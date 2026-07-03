Receta de strudel de manzanas y frutos secos, rápida y fácil

Hay algo en el aroma a manzana y canela horneándose que de inmediato nos transporta a la cocina de la abuela. El strudel de manzanas y frutos secos invita a abrir la heladera para buscar esa porción tibia, lista para acompañar con un mate o un café después de la cena.
En Argentina, este postre llegó de la mano de la inmigración centroeuropea y se instaló como clásico en panaderías y casas de té, sobre todo en la región patagónica y en las mesas de las familias de raíces alemanas y austríacas. Se disfruta en reuniones familiares, meriendas otoñales y como postre después de una comida abundante.
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Receta de strudel de manzanas y frutos secos
El strudel de manzanas y frutos secos es una masa fina y crujiente, rellena con manzanas frescas, azúcar, canela y una mezcla de frutos secos picados. Se arma en forma de rollo y se hornea hasta dorar. La versión rápida y fácil utiliza masa de hojaldre comprada, lo que reduce mucho el tiempo de preparación sin perder el espíritu casero del postre.
Tiempo de preparación
Total: 50 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 1 masa de hojaldre rectangular (400 g, comprada)
- 4 manzanas verdes medianas
- 70 g de nueces picadas
- 40 g de almendras picadas
- 40 g de pasas de uva
- 70 g de azúcar
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 pizca de nuez moscada (opcional)
- 30 g de manteca derretida
- 1 huevo (para pincelar)
- Azúcar impalpable (para espolvorear al final)
- Jugo de 1/2 limón
Cómo hacer strudel de manzanas y frutos secos, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C (moderado). Preparar una placa con papel manteca.
- Pelar y cortar las manzanas en cubos pequeños. Rociar con el jugo de limón para que no se oxiden.
- Mezclar en un bol las manzanas, azúcar, canela, nuez moscada, nueces, almendras y pasas. Integrar bien.
- Estirar la masa de hojaldre sobre una superficie limpia y pincelar con la mitad de la manteca derretida.
- Distribuir el relleno de manera uniforme dejando 2 cm libres en los bordes.
- Enrollar la masa sobre sí misma, formando un cilindro. Sellar los bordes presionando con los dedos.
- Colocar el strudel en la placa, con el cierre hacia abajo. Pincelar la superficie con el huevo batido y el resto de la manteca.
- Hornear durante 30 minutos, hasta que la masa esté dorada y crujiente. Si el horno calienta muy fuerte, tapar con papel aluminio a mitad de cocción para evitar que se queme.
- Dejar entibiar y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 290 kcal
- Grasas: 13 g
- Carbohidratos: 38 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, bien tapado, hasta 3 días. Se puede freezar cortado en porciones, hasta 2 meses. Para recalentar, llevar directo al horno o tostadora para recuperar el crocante.
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