Remo en máquina: claves para mejorar la técnica y evitar lesiones en el entrenamiento

La técnica en la máquina de remo define el rendimiento y el riesgo de lesión en el entrenamiento con ergómetro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la máquina de remo suele asociarse a un entrenamiento exigente y, con frecuencia, mal ejecutado en gimnasios. Movimientos desordenados y tirones con los brazos reducen su eficacia, pese a que se trata de un ejercicio técnico que impacta en el rendimiento y el riesgo de lesión.

En el contexto de la Regata Real de Henley, dos referentes del remo británico ofrecieron una explicación detallada a The Telegraph sobre el funcionamiento correcto del ergómetro.

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El medallista olímpico Tom Digby y la campeona europea Juliette Perry desglosaron los principios que sostienen una ejecución eficiente, desde la postura inicial hasta la recuperación del movimiento.

Una técnica dividida en fases

El gesto del remo se estructura en cuatro momentos clave: captura, impulso, final y recuperación. Cada fase cumple una función específica dentro de un ciclo continuo que se replica tanto en el agua como en la máquina.

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Tom Digby, referente del remo británico con cuatro títulos en la Regata Real de Henley y medallista de oro olímpico en París 2024 (REUTERS)

La captura marca el inicio del movimiento, cuando el cuerpo adopta una posición adelantada, con las tibias verticales y el tronco ligeramente inclinado. Desde allí comienza la transición hacia el esfuerzo principal.

El impulso concentra la mayor demanda física y se sostiene principalmente con la fuerza de las piernas y la activación de la zona media del cuerpo, mientras los brazos intervienen de manera secundaria.

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El final del movimiento ocurre cuando el mango se acerca al torso y la resistencia se libera. La recuperación completa el ciclo mediante un retorno controlado hacia la posición inicial, sin interrupciones bruscas ni aceleraciones innecesarias.

El error frecuente: el protagonismo de los brazos

Uno de los problemas más habituales en la ejecución del ergómetro aparece cuando el esfuerzo se traslada de forma prematura hacia los brazos. Perry remarcó que el remo no depende del tren superior como suele creerse en entrenamientos recreativos.

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El uso anticipado de los brazos en la máquina de remo aumenta la tensión en hombros, muñecas y espalda y reduce la potencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explicó que el impulso correcto se genera desde las piernas, con una extensión progresiva que involucra caderas y glúteos. La intervención de los brazos debe producirse al final del recorrido, cuando el cuerpo ya completó la fase de empuje.

El uso anticipado del tren superior provoca tensión en hombros, muñecas y espalda, además de una pérdida significativa de potencia. Este patrón incorrecto se repite con frecuencia en principiantes que buscan acelerar el ritmo sin consolidar la técnica.

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Ajustes de resistencia y control del esfuerzo

El ergómetro permite modificar la resistencia mediante un amortiguador lateral que regula el ingreso de aire al volante. Aunque muchos usuarios tienden a utilizar configuraciones altas, los especialistas desaconsejaron ese enfoque.

Los especialistas desaconsejaron las resistencias altas en el ergómetro porque elevan la carga articular sin mejorar la eficiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Digby explicó que el equipo de alto rendimiento trabaja con un factor de resistencia controlado, cercano a valores medios del sistema. En su experiencia, niveles excesivos aumentan la carga sobre las articulaciones y elevan el riesgo de lesión sin aportar mejoras reales en la eficiencia del movimiento.

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Ritmo, cadencia y lectura del monitor

El control del rendimiento no se basa únicamente en la fuerza aplicada, sino en la capacidad de sostener un ritmo constante. El monitor del ergómetro muestra dos datos centrales: la cadencia de remadas por minuto y el tiempo estimado para recorrer 500 metros al ritmo actual.

Una menor duración en ese parcial indica mayor potencia, aunque los especialistas remarcaron que la eficiencia depende del equilibrio entre intensidad y continuidad. En sesiones de entrenamiento extensas, la cadencia suele ubicarse en rangos moderados, mientras que los esfuerzos de alta intensidad elevan temporalmente el número de remadas por minuto.

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Secuencias recomendadas para entrenamiento

El enfoque de entrenamiento varía según el nivel de experiencia. Para principiantes, se sugieren sesiones breves que prioricen la técnica por encima de la intensidad. El objetivo inicial consiste en desarrollar coordinación y tolerancia al esfuerzo sin sobrecargar la zona lumbar ni los hombros.

Los principiantes deben priorizar la técnica en sesiones breves, mientras los avanzados combinan resistencia prolongada con intervalos de alta intensidad (Freepik)

En niveles avanzados, se incorporan sesiones de resistencia prolongada combinadas con intervalos de alta intensidad. Este tipo de trabajo busca mejorar la capacidad cardiovascular y la potencia anaeróbica, alternando bloques de esfuerzo sostenido con períodos de recuperación activa.

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Digby señaló que incluso atletas experimentados combinan trabajos largos a ritmo constante con series cortas de alta exigencia, con el fin de mantener un equilibrio entre resistencia y potencia.

Correcciones técnicas y postura corporal

Durante la demostración, ambos atletas observaron errores comunes en la postura de ejecución. Entre ellos, la tendencia a mantener el torso demasiado erguido o al iniciar la recuperación sin una inclinación adecuada del cuerpo.

La recomendación se centró en mantener una secuencia fluida, donde el movimiento de brazos, tronco y piernas ocurra en un orden definido. La coordinación de estas acciones determina la eficiencia del ciclo completo y reduce la carga innecesaria sobre los hombros.

El control del cuerpo durante la fase de recuperación también resultó clave. El retorno debe realizarse de manera progresiva, evitando que las rodillas se eleven antes de completar la extensión de los brazos.