Siete datos sorprendentes sobre los pingüinos y su rol clave en los ecosistemas marinos

El Día Mundial de las Aves Marinas se celebra cada 3 de julio en recuerdo del último avistamiento del alca gigante en 1844

Cada 3 de julio, el calendario mundial reserva un espacio para las aves marinas, esas viajeras incansables que surcan los océanos o descansan sobre sus aguas, recordando el último avistamiento del alca gigante en 1844. Aquella especie, que habitó el hemisferio norte y no podía volar, se extinguió por la intervención humana, convirtiéndose en un símbolo de advertencia y memoria.

La efeméride invita a reflexionar sobre un conjunto de alrededor de 350 especies adaptadas a la vida oceánica, vertebrados que hoy figuran entre los más amenazados del planeta. Entre ellas, los pingüinos destacan no solo por su carisma y apariencia inconfundible, sino porque representan con claridad las presiones que sufren las aves marinas en tiempos de cambio.

PUBLICIDAD

Las aves marinas reúnen alrededor de 350 especies adaptadas al océano y figuran entre los vertebrados más amenazados del mundo

La conmemoración busca algo más que un acto de nostalgia: pretende difundir conocimiento y motivar acciones concretas para la conservación. Cualquier persona puede desempeñar un papel, por mínimo que parezca, en la protección de estas especies.

En ese contexto, los pingüinos asumen un protagonismo singular. Cerca de dos tercios de sus especies figuran en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), reflejando desde la sobrepesca hasta la contaminación, pasando por el calentamiento global, como amenazas que afectan su supervivencia.

PUBLICIDAD

Los pingüinos ocupan un lugar central en la conservación porque cerca de dos tercios de sus especies integran la Lista Roja de la UICN

Pingüinos, albatros, cormoranes, gaviotas y pelícanos forman parte de este extraordinario grupo de aves. Aunque la mayoría nace en tierra, muchas pasan más del 90% de su existencia sobre el mar, explorando vastos territorios en busca de alimento y cumpliendo funciones ecológicas esenciales. La desaparición del alca gigante funciona como un llamado de atención: hoy, más que nunca, urge reforzar la protección de especies que enfrentan desafíos crecientes en ambientes marinos cada vez más alterados.

El trabajo de conservación centrado en los pingüinos

La situación de los pingüinos y de otras aves marinas funciona como un termómetro del estado de los océanos. Sus dificultades ponen en evidencia problemas globales como el cambio climático, la sobrepesca y la contaminación, tanto marina como costera.

PUBLICIDAD

La degradación de los hábitats y la presencia de depredadores introducidos por el ser humano, como gatos y ratas, han afectado gravemente a las poblaciones que nidifican en tierra. Así, los pingüinos no solo luchan por sobrevivir en el agua, sino también en sus lugares de reproducción, donde enfrentan amenazas invisibles pero persistentes.

Muchas aves marinas, como pingüinos, albatros, cormoranes, gaviotas y pelícanos, pasan más del 90% de su vida sobre el agua

La Global Penguin Society lleva décadas dedicándose a garantizar el futuro de las 19 especies de pingüinos que habitan las regiones australes del planeta. Su labor abarca desde la investigación científica hasta la creación y el fortalecimiento de áreas protegidas, la restauración de hábitats y el desarrollo de programas de educación ambiental.

PUBLICIDAD

Esta organización también impulsa la participación activa de comunidades locales y globales y promueve la incidencia en legislación y políticas públicas para asegurar que la protección de los pingüinos trascienda los límites de la ciencia y se traduzca en acciones concretas.

El cambio climático, la pesca mal manejada, la contaminación marina y costera y los depredadores introducidos amenazan a los pingüinos y a otras aves marinas

Los proyectos impulsados se extienden por Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica y la Antártida, donde la colaboración con investigadores, gobiernos y organizaciones sociales permite aplicar soluciones basadas en la mejor evidencia disponible.

PUBLICIDAD

Gracias a este trabajo conjunto, se han creado y fortalecido millones de hectáreas de áreas marinas protegidas. Las iniciativas también han dado lugar a políticas de conservación y programas educativos que, año tras año, alcanzan a miles de personas en distintos rincones del hemisferio sur, promoviendo una conciencia más profunda sobre la importancia de estos animales y su frágil entorno.

