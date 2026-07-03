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Receta de strudel de manzanas y frutos secos, rápida y fácil

En las mesas argentinas, este postre se disfruta tanto en reuniones de domingo como en celebraciones especiales, y su versión rápida y fácil permite que cualquiera pueda prepararlo sin complicaciones

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Strudel de manzana y frutos secos, dos porciones en platos, tetera, tazas de té, un cuenco de bayas, tarro de mermelada, galletas variadas, cuchillo.
El dorado perfecto: una masa crocante que envuelve manzanas tiernas y frutos secos.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en el aroma a manzana y canela horneándose que de inmediato nos transporta a la cocina de la abuela. El strudel de manzanas y frutos secos invita a abrir la heladera para buscar esa porción tibia, lista para acompañar con un mate o un café después de la cena.

En Argentina, este postre llegó de la mano de la inmigración centroeuropea y se instaló como clásico en panaderías y casas de té, sobre todo en la región patagónica y en las mesas de las familias de raíces alemanas y austríacas. Se disfruta en reuniones familiares, meriendas otoñales y como postre después de una comida abundante.

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Receta de strudel de manzanas y frutos secos

El strudel de manzanas y frutos secos es una masa fina y crujiente, rellena con manzanas frescas, azúcar, canela y una mezcla de frutos secos picados. Se arma en forma de rollo y se hornea hasta dorar. La versión rápida y fácil utiliza masa de hojaldre comprada, lo que reduce mucho el tiempo de preparación sin perder el espíritu casero del postre.

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 30 minutos

Ingredientes

Postre europeo, rollo de manzana, masa fina rellena, canela aromática, repostería casera, rebanadas dulces, acompañante de café. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un clásico centroeuropeo que encontró hogar en la mesa argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 masa de hojaldre rectangular (400 g, comprada)
  • 4 manzanas verdes medianas
  • 70 g de nueces picadas
  • 40 g de almendras picadas
  • 40 g de pasas de uva
  • 70 g de azúcar
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 pizca de nuez moscada (opcional)
  • 30 g de manteca derretida
  • 1 huevo (para pincelar)
  • Azúcar impalpable (para espolvorear al final)
  • Jugo de 1/2 limón

Cómo hacer strudel de manzanas y frutos secos, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C (moderado). Preparar una placa con papel manteca.
  2. Pelar y cortar las manzanas en cubos pequeños. Rociar con el jugo de limón para que no se oxiden.
  3. Mezclar en un bol las manzanas, azúcar, canela, nuez moscada, nueces, almendras y pasas. Integrar bien.
  4. Estirar la masa de hojaldre sobre una superficie limpia y pincelar con la mitad de la manteca derretida.
  5. Distribuir el relleno de manera uniforme dejando 2 cm libres en los bordes.
  6. Enrollar la masa sobre sí misma, formando un cilindro. Sellar los bordes presionando con los dedos.
  7. Colocar el strudel en la placa, con el cierre hacia abajo. Pincelar la superficie con el huevo batido y el resto de la manteca.
  8. Hornear durante 30 minutos, hasta que la masa esté dorada y crujiente. Si el horno calienta muy fuerte, tapar con papel aluminio a mitad de cocción para evitar que se queme.
  9. Dejar entibiar y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones.

Rebanada de strudel con relleno visible de manzanas, pasas, almendras y nueces en plato blanco. Strudel entero y trozos de manzana al fondo.
Sencillo, rápido y lleno de sabor: el strudel que siempre sale bien. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 290 kcal
  • Grasas: 13 g
  • Carbohidratos: 38 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, bien tapado, hasta 3 días. Se puede freezar cortado en porciones, hasta 2 meses. Para recalentar, llevar directo al horno o tostadora para recuperar el crocante.

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