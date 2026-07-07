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Receta de garrapiñada de almendras, rápida y fácil

Un clásico dulce, crocante y aromático, ideal para compartir en fiestas o disfrutar como tentempié casero. Preparación exprés con ingredientes simples y mucho sabor

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Primer plano de un montón de almendras garrapiñadas de color caramelo, esparcidas sobre una superficie de madera oscura con vetas.
Almendras crocantes con baño de azúcar: el toque dulce que nunca falla en las fiestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La garrapiñada de almendras es ese clásico irresistible que asoma en cada esquina de la Argentina cuando se acerca fin de año. El aroma dulce y envolvente del azúcar caramelizada nos transporta de inmediato a ferias, plazas, y a las manos de los vendedores ambulantes en las veredas, sobre todo en diciembre. Un puñado crocante y tibio de garrapiñada transforma cualquier tarde en un pequeño festejo.

En nuestro país, la garrapiñada —ya sea de maní o de almendras— se volvió infaltable en la mesa navideña y de Año Nuevo. Aunque también es común encontrarla en bolsitas listas para picar en reuniones, cumpleaños y hasta en los recreos escolares. La receta que te comparto hoy es ideal para esos momentos en los que buscás algo rápido, fácil y con sabor a tradición.

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Receta de garrapiñada de almendras

La garrapiñada de almendras consiste en almendras tostadas y recubiertas por una capa crocante de azúcar caramelizada, generalmente aromatizada con un toque de esencia de vainilla. Es una receta sencilla que solo requiere tres ingredientes básicos, pero el secreto está en la técnica del batido y el control del fuego.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

Cuenco con almendras, pila de azúcar, cuchara de madera, jarra medidora con agua, botella de esencia de vainilla en mesada de cocina.
Preparación casera en minutos, perfecta para regalar o darse un gusto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 200 gr de almendras crudas, con o sin piel
  • 200 gr de azúcar
  • 100 cc de agua
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer garrapiñada de almendras, paso a paso

  1. Colocar las almendras, el azúcar y el agua en una sartén amplia (preferentemente de fondo grueso).
  2. Llevar a fuego medio y revolver con cuchara de madera hasta que el azúcar se disuelva por completo.
  3. Cuando el agua comience a evaporarse y el azúcar se vea más espesa, agregar la esencia de vainilla.
  4. Continuar revolviendo constantemente. El azúcar se va a cristalizar y envolver las almendras; en ese momento, bajar el fuego al mínimo.
  5. Seguir removiendo hasta que el azúcar vuelva a fundirse y tome un tono dorado, cubriendo las almendras de manera pareja.
  6. Cuando el recubrimiento esté crocante y seco, volcar las almendras sobre una placa o mármol aceitado, separándolas rápidamente con dos tenedores para que no se peguen entre sí.
  7. Dejar enfriar por completo antes de guardar.

Consejos clave:

  • El punto exacto es cuando el azúcar cubre bien cada almendra y empieza a dorarse sin quemarse.
  • No descuidar la sartén: el azúcar puede pasar de cristal a quemado en segundos.
  • Separá las almendras apenas las volcás, porque si se enfrían juntas quedan pegadas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

Un bol con garrapiñada en el centro de una mesa de madera. Una mano infantil se estira hacia el bol. Se observan manos de adultos, platos con postre y tazas.
El aroma y el sabor de la garrapiñada siempre despiertan recuerdos de celebraciones y encuentros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 250 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético, la garrapiñada de almendras se conserva hasta 2 semanas a temperatura ambiente, en lugar seco y fresco. Si hace mucho calor, podés guardarla en la heladera (bien cerrada) hasta 1 mes.

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