Los pingüinos combinan rasgos como visión ultravioleta, buceo profundo y fertilización de las costas con guano, que conecta el océano con los ecosistemas terrestres

Datos poco conocidos sobre los pingüinos

Los pingüinos, en particular, reúnen características únicas y enfrentan riesgos crecientes:

Antigüedad milenaria: el registro fósil más antiguo de pingüinos tiene alrededor de 55 millones de años. Sus ancestros, aves voladoras, habitaron la Tierra entre 140 y 65 millones de años atrás. Ciclos reproductivos extensos: el pingüino rey posee uno de los ciclos reproductivos más largos entre las aves marinas, que puede durar hasta 15 meses, ya que los pichones permanecen junto a sus padres durante muchos meses. Buceadores prodigiosos: el pingüino emperador es capaz de descender hasta los 500 metros de profundidad y permanecer bajo el agua sin respirar durante 23 minutos. Visión ultravioleta: los pingüinos pueden ver en el espectro ultravioleta, lo que les permite distinguir un universo de colores bajo el agua y mejorar la detección de presas. Plumaje de ingeniería natural: sus plumas impermeables y una capa de aire atrapada junto al cuerpo les permiten mantenerse secos y conservar el calor en aguas próximas al punto de congelación. Comunicación única: en colonias que pueden reunir cientos de miles de individuos, muchas especies reconocen a su pareja y a sus crías mediante vocalizaciones únicas, una verdadera “firma sonora”. Entre las aves más amenazadas: dos tercios de las especies de pingüinos figuran en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) por amenazas como el cambio climático, la pesca mal gestionada, la contaminación y la degradación del hábitat.

Global Penguin Society trabaja para asegurar el futuro de las 19 especies de pingüinos del hemisferio sur con investigación, áreas protegidas y educación ambiental

Secretos y claves sobre su migración

Cada año, miles de pingüinos de Magallanes emprenden una travesía épica desde Punta Tombo, en la Patagonia argentina, hacia los confines del Atlántico Sur. Esta reserva natural se ha consolidado como un caso paradigmático a nivel mundial: alberga la colonia continental de pingüinos de Magallanes más grande del planeta, con cerca de 500.000 ejemplares que llegan a sus costas para nidificar. El sitio, de 210 hectáreas en la provincia de Chubut representa un santuario de vida silvestre fundamental para la biodiversidad marina y un modelo de conservación que atrae la atención de la ciencia y del turismo de naturaleza.

PUBLICIDAD

Los proyectos de Global Penguin Society en Chile, Nueva Zelanda, Argentina, Sudáfrica y la Antártida impulsaron áreas marinas protegidas y políticas de conservación

La importancia de Punta Tombo quedó de manifiesto no solo por su relevancia ecológica, sino también por hitos recientes, como el juicio histórico en el que se condenó la destrucción de 175 nidos durante la temporada reproductiva de 2021, marcando un precedente judicial en la protección ambiental. Esta área protegida persigue conservar los espacios de nidificación y proteger la fauna marina asociada, integrando la observación pública respetuosa y la educación ambiental.

Cada año, miles de pingüinos de Magallanes emprenden una travesía épica desde Punta Tombo, en la Patagonia argentina, hacia los confines del Atlántico Sur

Capaces de cubrir más de 11.000 kilómetros en cada temporada migratoria, los pingüinos de Magallanes abandonan las costas argentinas para alcanzar playas remotas de Uruguay e incluso del sur de Brasil. Gracias a transmisores satelitales, los científicos pueden reconstruir los tramos de su viaje, reconocer las zonas donde se alimentan y reunir información clave para garantizar su protección.

PUBLICIDAD

La migración anual comienza en abril, justo después de la muda de plumaje. Es entonces cuando los pingüinos se lanzan al mar abierto y transforman el océano en su escenario principal. En apenas un año, pueden recorrer más de 11.000 kilómetros, desafiando distancias con una resistencia notable.

Capaces de cubrir más de 11.000 kilómetros en cada temporada migratoria, los pingüinos de Magallanes abandonan las costas argentinas para alcanzar playas remotas de Uruguay e incluso del sur de Brasil

Algunos ejemplares han registrado trayectos de hasta 16.000 kilómetros en una sola temporada, con jornadas en las que avanzan hasta 170 km. El monitoreo constante revela no solo la magnitud de sus desplazamientos, sino también los obstáculos que enfrentan: corrientes cambiantes, zonas de escasez de alimento y los riesgos derivados de las actividades humanas sobre el Atlántico Sur.

PUBLICIDAD

Antes de lanzarse al océano, los pingüinos reciben diminutos transmisores satelitales que permiten seguir cada movimiento de su viaje. Unos 70 ejemplares de ocho colonias de Chubut y Río Negro ya han sido rastreados por la Global Penguin Society.

Fotos: Global Penguin Society (Jacqueline Deely - John Weller)