Primer plano de mano enguantada de negro sujetando máquina de tatuar que aplica diseño de tinta negra, roja y amarilla en piel con gotas de tinta y brillo superficial.
Los tatuajes activan el sistema inmunitario desde que la tinta entra en la piel y exponen al cuerpo a una carga química de largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tatuajes activan el sistema inmunitario desde el momento en que la tinta entra en la piel y pueden exponer al cuerpo a una carga química de largo plazo que la ciencia todavía intenta medir. Un panorama que plantea preguntas sobre toxicidad, inflamación crónica y regulación de una práctica cada vez más extendida, informó el portal científico Science Alert.

Una parte de esa preocupación surge fuera de la zona tatuada: investigaciones citadas muestran que partículas de tinta pueden entrar en el sistema linfático y acumularse en los ganglios, estructuras clave de la respuesta inmune donde el organismo filtra bacterias, virus, células anómalas y sustancias extrañas.

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Ese recorrido ayuda a explicar por qué el impacto del tatuaje no se limita a la superficie de la piel. El pigmento se aloja en la dermis, la capa media cutánea, donde el cuerpo lo reconoce como un invasor y envía células inmunitarias para eliminarlo, aunque las partículas resultan demasiado grandes para ser retiradas.

Esa imposibilidad es lo que hace permanente al tatuaje y, a la vez, instala en el organismo una confrontación duradera contra un invasor que no puede expulsar.

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Aguja de máquina de tatuar sobre la piel, tinta negra, guante negro, piel de antebrazo, tatuaje de color rojo y amarillo, fondo oscuro.
El pigmento del tatuaje se aloja en la dermis y permanece porque las células inmunitarias no logran eliminar partículas demasiado grandes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué contienen las tintas y por qué preocupan

La microbióloga médica Manal Mohammed explicó, en un artículo publicado en la plataforma de divulgación académica The Conversation, que las tintas actuales contienen pigmentos que aportan color, vehículos líquidos que facilitan su distribución, conservantes para evitar el crecimiento microbiano y pequeñas cantidades de impurezas. Añadió que muchos de esos pigmentos fueron desarrollados originalmente para usos industriales, como pintura para automóviles, plásticos o tóner de impresoras, y no para ser inyectados en el cuerpo humano.

Los investigadores han detectado cantidades traza de metales pesados en estas tintas, entre ellos níquel, cobalto, cromo y, en ocasiones poco frecuentes, plomo. Cuando se acumulan en niveles altos, esos metales pueden ser tóxicos y asociarse con daño en órganos internos, neurotoxicidad y mayor riesgo de cáncer.

En algunos casos, esos compuestos también desencadenaron reacciones alérgicas y sensibilidad inmunitaria en personas tatuadas. Mohammed señaló que las tintas de color, en especial las rojas, amarillas y naranjas, se vinculan con más frecuencia a alergias e inflamación crónica.

La especialista precisó que la tinta roja se asocia de forma particular con picazón persistente, hinchazón y granulomas, pequeños nódulos inflamatorios que aparecen cuando el sistema inmune intenta aislar un material que no puede eliminar. El portal recordó además el caso de un hombre cuya respuesta inmunitaria a un tatuaje con tinta roja incluyó pérdida de la capacidad de sudar, caída total del vello corporal y vitiligo.

Dos envases abiertos con tinta, uno grande con tinta negra y otro pequeño con tinta roja, junto a una aguja de máquina de tatuar con una gota de tinta roja.
Las tintas para tatuajes contienen pigmentos, vehículos líquidos, conservantes e impurezas, y muchos colorantes fueron desarrollados para usos industriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tatuajes y cáncer: qué dicen los estudios disponibles

Parte del problema está en la composición de los pigmentos. Las reacciones alérgicas y la inflamación crónica relacionadas con las tintas de color se deben en parte a sales metálicas y pigmentos azoicos, compuestos orgánicos usados también en textiles y plásticos por la intensidad de sus colores.

Esos pigmentos pueden degradarse en aminas aromáticas cuando se exponen a ciertas formas de radiación, como la del sol o la utilizada en la eliminación láser de tatuajes. Estudios de laboratorio han vinculado esas aminas con cáncer y daño genético.

Los pigmentos del tatuaje, sobre todo los negros, también pueden contener hidrocarburos aromáticos policíclicos, presentes en hollín, gases de escape de vehículos y alimentos carbonizados. Muchos de esos compuestos están clasificados como cancerígenos.

Hasta ahora no existe una prueba sólida en humanos que relacione de manera concluyente los tatuajes con el cáncer. Aun así, estudios de laboratorio y en animales sugieren que puede haber riesgos, y otro artículo publicado en noviembre de 2025 en la revista científica Springer Nature encontró en personas tatuadas un riesgo 29% más alto de melanoma, un tipo de cáncer de piel, aunque otras investigaciones recientes no hallaron esa relación.

El portal citó un episodio que vivió el rapero estadounidense Machine Gun Kelly, que relató haber enfermado después de apresurar un tatuaje negro de gran tamaño sobre buena parte del torso, incluida la zona de ganglios próxima a axilas y hombros. Según su testimonio, la piel alrededor se volvió amarilla y el proceso lo hizo sentir “realmente enfermo”.

Primer plano de un brazo con tatuajes de colores variados siendo examinado por una mano con guantes médicos azules, usando una lupa bajo una lámpara de luz brillante.
Los estudios sobre tatuajes y cáncer no son concluyentes en humanos, aunque análisis de laboratorio, animales y un estudio observacional evaluaron posibles riesgos de melanoma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infecciones, regulación escasa y preguntas sin respuesta

El acto de tatuar no solo introduce pigmentos: también rompe la barrera cutánea, una de las defensas más importantes del cuerpo frente a infecciones. Esa perforación puede facilitar la entrada de patógenos como Staphylococcus aureus, hepatitis B, hepatitis C y, en casos raros, infecciones micobacterianas atípicas.

Mohammed advirtió que, aunque la evidencia disponible no apunta a un peligro generalizado, la investigación acumulada subraya preguntas todavía abiertas sobre toxicidad, efectos inmunitarios y consecuencias a largo plazo para la salud. Añadió que la inflamación crónica se ha vinculado con daño tisular y mayor riesgo de enfermedad, y que para personas con trastornos autoinmunes o sistemas inmunitarios debilitados, los tatuajes pueden implicar preocupaciones adicionales.

La industria del tatuaje, señaló el portal, está escasamente regulada en muchos países. Por eso recomendó consultar al tatuador sobre las tintas que utiliza y sus prácticas de higiene, y acudir a un médico antes de tatuarse si existe antecedente de problemas inmunitarios.

Para Mohammed, los tatuajes aún son una forma de expresión personal, pero también representan una exposición química de por vida. Sostuvo que, a medida que la práctica crece en todo el mundo, resulta cada vez más difícil ignorar la necesidad de una mejor regulación, mayor transparencia y una investigación científica sostenida.

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