Receta de sandwich caliente de jamón, queso y huevo, rápida y fácil

La receta de sándwich caliente de jamón, queso y huevo ofrece una opción rápida y fácil para un almuerzo casero o una cena liviana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas cosas reconfortan tanto como un buen sándwich caliente en un día ajetreado. El aroma a pan dorado, el queso fundiéndose con el jamón y el huevo recién hecho evocan almuerzos rápidos en casa, meriendas de invierno y hasta improvisaciones nocturnas después de volver del trabajo.

Este clásico argentino, sencillo y lleno de sabor, suele ser protagonista en desayunos potentes, brunchs de domingo o cenas ligeras. Es la opción infalible cuando el hambre apura y las ganas de cocinar son pocas, pero la idea es comer algo casero, rápido y bien sabroso.

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El sándwich caliente de jamón, queso y huevo es una preparación rápida que consiste en pan de miga o lactal, relleno con jamón cocido, queso fresco o mozzarella y un huevo, cocido a la plancha o sartén, todo tostado hasta que el pan quede dorado y el queso se derrita. Es ideal para una comida express, pero también se disfruta con cuchillo y tenedor.

Tiempo de preparación

Tiempo total : 15 minutos

Preparación : 5 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

2 rebanadas de pan lactal o pan de miga

2 fetas de jamón cocido

2 fetas de queso mozzarella o fresco

1 huevo

1 cucharada de manteca

Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer sandwich caliente de jamón, queso y huevo, paso a paso

La receta de sándwich caliente de jamón, queso y huevo requiere 15 minutos en total, con 5 minutos de preparación y 10 de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y derretir la manteca. Colocar el huevo en la sartén y cocinarlo a gusto (punto clave: la yema puede quedar líquida o más cocida, según preferencia). Salar y pimentar. Retirar el huevo y reservar. En la misma sartén, colocar una rebanada de pan y disponer encima el jamón y el queso. Sumar el huevo cocido sobre el queso y cubrir con la otra rebanada de pan. Tostar el sándwich en la sartén de ambos lados hasta que el pan esté dorado y el queso, bien fundido (tip técnico: presionar levemente el sándwich con una espátula para lograr mejor sellado y fundido). Servir caliente, cortado al medio.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 1 porción y permite multiplicar los ingredientes para preparar varios sándwiches al mismo tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 1 porción. Esta preparación está pensada para una persona, ideal para resolver una comida rápida sin complicaciones. Si se necesita hacer más unidades, basta con multiplicar los ingredientes según la cantidad de sándwiches deseados. La receta se adapta fácilmente, permitiendo preparar varios sándwiches al mismo tiempo si se cuenta con una sartén grande o plancha.

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Esto resulta práctico para reuniones informales, meriendas familiares o para quienes desean dejar listos varios sándwiches y servirlos de inmediato. También es una buena opción para quienes buscan controlar las porciones y preparar solo lo necesario, evitando excedentes y desperdicios. El tamaño de la porción puede ajustarse según el pan elegido y la cantidad de relleno.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías : 420 kcal

Grasas : 22 g

Carbohidratos : 32 g

Proteínas: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El sándwich caliente de jamón, queso y huevo se conserva en heladera hasta 1 día y no se recomienda freezarlo por la textura del huevo y el pan (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, bien envuelto, hasta 1 día. No se recomienda freezar por la textura del huevo y el pan. Para conservar el sándwich, conviene dejarlo enfriar y guardarlo en papel film o en un recipiente hermético. Se puede recalentar en la sartén o tostadora antes de servir para recuperar la textura crujiente. Consumir dentro del día asegura mejor sabor y calidad.

Si se lleva en una vianda, es importante mantenerlo refrigerado hasta el momento de consumirlo. El pan y el huevo tienden a perder frescura con el paso de las horas, por eso se sugiere evitar dejarlo más allá de las 24 horas. Mantenerlo bien envuelto ayuda a preservar el sabor.

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