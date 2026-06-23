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Receta de canastitas de jamón, queso y huevo, rápida y fácil

La preparación combina tapas de empanada al horno con un relleno de mozzarella, fiambre y mezcla batida, y se termina con una capa dorada al pintar los bordes antes de la cocción

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Varias canastitas de masa dorada con relleno de queso fundido, dados de jamón y cebollino picado, dispuestas en un plato redondo.
La receta de canastitas de jamón, queso y huevo se prepara en 35 minutos y funciona como opción rápida y fácil para reuniones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada genera tanta expectativa en una juntada como la llegada de una fuente humeante de canastitas de jamón, queso y huevo. El aroma del queso derretido y el dorado del hojaldre recién salido del horno invitan a compartir, charlar y picar sin culpa.

En Argentina, las canastitas son la versión exprés y festiva de las empanadas, ideales para picadas, cumpleaños, o cualquier reunión improvisada. Se preparan en minutos y aportan ese toque casero que siempre suma a la mesa.

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Receta de canastitas de jamón, queso y huevo

Las canastitas de jamón, queso y huevo son bocados individuales hechos con tapas de empanada moldeadas como “canastitas” y rellenas con una mezcla de jamón cocido, queso mozzarella y huevo. Se cocinan al horno hasta que el queso funda y la base quede bien dorada y crocante.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 12 tapas de empanada para horno
  • 200 gr de jamón cocido en tiritas finas
  • 200 gr de queso mozzarella rallado o en cubos
  • 3 huevos
  • 1 huevo extra (para pintar)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Manteca o aceite (para engrasar la placa)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta incluye 12 tapas de empanada para horno, 200 gramos de jamón cocido, 200 gramos de queso mozzarella y 3 huevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer canastitas de jamón, queso y huevo, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200°C. Engrasar ligeramente una placa para horno con manteca o aceite.
  2. Acomodar las tapas de empanada sobre moldes pequeños para muffins o tarteletas, presionando suavemente para formar las canastitas. Si no hay moldes, usar una placa y armar las canastitas con cuidado para que no se desarmen.
  3. Batir los huevos en un bol junto con una pizca de sal y pimienta. Reservar.
  4. Distribuir el jamón cocido en el fondo de cada canastita, luego agregar el queso y, por último, verter cuidadosamente un poco de huevo batido en cada una (sin llenar hasta el borde, para que no se desborde al cocinar).
  5. Pintar los bordes de la masa con huevo batido extra para lograr un dorado parejo.
  6. Llevar al horno durante 20 minutos, o hasta que la masa esté bien dorada y el relleno cocido. Revisar a los 15 minutos: si el borde se dora antes que el centro, cubrir suavemente con papel aluminio.
  7. Retirar del horno y dejar entibiar antes de desmoldar. Servir tibias o a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 canastitas (ideal como picada para 6 personas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Tres canastitas de hojaldre con jamón, queso y ciboulette sobre una tabla de madera con migas. Al fondo se ve un cuenco blanco.
La receta rinde 12 canastitas de jamón, queso y huevo y alcanza como picada para 6 personas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Calorías: 160 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 13 gr
  • Proteínas: 9 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conservan hasta 3 días en heladera, bien tapadas. Para freezer, hasta 1 mes. Recalentar en horno moderado para que recuperen crocancia.

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