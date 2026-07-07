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Lo viejo funciona: cinco tendencias en decoración de interiores que vuelven en 2026

La tendencia responde a la búsqueda de identidad y a la necesidad de ordenar usos, con comedores formales y estudios que regresan, superficies con más carácter y soluciones funcionales como bancos integrados con guardado

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Ilustración de sala de estar con sofá modular verde, butaca rosa, mesa de centro, librero, cuadros, tres plantas grandes y ventana.
La casa busca más personalidad y una conexión emocional más clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencias de decoración que parecían superadas vuelven a ganar espacio en el hogar, según una recopilación de The Spruce. La selección surge de opiniones de Phoebe Beachner diseñadora de interiores de Hart Howerton; Heather Millward directora de Millward Architecture + Design; y Colleen Bute Bennett fundadora de CBB Design Firm.

La fuente sitúa este cambio después de años dominados por neutros discretos, minimalismo y plantas abiertas. En ese marco, las especialistas describen una búsqueda de más personalidad, nostalgia y espacios con usos mejor definidos.

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1. Vuelven el papel pintado y las habitaciones de color envolvente

Baño moderno con papel tapiz artístico de naturaleza en tonos tierra, azulejos blancos, lavabo rectangular sobre encimera de madera y ducha dorada.
El papel pintado regresa y se instala también en las cocinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beachner explicó al medio citado que, tras años de interiores contenidos, reapareció el interés por ambientes con más carácter y con una conexión emocional más clara.

La diseñadora añadió que el papel pintado también vuelve en cocinas. Bennett, por su parte, dijo al medio que observa el retorno de modelos de aire clásico, entre ellos estampados florales, variantes tipo Waverly y diseños con aspecto victoriano o similar al damasco.

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2. Las estancias cerradas recuperan terreno

Una habitación con una mesa de comedor de madera larga rodeada de sillas de madera, dos lámparas colgantes, cuadros de paisajes y cortinas blancas.
Las estancias cerradas vuelven para definir usos y separar actividades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, muchos propietarios derribaron paredes para abrir la planta y ganar sensación de amplitud. Ahora, The Spruce recoge un movimiento en sentido contrario: arquitectos y diseñadores reciben pedidos para volver a separar ambientes y crear habitaciones con funciones precisas.

La fuente atribuye ese giro a la nostalgia, al deseo de devolver a casas antiguas rasgos de origen y a la necesidad de aislar actividades y objetos en zonas concretas. Entre los espacios que recuperan presencia figuran el comedor formal, el despacho o estudio y la sala de estar o salón.

3. El maximalismo vuelve con molduras, piezas vintage y texturas ricas

Salón con sofá modular beige, mesa de centro de madera y alfombra redonda de yute. Las estanterías integradas y paredes son color burdeos, con un ventanal arqueado.
El maximalismo reaparece con capas, detalles y objetos con historia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del color intenso o del papel pintado, el maximalismo reaparece como una suma de capas, detalles y objetos con historia.

Bennett dijo al medio que una de las expresiones más visibles de ese retorno está en las molduras de todo tipo, estilo y color. Ese repunte incluye marcos decorativos, frisos, molduras de corona y de zócalo, remates de puertas y ventanas, además de revestimientos decorativos como los paneles murales.

Beachner añadió que esta corriente también se nota en el uso de piezas vintage, que aportan calidez, memoria y sentido de lugar, además de estampados animales y texturas intensas.

4. Los asientos integrados reaparecen por funcionalidad y almacenamiento

Un rincón de comedor con una mesa redonda de madera clara y sillas tapizadas se encuentra junto a una cocina con gabinetes blancos y una ventana con cortinas.
Los asientos integrados regresan por funcionalidad, plazas extra y almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los asientos integrados, que la fuente presenta como un rasgo casi olvidado, vuelven a aparecer por su valor práctico y visual. Heather Millward, directora de Millward Architecture + Design, dijo que este tipo de solución figura de forma repetida entre los pedidos de sus proyectos recientes.

La arquitecta señaló en The Spruce que tanto un sillón a medida como un banco corrido pueden ahorrar espacio, aumentar las plazas y sumar almacenamiento en superficies reducidas.

También indicó que los rincones de desayuno o de lectura junto a la ventana suelen llevar almohadas de asiento y respaldo reemplazables, lo que facilita renovar el aspecto cuando cambian los gustos o las telas pasan de moda.

5. El marrón de los años 80 se instala como nuevo neutro

Salón moderno con sofá seccional de cuero marrón, mesa de centro de mármol, sillón negro, lámpara de arco y pintura abstracta en pared de hormigón.
El marrón de los años 80 se instala como nuevo neutro y desplaza al gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia de los años 80 se ha dejado ver en cine, música y moda en años recientes, pero la fuente destaca una excepción en el hogar: el marrón.

Bennett recordó al medio citado que ese color estaba muy presente en su infancia y que ahora vuelve a aparecer con frecuencia, incluso en referencias como la pana marrón.

Para la diseñadora, ese tono ocupa el lugar que antes dominaba el gris dentro de las bases neutras. Su retorno se extiende a superficies como paredes pintadas y a textiles del hogar, desde tapicerías hasta alfombras y cortinas.

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